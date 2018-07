Nvidia Geforce Now, lo hemos probado: jugar a 1080p y 60fps con cualquier PC no es imposible

Dicen que la próxima generación de consolas será la última. A partir de ahí jugaremos del mismo modo que escuchamos música, por streaming. En Xataka hemos probado GeForce Now de Nvidia en su versión beta para PC y Mac con el objetivo de ver qué ofrece y lo más importante, saber cómo es la experiencia.

GeForce Now, juegos en streaming desde la nube

GeForce Now es una plataforma de juego en streaming en la nube. Es decir, los ordenadores de Nvidia son los que ejecutan el juego que elijamos y en nuestro dispositivo recibiremos la señal de vídeo mostrándonos el contenido.

Para acceder a GeForce Now hay dos opciones: a través de un dispositivo Nvidia Shield o con las aplicaciones para PC Windows o Mac. Estás aplicaciones para ordenador están aún en fase beta, por lo que necesitamos invitación. Pero antes de continuar un apunte, GeForce Now de Nvidia Shield y de PC/Mac son diferentes.

A pesar del mismo nombre, GeForce Now para Nvidia Shield y PC ofrecen una experiencia diferente

En el primero, el de Nvidia Shield, vamos a tener acceso a una serie de juegos incluidos en el precio de la suscripción de 9,99 euros mensual que hay que pagar. Por ejemplo, Bioshock, Deus Ex Human Revolution, Mad Max o Thief entre otros (50 títulos aprox.).

Review de la Nvidia Shield 2017

Luego están los que podremos comprar a través de su propia tienda. La mayoría de esos títulos son exclusivos para el servicio aunque algunos nos ofrecen un código o serial para poder instalarlo también en nuestro PC. Y por último los que ofrece a través de la Play Store aprovechando que su sistema operativo es Android.

En GeForce Now para PC y Mac accedemos a los juegos disponibles en Steam y UPlay. En su interfaz nos listan todos los disponibles aunque siempre podremos usar su buscador para ver si alguno que nos interese está o no.

No obstante es importante saber que cualquier juego disponible en Steam se podrá jugar. Lo único es que habrá que acceder a Steam a través de la opción de gestión de cuenta de Steam e instalarlo en el PC virtual que el servidor de Nvidia nos proporciona. Esto es interesante porque amplia el catálogo pero supone un pequeño problema ya que debemos esperar el tiempo necesario en que se realice la descarga e instalación. Y cada vez que vayamos a jugar tendremos que volver a repetir el proceso.

GeForce Now para PC y Mac nos da acceso a los juegos disponibles en Steam y Uplay

Por último, GeForce Now para PC por ahora es gratis. No hay que pagar por usar la beta pero cuando se lance finalmente y según la información actual tendrá un coste de 25$ por 20 horas de juego.

De este modo, realmente Nvidia lo que está haciendo es ofrecer un servicio con el que convierten cualquier PC en un equipo capaz de ejecutar juegos a resolución 1080p y 60fps sin importar sus especificaciones. Cobran por ese uso y el usuario paga por el juego que le interese en plataformas digitales como Steam o UPlay.

GeForce Now para PC, la aplicación

Una vez instalada y abierta la aplicación empezamos a recorrer su interfaz y opciones. Nos encontramos con una ventana donde se nos proponen diferentes títulos, vemos una caja de búsquedas, un icono para acceder a ajustes, nuestro perfil y luego dos iconos para juegos y biblioteca.

Interfaz sencilla pero demasiado básica en opciones. Porque no hay ningún tipo de filtros o sección para poder discriminar por categorías los juegos, marcar como favoritos o cualquier otra opción que nos permitiese encontrar mejor títulos a los que jugar de forma rápida y cómoda.

La interfaz de la aplicación de GeForce Now necesita una mejora en cuestión de opciones. Para mejorar la búsqueda de títulos y elección

Lo máximo que tenemos es una serie de separadores en la ventana principal (Más populares, Nuevos títulos, Gratuitos, Multijugador Online, A Tiros, Acción, etc.). De modo que tendremos que ir haciendo scroll para ver los juegos a los que nos invitan a jugar o usar el buscador. Soluciones que no favorecen descubrir juegos nuevos desde el servicio. Así que habría que recurrir a otros métodos.

El segundo punto a mejorar es que en la lista de juegos disponibles vamos a ver como algunos títulos aparecen duplicados. Esto es porque según el juego se diferencia entre la versión single player o multiplayer en algunos casos. También porque están disponibles a través de Steam y UPlay, o por otros motivos como el tener addons o no. Un ejemplo de eso último es World of Warcraft: Legion.

Listar los juegos una única vez y que al seleccionarlos se nos abriese una pantalla donde elegir a través de qué plataforma jugar, si seleccionar el modo single player o multiplater, etc. sería lo ideal. Facilitando y mejorando así el pequeño caos que ahora sufrimos.

Por lo demás, desde la propia aplicación podremos acceder a la gestión de nuestra cuenta de Nvidia, de Steam así como un comprobador para conocer la calidad de nuestra conexión con los servidores de Nvidia.

Requisitos de GeForce Now y el PC de 10.000 dólares

Cuando accedemos a Steam desde GeForce Now podemos optar por la interfaz para TV

Aunque GeForce Now promete poder jugar a juegos sin temor a que nuestro PC no cumpla los requisitos, con calidad equivalente a usar una Nvidia GTX1080 o GTX1060 a 60fps, sí que hay una lista de requisitos que debemos cumplir para poder ejecutar la aplicación y acceder al servicio con garantías.

Requisitos mínimos Mac PC S.O macOS 10.10 o superior Windows 7 o superior (versión 64bits) Conexión a internet Mínimo de 15Mbps para 720p a 60fps y 25Mbps para 1080p a 60fps (recomendable conexión ethernet o 5Ghz Control Soporte teclado y ratón, Gamepads USB e inalámbricos CPU Intel Core 2 Duo o superior Dual Core a 2.0Ghz o superior RAM 4GB de RAM GPU Nvidia GeForce 600 series o superior, AMD Radeon HD3000 series o superior, Intel HD Graphics 2000 series o superior

Estos son los requisitos necesarios para ejecutar GeForce Now en PC y Mac. Son bastante comedidos así que en equipos de hace ya algunos años, donde sería impensable jugar a títulos como Dark Souls III, PUBG o Tomb Raider podremos hacerlo.

Ahora veamos en qué tipo de máquina lo hacemos. Porque como hemos dicho arriba, nada del juego se instala localmente sino que todo se ejecuta en la nube y según la propia Nvidia promete ofrecer un rendimiento idéntico al de equipos con una gráfica Nvidia GTX1080.

Los servidores donde se ejecutan los juegos de GeForce Now son equipos de más de 10.000 dólares

Cuando accedemos a Steam, si vamos a la opción de mostrar información del sistema vemos como el juego se está ejecutando en un ordenador con procesador Intel Xeon E5-2697 v4 a 2.3Ghz, 16GB de RAM y gráfica Nvidia Tesla P40 con 24GB VRAM.

Un equipo que si miramos el precio de sus componentes vemos que fácilmente nos vamos a los 10.000 dólares. Por tanto, podríamos decir que con GeForce Now vamos a convertir nuestro PC en un equipo bestial.

La experiencia de juego en streaming

Vayamos con la experiencia de juego que al final es lo que interesa. Para las pruebas hemos usado dos Mac distintos. Por un lado un Mac Pro de 2013 y por otro un MacBook Air de mediados de 2012, equipos que cumplen con los requisitos mínimos.

En ambos ejecutando la aplicación de GeForce Now de forma nativa y aprovechando la mayor potencia del Mac Pro para ejecutar luego Windows a través de Boot Camp. De ese modo, a pesar de no ser la máquina ideal para jugar (ningún Mac realmente lo ha sido nunca), ejecutamos Windows nativamente para comparar rendimiento de algunos juegos con respecto a la experiencia de GeForce Now.

Nota importante para los portátiles Mac, al no tener ethernet recomiendan usar alguno de los adaptadores ethernet testados para reducir el posible lag que las redes wifi generan. Igualmente, nosotros hemos tirado de WiFi también para simular casos de uso habitual.

Conexión superior a 25Mbps y una latencia inferior a 40ms es lo mínimo que recomienda Nvidia para disfrutar de GeForce Now

Una vez instalada y ejecutada la aplicación se comprueba la calidad de nuestra conexión y ver tanto el ancho de banda como la latencia que tenemos. Nvidia recomienda tener al menos un ancho de banda de 25Mbps y una latencia menos a 40ms.

¿Qué ocurre si no cumplimos? Pues bien, si nuestra conexión no cumple con el ancho de banda recibiremos un vídeo con una calidad inferior. Mostrando una imagen llena de artefactos y alejada de lo que se espera. Si por el contrario el ancho de banda es bueno y la conexión con sus servidores no muestra problemas la imagen a 1080p es de gran calidad.

Claro que la latencia también afecta mucho la jugabilidad. Porque su no entramos en esos rangos recomendados nuestras acciones no tendrán respuesta inmediata y eso es un gran problema al jugar a todo tipo de títulos pero especialmente los FPS.

Si la conexión no es buena, no sólo la calidad de imagen se verá afectada, también la respuesta a nuestras acciones

Sin embargo, cuando hemos tenido una conexión adecuada y siempre que no hubiese incidencia con los servidores de Nvidia la experiencia era satisfactoria. Tanto la señal de vídeo que recibimos como la respuesta a nuestras acciones hacían la sensación de estar jugando ejecutándose el juego en local o haciéndolo en la nube de Nvidia es idéntica. Los movimientos son fluidos, la calidad óptima (a 1080p y mínimo 60fps, en algunos títulos a una tasa de frames superior) y la respuesta a nuestras acciones también. Demostrando que tal vez esas afirmaciones acerca del futuro del videojuego no anden muy desencaminadas.

La opinión de Xataka

GeForce Now es una gran apuesta, un servicio que viendo hacia dónde apunta la industria o esas recientes noticias sobre Google Yeti tiene mucho futuro. Y aunque hay otras plataformas similares puede que esta, por quién está detrás suya, tenga cierta ventaja.

De todos modos será necesario que los usuarios cambiemos nuestra forma de pensar, que adoptemos más la idea del juego en formato digital y por suscripción, que olvidemos ese apego por lo físico y confiemos en que las conexiones no fallarán.

GeForce Now es un paso firme hacia el futuro del juego. Que llegue antes o más tarde es algo que dependerá de las conexiones a internet.

Ese es el principal problema actual de Geforce Now. No en todos los países es fácil contar con conexiones con el ancho de banda necesario. Y donde sí lo es la latencia puede ser el principal handicap. Pero si las conexiones mejoran, la propia tecnología de streaming de videojuegos avanza y el precio no se dispara GeForce Now puede convertirse en parte importante del futuro de los videojuegos.

Habrá siempre usuarios que prefieran el modelo actual porque les saldrá más a cuenta que pagar los 25$ por 20 horas de juego sobre todo si son jugadores que dedican muchas horas (300$ al año el precio de los juegos en Steam o UPlay por muchas rebajas a las que podamos optar). Pero para el jugador casual o aquel que viaja de forma constante y quiere poder continuar sus partidas allá donde tiene sentido.

De todos modos aquí nuestro objetivo era valorar cómo funciona el servicio, recordad que aún en fase beta, y lo cierto es que si la conexión cumple la experiencia es muy positiva. Para todo lo demás que cada uno valore y haga sus cálculos. Y si queréis conocer más acerca del tema de los videojuegos y el futuro del streaming os recomendamos escuchar nuestro podcast Despeja la X.