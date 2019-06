Estos son los 12 servicios de suscripción de videojuegos que permiten jugar a un catálogo casi insondable

Nunca hubo mejor época para disfrutar de los videojuegos, y nunca tantas opciones para hacerlo. No solo por plataformas, sino por modelos que permiten que cada jugador aproveche el escenario que más se adapte a sus necesidades.

Precisamente en los últimos tiempos hemos visto un auge de los servicios de suscripción, y en la feria E3 2019 hemos visto cómo mientras que unos se consolidan aparecen otros dispuestos a atraer al gran público. Aquí comparamos todos ellos para tratar de que tu decisión a la hora de suscribirte a uno u otro sea más sencilla.

Un mundo de posibilidades

Los servicios de suscripción pueden no ser la mejor opción para todos los gamers, pero desde luego se han convertido en una alternativa fantástica para quienes gustan de probar muchos juegos e ir disfrutando de todos ellos a ratos.

En los últimos tiempos nos hemos visto inundados por nuevas ofertas en este sentido, y la reciente feria E3 2019 ha puesto las cosas aún más interesantes en este terreno. Unas propuestas maduran y se consolidan, otras llegan de nuevas y también las hay que crecen y se diversifican.

Al final lo que tenemos es un catálogo espectacular de servicios de suscripción con distintos costes, catálogos y enfoques pero que sin duda harán felices a muchísimos usuarios. Entre sus muchas ventajas hay una clara: podremos dejar estos servicios cuando queramos para volver a retomarlos más tarde: no hay permanencias, así que si queremos ir cambiando de uno a otro podremos hacerlo fácilmente.

Muchos de estos servicios ofrecen pruebas gratuitas de 7 o 14 días, o bien promociones en las que el primer mes es especialmente económico, algo que permite probarlos un tiempo antes de tomar la decisión final.

Estos servicios son distintos de esa nueva tendencia de los servicios de streaming de videojuegos -Stadia, GeForce Now o Project xCloud están entre los más prometedores- que algunos afirman que serán el futuro de los videojuegos. Si eso pasa tardará aún algún tiempo, y la propuesta de estos servicios es distinta y, desde luego, igual de atractiva para los que disfrutan al máximo de este segmento. Vamos allá con el repaso.

PlayStation Plus

Precio: 7,99 euros al mes, 224,99 euros cada 3 meses o 41,99 euros al año. Plataforma: PS4

El servicio PS Plus de Sony es requisito imprescindible para quienes quieren jugar online con su catálogo de juegos, pero es que además de esa opción los clientes del servicio pueden disfrutar de algunos juegos gratuitos cada mes.

La oferta no era demasiado destacable hasta hace un tiempo en el que Sony se puso las pilas y comenzó a hacerlo mucho más atractivo con títulos como 'Bloodborne' y 'The Phantom Pain'. Lamentablemente solo es compatible con la PS4: la PS3 y la PS Vita quedaron fuera del servicio hace tiempo.

PlayStation Now

Precio: 14,99 euros al mes o 99,99 euros al año.

Plataforma: PS4, PC

Sony dispone además de PS Now, un servicio de suscripción que no solo está disponible para su PS4, sino también para PCs basados en Windows, y que permite acceder a un catálogo de juegos de la PS4, de la PS3 e incluso de la PS2 en esas plataformas que sobre todo funcionan con esa propuesta de futuro del streaming de videojuegos. Hay "más de 600 juegos" en la plataforma, pero la mayoría son de PS3.

Hay algunos títulos de la PS4 y la PS2 que se pueden descargar e instalar en lugar de depender del streaming si preferimos jugar con ellos en esa modalidad más "local", pero la oferta es inferior a la de Xbox Game Pass. En España este servicio llegó hace pocos meses, que tiene un requisito adicional: tendremos que tener un mando DualShock 4 (o el modelo anterior), aunque hay algunos mandos compatibles más.

Xbox Live Gold

Precio: 6,99 euros al mes, 19,99 euros cada 3 meses o 59,99 euros al año. Plataforma: Xbox One, Xbox 360

No es un servicio de suscripción al uso, sino que como ocurre con PS Plus este servicio está más orientado a ofrecer todas las ventajas del juego online a los usuarios de las Xbox One.

Aún así y como ocurre en PS Plus, en Xbox Live Gold ofrecen juegos gratuitos -y muchos son verdaderas joyas aunque no sean especialmente recientes- cada mes que podremos ir instalando en nuestra consola para jugarlos de forma indefinida como si fueran nuestros mientras estemos suscritos.

Xbox Game Pass

Precio (Xbox Game Pass): 9,99 euros al mes.

Precio (Xbox Game Pass for PC): 3,99 euros al mes en periodo beta, 9,99 euros al mes más adelante. Promoción de 1 euro para el primer mes.

Precio (Xbox Game Pass Ultimate): 12,99 euros al mes. Promoción de 1 euro para el primer mes.

Plataforma:Xbox One, PC

Mucho más llamativo que PS Now, el servicio de suscripción "puro" de Microsoft, Xbox Game Pass, no solo está pensado para sus consolas, sino que acaba de lanzarse su versión para el PC. El catálogo de juegos es muy extenso e incluye desde el primer día los lanzamientos de Microsoft Game Studios.

La propuesta de Microsoft incluye títulos de la Xbox One y la Xbox 360, pero en lugar de jugarse vía streaming descargamos los juegos como si los hubiéramos comprado, algo que lo hace especialmente atractivo.

Tanto por catálogo como por prestaciones la propuesta de Microsoft es más completa, y de hecho su versión Ultimate, también aparecida en el E3 2019, permite combinar la suscripción para la consola, para el PC y además la Xbox Live Gold, todo en uno.

Twitch Prime

Precio: gratis con la suscripción de Amazon Prime.

Plataforma: PC

El célebre servicio para emitir nuestras partidas online hace tiempo que puso en marcha esta suscripción llamada Twitch Prime tan curiosa que de hecho está incluida si eres usuario de Amazon Prime.

Con esta suscripción puedes suscribirte a uno de tus streamers favoritos gratuitamente, pero además hace un año anunciaron que añadirán juegos gratuitos al servicio aunque tendremos que instalar otro lanzador, en este caso el de Twitch, para acceder a esos títulos.

Humble Monthly

Precio: 12 dólares al mes, 35 dólares cada tres meses, 67 dólares cada 6 meses o 132 dólares al año.

Plataforma: PC

Los packs de The Humble Bundle son fantásticas formas de acceder a juegos (y otros contenidos) sorprendentes de una forma barata, pero desde hace un tiempo la empresa puso en marcha su propio servicio de suscripción llamado Humble Monthly.

Es quizás menos ambicioso que otros pero ofrece un modelo más "divertido" porque es un poco 'caja sorpresa': conoces el principal juego que se regala cada mes, que es el 'gancho', pero el resto, disponibles el mes siguiente, se desvelan precisamente un mes después. Incluso si cancelas la suscripción te corresponderá poder acceder a esos juegos que aún no te han llegado cuando la cancelas. Y te quedas con ellos, son tuyos para siempre aun cancelando la suscripción.

Además ofrece estupendos juegos gratis cada mes -'Call of Duty: Black Ops' es uno de los incluidos en junio de 2019- además de acceso a juegos independientes también de forma gratuita a lo largo de la suscripción. Juegos como 'Dark Souls 3' o 'Civilization 6' han formado parte de esa oferta. La suscripción abre las puertas a Humble Trove, que incluye un catálogo con más de 60 juegos, algunos realmente especiales y que forman parte de la serie 'Humble Originals'.

Utomik

Precio: 6,99 euros al mes para una persona, 9,99 euros al mes para cuatro personas.

Plataforma: PC

Mucho menos conocido entre el gran público -no para nuestros compañeros de VidaExtra-, este servicio de suscripción llamado Utomik tiene un extenso catálogo de más de 700 juegos aunque muchos de ellos no son precisamente de última generación.

Aún así el servicio es llamativo porque entre otras cosas ofrece juegos que ya no son compatibles con los PCs basados en Windows, pero basta descargar parte del juego y el servicio ofrecerá el resto por streaming.

EA Access

Precio: 3,99 euros al mes o 24,99 euros al año.

Plataforma: Xbox One, PS4

Los grandes de los videojuegos han ido animándose a ofrecer este tipo de modelo de suscripción para ofrecer buena parte de su catálogo a sus usuarios, y EA Access es una de las propuestas más relevantes en este sentido.

El catálogo de más de 60 juegos es realmente fantástico aunque algunos de los títulos más recientes de esta distribuidora no estén disponibles. Inicialmente disponible para la Xbox One, en julio de 2019 estará también disponible para la PS4.

Origin Access

Precio (Origin Access): 3,99 euros al mes o 24,99 euros al año.

Precio (Origin Access Premier): 14,99 euros al mes o 99,99 euros al año.

Plataforma: PC

Electronic Arts no se conforma con la versión del servicio para consolas y tiene desde hace años una plataforma idéntica para PCs basados en Windows llamado Origin Access.

Como en el caso anterior, tendremos acceso a buena parte del catálogo de EA, incluyendo algunos de los títulos más recientes. Como es normal, tendremos que utilizar el lanzador de Origin tras instalarlo en nuestro PC. Hay una edición especial llamada Origin Access Premier bastante más cara (14,99 euros al mes frente a los 3,99 euros al mes del servicio normal) que dará acceso incluso a los nuevos juegos de EA desde el primer día.

UPlay+

Precio: 14,99 euros al mes.

Plataforma: PC

Ubisoft ha seguido los pasos de Electronic Arts y en el E3 2019 ha anunciado el lanzamiento de UPlay+, un nuevo servicio de suscripción que es rival directo de Origin Access Premier.

Llegará al mercado el 3 de septiembre en exclusiva para el PC, y ofrece acceso total a más de 100 juegos, incluidos los nuevos lanzamientos, y también a los diversos extras y a las versiones betas de esos lanzamientos. En Ubisoft han indicado además que ese catálogo formará parte de Stadia para que podamos disfrutarlo en cualquier dispositivo (pagando esas dos sucripciones, claro).

Nintendo Switch Online

Precio: 3,99 euros al mes, 7,99 euros cada tres meses, 19,99 euros al año. Suscripción familiar de 34,99 euros al año con 8 cuentas.

Plataforma: Nintendo Switch

La firma nipona también se ha apuntado a esta tendencia aunque en lugar de regalar juegos te permite jugar a ellos como si fueran tuyos mientras estés suscritos, como ocurre con Xbox Live Gold o PS Now.

El servicio Nintendo Switch Online es desde luego mejorable, pero permite además jugar online, guardar datos de las partidas en las nubes, usar su aplicación móvil e incluso acceder a un catálogo de juegos clásicos para disfrutarlos en la versátil Nintendo Switch.

Jump

Precio: 4,99 dólares al mes.

Plataforma: PC

Si te van los juegos indie este es un servicio especialmente enfocado a ellos. La propuesta de Jump es la de ofrecer un catálogo de más de 100 juegos independientes por una suscripción relativamente económica de 5 dólares al mes.

Este escaparate para creadores menos conocidos favorece a esos programadores (el 70% de los ingresos va para ellos) y es una forma de escapar de los grandes títulos que suelen ser el gran reclamo de otras ofertas para ir a ideas a menudo frescas y originales que es difícil ver en las grandes producciones.