Project xCloud, primeras impresiones: probamos la apuesta del streaming de Xbox que ahora mismo sigue siendo una promesa

Uno de los platos fuertes de Microsoft en el E3 2019 era, además de Project Scarlett y su avalancha de juegos, su apuesta por el streaming de juegos desde cualquier lugar y en cualquier plataforma con Project xCloud, que se perfila como un movimiento importante después de haber conocido lo que Google tiene preparado con Stadia.

Ahora mismo, Project xCloud es eso, un proyecto con un montón de incognitas, las cuales pensábamos que se despejarían tras la conferencia, pero no. Así que decidimos ir a ponerle la manos encima para ver cómo de madura estaba la experiencia que nos prometía Microsoft, pero ahora mismo les podemos adelantar que las dudas siguen ahí y de hecho, salimos con nuevas.

Ahora mismo es un mando conectado al móvil, nada más

¿Recuerdan Remote Play de PlayStation 4? Sí, aquella función que Sony implementó a finales de 2014 con el objetivo de hacer streaming en local desde nuestra consola al móvil, al que le podemos conectar el mando vía Bluetooth. Bueno, pues lo que Microsoft mostró este E3 2019 con Project xCloud por el momento es algo muy similar, un móvil conectado al mando de Xbox y nada más, o al menos es la sensación que transmite ahora mismo.

Durante el showcase de Xbox, Microsoft montó un pequeño stand dedicado a xCloud, donde teníamos algunos móviles conectados a mandos de Xbox con el objetivo de conocer cómo era la experiencia de de "jugar en la nube desde un móvil", según Microsoft. Entre estos juegos estaba 'Forza 4', 'Halo 5' y 'Resident Evil VII'.

Microsoft nos aseguró que los juegos que estaban ahí estaban "siendo transmitidos desde un servidor de Azure en alguna parte del mundo". Vamos, afirmaban que los juegos no estaba instalados en el móvil, pero esto no tuvimos forma de comprobarlo.

También nos afirmaron que la conexión se hacía vía WiFi, ya que por el momento Project xCloud no estaba habilitado para conectarse a la nube usando datos móviles. Respecto a esto, no mencionaron que la idea es que esté disponible más adelante, pero no estará habilitado durante el lanzamiento.

¿Cómo es la experiencia de juego?

Si dejamos por un momento de lado la afirmación de Microsoft de que estamos jugando un titulo en la nube desde un móvil, y nos basamos en la experiencia de juego pura, podemos decir que funciona muy bien. Eso sí, hay que recordar que estábamos ante. una demo ideada para que funcionase bien, por lo que hay que tomar esto con ciertas reservas.

La latencia del mando es casi imperceptible. Vamos, la experiencia es sobresaliente y apenas sentiremos retrasos al jugar. Un dato importante si tomamos en cuenta que, en teoría, estamos haciendo streaming del juego, es que los tiempos de carga están presentes y son muy similares a lo que hay hoy día en una consola. Pero ojo, nunca se nos confirmaron datos de la velocidad del streaming, fps, o banda ancha disponible para esta demo.

Cabe destacar que las demos estaban bloquedas para un solo juego, por lo que no pudimos conocer cómo era la interfaz de xCloud, cómo era cambiar de juego o acceder a la aplicación, ya que el mismo móvil no permitía salirnos de la app.

No pudimos conocer datos como la velocidad del streaming, fps, o banda ancha disponible para esta demo de xCloud.

Los juegos mantienen el formato que conocemos de Xbox para xCloud, es decir, no están adaptados a una experiencia móvil, por lo que los menús se ven extremadamente pequeños, además, no están habilitados para usarse con la pantalla táctil y todo se opera vía el mando.

Más dudas que respuestas

En cuanto a los juegos no hay una respuesta concreta. No hay confirmación de si habrá un catálogo gratuito, si tendremos que adquirir los títulos o que pasará con los juegos que actualmente poseemos. Sólo nos aseguraron que la mayoría de juegos del catálogo de Xbox estarán disponibles.

Otro punto imporante es que ahora mismo xCloud sólo está habilitado para algunos dispositivos Android, como los Galaxy S10 gracias a su alianza con Samsung. Aquí nos aseguraron que ya están trabajando para añadir nuevos dispositivos y plataformas, como tablets, otros sistemas operativos e incluso otras consolas, pero hasta el momento no hay nada concreto.

Algo curioso es que no ofrecen detalles de cómo funcionará la opción de habilitar nuestra Xbox como servidor de streaming local, tal y como lo confirmaron en la conferencia. La versión oficial es: "estamos trabajando en ello y más adelante habrá más información".

Durante la conferencia también adelantaron que la beta pública llegaría en octubre, pero ahora, durante esta toma de contacto, nos mencionaron que "aún no es un hecho" y lo único que pueden confirmar es que llegará "más adelante en este año". Por otro lado, seguimos sin detalles de precio ni modalidades de juego.

En resumen, Project xCloud ahora mismo sigue siendo un misterio con más dudas que respuestas. La promesa es sumamente interesante y arriesgada, pero hay que tomar en cuenta que Stadia llega ya en noviembre.

Microsoft nos promete que "podremos jugar nuestros títulos de Xbox en cualquier dispositivo, en cualquier lugar y en cualquier momento", sin embargo, seguimos sin saber cuánto nos va a costar, cuántos datos necesitamos, cuántos datos consumiremos, cuál será la resolución máxima, el catálogo de juegos o si habrá plan gratuito, así como la interfaz o los accesorios.