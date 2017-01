El streaming de videojuegos de GeForce Now es fantástico, pero también muy, muy caro

Hace unos años que la plataforma OnLive trató de ofrecer un servicio para jugar vía streaming: no tendríamos que instalar nada en nuestro ordenador, que además podría ser muy viejo. El juego corría en servidores de la empresa, y nosotros podíamos disfrutar de esos videojuegos fácilmente en esas pantallas sin problemas.

El servicio acabó cerrando tras la compra de Sony, pero ahora NVIDIA quiere adoptar la idea con el lanzamiento de GeForce Now, una plataforma de juego en streaming en la nube que promete. Tiene un problema, no obstante: jugar a esos juegos te saldrá muy caro.

Juegos en las nubes con precios... por las nubes

Poder jugar a juegos como 'Witcher 3' o 'Tomb Raider' en un Macbook Air o en un viejo portátil con una gráfica integrada modesta no sería fácil y el rendimiento sería muy pobre, pero el servicio de NVIDIA habilita dicha opción porque tu equipo únicamente se conecta a los servidores de NVIDIA para que todas las tareas de computación se realicen de forma remota.

En las pruebas que han ido apareciendo durante estos días en el CES hemos visto como jugar a estos juegos en calidad Ultra como si tuviéramos una GeForce GTX 1080 en nuestros equipos es fantástico: la fluidez y calidad gráfica es estupenda, y no hay retrasos en los tiempos de respuesta de nuestra interacción con los juegos.

El problema con este singular "milagro" tecnológico es que no saldrá barato. Cuando NVIDIA lo lance en el mes de marzo GeForce Now costará 25 dólares por 10 horas de juego con "calidad GTX 1080", y la misma cantidad nos permitirá disfrutar de 20 horas de "calidad GTX 1060". Puede que la solución sea interesante en viajes de vacaciones en los que queramos jugar solo un rato a estos "juegos de alquiler" (no tendremos que tenerlos instalados en nuestros equipos), pero si queréis jugar de verdad pronto os compensará compraros uno de los nuevos portátiles armados hasta los dientes.

