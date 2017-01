Los ordenadores en el CES 2017: pantallas táctiles y triples, baterías prometedoras y mucho 'gaming'

Estemos o no en la era post-PC, pero ésta hace al menos un paréntesis a principios de año cuando abre el CES y los principales fabricantes llevan sus propuestas. Hemos ido viendo las más llamativas, pero ha habido más presentaciones por su parte, así que vamos a hacer un repaso de los ordenadores que se han visto en el CES 2017.

Aunque hay mucha variedad según el público diana y en cuanto a formatos, sobre todo teniendo en cuenta la variedad que estamos viendo tanto por propuestas como el Surface Studio como por los híbridos entre ordenador y tablet, lo que se ha visto es la incursión en el gaming por parte de algunos fabricantes, generalizándose un poco más esta especialización. Mucha bisagra de 360 grados, algunos mini-ordenadores y una nueva hornada de Chromebooks, esto y mucho más que repasamos a continuación.

Dell: renovaciones con potencia y eye-tracking

Justo hace unas horas sabíamos del nuevo Dell XPS 15, un portátil de 15,6 pulgadas con lo último de Intel en procesadores y la NVIDA GTX 1050 con 4 GB GDDR5. Además, apenas se iniciaba el CES conocíamos otro portátil o mejor dicho convertible, el Del XPS 13, algo más pequeño y modesto pero sin ventiladores.

Aunque ahí no acababa la renovación de la gama XPS. También hoy hablábamos de su nuevo todo en uno, el Dell XPS 27, un ordenador cuyos altavoces se convierten en protagonistas. Aunque la pantalla no se queda atrás, siendo UltraSharp con resolución 4K y 1.070 millones de colores, todo por un precio que, según configuración, llega a los 2.800 dólares.

Pero la marca estadounidense ha aprovechado la feria de Las Vegas para sacar la artillería más potente, es decir, ordenadores para gaming y tareas tan exigentes, con procesadores y gráficas de alto rango sobre todo si hablamos de la iteración del Dell Inspiron 15 serie 7000. La versión de 14 pulgadas es algo más modesta que éste, dado que no hay opción con panel IPS 4K, sino que se queda en un LCD FullHD.

Del Inspiron 14 serie 7000 Pantalla 14 pulgadas con resolución 1.920 x 1.080 píxeles Procesador Intel Core i5 7300HQ o Core i7 7700HQ RAM 4 GB (hasta 32 GB DDR4) Memoria SSD de 128 GB con HDD 500 GB 5.400 rpm, con opción a SSD de 256 GB Tarjeta gráfica Gráficos integrados, opción a GeForce GTX 1050 4GB GDDR5 Sistema operativo Windows 10 Batería 6 celdas, 56 watios-hora Puertos E/S 1 x HDMI, 3 x USB 3.0, 1 x audio (entrada y salida), bandeja SD Conectividad Wifi 802.11ac, Bluetooth 4.2, ethernet Otros Soporte WiGig, lector de huellas, ThinkPad Pen Pro integrado, NFC Dimensionesy peso 31,34 x 22 x 1,78 centímetros, a partir de 1,44 kilogramos Precio aproximado Desde 1.264 dólares

La familia Alienware también se actualiza con portátiles de aluminio anodizado, acero, cobre y magnesio. Todos tienen teclado TactX con refuerzo de acero y cuatro zonas multicolor iluminadas programables, pero el que destaca entre ellos es el 17 R4, ya no sólo por tamaño de pantalla, sino por incluir en algunas configuraciones el eye-tracking de Tobii IR.

Alienware 13 R3 Alienware 15 R3 Alienware 17 R4 Pantalla 13,3 pulgadas IPS con resoluciones 1366 x 768, 1920 x 1080 píxeles, u OLED con 2560 x 1440 píxeles 15,6 pulgadas IPS con resolución 1920 x 1080 píxeles, IPS con NVIDIA G-Sync con resolución 1920 x 1080 píxeles, NVIDIA G-Sync 120Hz con resolución 1920 x 1080 ó IZGO IPS con resolución 3840 x 2160 píxeles 17,3 pulgadas IPS con resolución 1920 x 1080 píxeles, IPS con Tobii IR Eye-tracking 1920 x 1080 píxeles, NVIDIA G-Sync y Tobii IR Eye-tracking 1920 x 1080 píxeles o IPS con Tobii IR Eye-tracking 3840 x 2160 píxeles Procesador i5-7300HQ o i7-7700HQ i5-7300HQ, i7-7700HQ o i7-7820HK i5-7300HQ, i7-7700HQ o i7-7820HK RAM Hasta 32 GB Hasta 32 GB Hasta 32 GB Memoria SSD de 180 GB M.2 ó 1 TB PCIe SSD (arranque) + 1 TB PCIe SSD (almacenamiento) SSD de 180 GB M.2 ó 1 TB PCIe SSD (arranque) + 1 TB PCIe SSD (almacenamiento) + HDD 1 TB 7200RPM SATA SSD de 180 GB M.2 ó 1 TB PCIe SSD (arranque) + 1 TB PCIe SSD (almacenamiento) + HDD 1 TB 7200RPM SATA Tarjeta gráfica Intel HD Graphics 630, con opción a NVIDIA GeForce GTX 1050 con 2GB GDDR5 o NVIDIA GeForce GTX 1060 con 6 GB GDDR5 Intel HD Graphics 630, con opción a NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti con 2 GB GDDR5 o NVIDIA GeForce GTX 1070 con 8 GB GDDR5 Intel HD Graphics 630, con opción a NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti con 2 GB GDDR5 o NVIDIA GeForce GTX 1080 con 8 GB GDDR5X Sistema operativo Windows 10 / 10 Pro Windows 10 / 10 Pro Windows 10 / 10 Pro Batería 76 watios/hora 68 watios/hora y adaptador de 180 W o 99 watios/hora y adaptador de 240 W 68 watios/hora y adaptador de 180 W o 99 watios/hora y adaptador de 240 W ó 330 W Puertos E/S 1 x ethernet, 2 x USB 3.0, 1 x USB 3.0 tipo-C, 1 x Thunderbolt 3.0, 1 x amplificador Alienware Graphics, 1 x HDMI 2.0, 1 x Mini-DisplayPort 1.2, audio (uno para entrada y otro para salida) 1 x ethernet, 2 x USB 3.0, 1 x USB 3.0 tipo-C, 1 x Thunderbolt 3.0, 1 x amplificador Alienware Graphics, 1 x HDMI 2.0, 1 x Mini-DisplayPort 1.2, audio (uno para entrada y otro para salida) 1 x ethernet, 2 x USB 3.0, 1 x USB 3.0 tipo-C, 1 x Thunderbolt 3.0, 1 x amplificador Alienware Graphics, 1 x HDMI 2.0, 1 x Mini-DisplayPort 1.2, audio (uno para entrada y otro para salida) Dimensionesy peso 330 x 269 x 22 milímetros, 2,6 kilogramos 389 x 305 x 25 milímetros, 3,49 kilogramos 424 x 332 x 29,9 milímetros, 4,42 kilogramos Precio aproximado Desde 999 dólares Desde 1.199 dólares Desde 1.349 dólares

Acer: gaming, un Chromebook para aguantarlo todo y un monstruo de 9.000 dólares

Además del Chromebook súper resistente, Acer también presentaba su propuesta de para gaming con un portátil con la particularidad de que tiene la pantalla curva, el Predator X21, aunque lo que se nos quedó más en la retina fueron los 9.000 dólares de precio de partida. Algo más discretos y asequibles son los portátiles para gaming los Acer Aspire VX 15 y Aspire V Nitro Black Edition (15 y 17).

Acer Aspire VX 15 Aspire V 15 Nitro Black Edition Aspire V 17 Nitro Black Edition Pantalla 15,6 pulgadas IPS con resolución 1920 x 1080 píxeles 15,6 pulgadas IPS con resolución 1920 x 1080 píxeles o 3840 x 2160 píxeles 17,3 pulgadas IPS con resolución 1920 x 1080 píxeles, Tobii IR Eye-tracking opcional Procesador i7-7700HQ i7-7700HQ i7-7700HQ RAM 16 GB DDR4 (hasta 32 GB) 16 GB DDR4 (hasta 32 GB) 16 GB DDR4 (hasta 32 GB) Memoria 512 GB SSD o 1 TB HDD NVMe PCIe Gen 3 o SATA SSD o HDD de hasta 2TB de capacidad NVMe PCIe Gen 3 o SATA SSD o HDD de hasta 2TB de capacidad Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 1050 o GTX 1050 Ti NVIDIA GeForce GTX 1060 con 6 GB GDDR5 o GTX 1050 Ti NVIDIA GeForce GTX 1060 con 6 GB GDDR5 o GTX 1050 Ti Sistema operativo Windows 10 Windows 10 Windows 10 Puertos de entrada y salida - 1 x USB tipo-C con Thunderbolt 3, 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x HDMI 1 x USB tipo-C con Thunderbolt 3, 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x HDMI Conectividad - Wifi MU-MIMO 2x2 802.11ac, Gigabit ethernet - Otros Teclado retroiluminado Sensor de huellas - Precio aproximado Desde 799 dólares / 899 euros Desde 1.299 dólares Desde 1.299 dólares

Acer Aspire Nitro

Acer Aspire VX

Pero no todo lo que Acer ha traído al CES son portátiles. La compañía también ha presentado la gama de sobremesa Acer Aspire CX. Con la idea de que sean PCs preparados para la realidad virtual, los CX integran procesadores Intel de séptima generación, gráficas NVIDIA GeForce GTX 1070, hasta 64 GB de RAM DDR4 y soportan hasta cuatro pantallas simultáneamente, además de poder ofrecer contenido a 4K. En cuanto al almacenamiento cuentan con un HDD de hasta 3 TB y un SDD de 256 GB.

Acer Aspire CX

ASUS: más gaming y actualizaciones que se notan por dentro

De ASUS hemos hablado también del Chromebook y del ASUSPRO B9440, un ligero portátil de algo menos de 1 kilogramo de peso cuya autonomía promete ser de 10 horas. Además, el fabricante ha optado por las 14 pulgadas, pero logrando un tamaño en el que esperaríamos una pantalla de 13 pulgadas.

También vimos la opción de sobremesa para gaming y tareas exigentes, el ASUS VivoPC X, que integra un Intel Core i5 Kaby Lake, 8 GB de RAM y un SSD de 512 GB. La gráfica es una NVIDIA GTX 1060 y su precio parte desde los 499 dólares (disponible a partir de marzo).

Pero la apuesta de ASUS por el PC de gaming no acaba ahí. La familia Republic of Games (ROG) también se amplía con el ROG GT51CH, una torre con refrigeración líquida que además cuenta con canales de aire específicos para la gráfica y la fuente de alimentación. Con lo último en procesadores Intel, ASUS matiza en la página del anuncio que puede ponerse en overclocking hasta 4,8 GHz.

ASUS ROG GT51CH Procesador Intel Kaby Lake Core i7 RAM 64GB DDR4 Memoria HDD de 3 TB o SSD en RAID 0 Tarjeta gráfica Dos NVIDIA GTX 1070 o 1080 Sistema operativo Windows 10 Puertos E/S USB 3.1 (tipo-A y tipo-C), jack de audio Otros ESS SABRE HiFi DAC, unidad óptica Dimensionesy peso 26,21 x 55,88 x 58,7 centímetros, 22,68 kilogramos Precio aproximado No especificado, disponible a partir de marzo

ASUS especifica que además puede "overclockearse" una de las gráficas GTX 1080, así como la memoria del sistema, apuntando que con la tecnología Intel XMP se logra aumentar el rendimiento en un 17%. Además, para los más audiófilos, el jack de audio fronal conecta con el DAC ESS Sabre, con un amplificador que produce un alto rango dinámico (DNR) y una buena relación señal/ruido (SNR).

Y a parte de los ordenadores más potentes y con diseños para el gaming, Asus también ha actualizado sus ZenBooks y ha presentado un nuevo Transformer Pro 2-en-1, así como nuevos modelos del todo en uno Zen AiO. De este modo los ordenadores también disponen de procesadores Kabby Lake, si bien los ZenBook ya están disponibles a la venta y el resto llegará en mayo.

ZenBook UX310: desde 699 dólares.

ZenBook UX330: desde 749 dólares.

ZenBook UX510: con pantalla de 15,6 pulgadas 4K y mejor gráfica que el anterior, desde 999 dólares.

ZenBook Flip UX360UA: el único dos en uno de los ZenBook que recibe el nuevo procesador, desde 899 dólares.

Transformer Pro T304: desde 999 dólares.

Zen AiO Pro Z240IE: desde 1.799 dólares.

Zen AiO ZN270IE: desde 999 dólares.

Zen AiO ZN241IC: desde 999 dólares.

Toshiba: asomándose discretamente con un portátil táctil

Los japoneses no se suben esta vez al carro del gaming, pero sí al de los convertibles que también es tendencia como vimos en 2016. La marca ha presentado el Portégé X20W, el cual anunció Microsoft en su blog destacando características como la batería (16 horas) o las cámaras de infrarrojos.

Toshiba Portégé X20W Pantalla Táctil de 12,5 pulgadas FullHD Procesador Intel Core de séptima generación RAM No disponible Memoria No disponible Tarjeta gráfica No disponible Sistema operativo Windows 10 Pro Batería Autonomía de hasta 16 horas Puertos E/S Thunderbolt 3, USB 3 tipo-C, jack de audio Conectividad Wifi 802.11ac Otros cámara IR, TruPen Dimensionesy peso 15,4 milímetros de grosor, a partir de 1,13 kilogramos Precio aproximado Desde 914 dólares

Del Portégé X20W sabemos que estará disponible durante este primer trimestre del año, pero aún no conocemos los detalles sobre el precio o los datos que no hemos podido especificar en la tabla.

Lenovo: toda una "legión" de novedades y actualizaciones

De Lenovo ya vimos sus propuestas para gaming ampliando la competencia en este mercado con su propia marca, Legion, la cual como vimos inaugura con los ordenadores Legion Y720 y Y520. Unos portátiles que buscan ofrecer lo que la competencia por un precio algo más bajo, de modo que pueda ser éste el reclamo ante un mercado cada vez más competitivo.

Lenovo Legion Y520

Lenovo Legion Y720

Pero para un consumidor más general, Lenovo también anunció que había renovación la familia ThinkPad, con portátiles de varios tamaños y configuraciones incluyendo modelos con pantalla táctil y con los procesadores de Intel de la séptima generación, aprovechando el CES 2017 para desvelar los detalles acerca de las especificaciones. La disponibilidad (y obviamente el precio) variará según modelo.

Lenovo ThinkPad Yoga 370: para marzo de 2017.

Lenovo ThinkPad Yoga 370 Pantalla Táctil de 13,3 pulgadas FullHD Procesador Intel Core de séptima generación RAM 16 GB DDR4 Memoria SSD de 1 TB PCI Express NVMe Tarjeta gráfica Intel HD Graphics 620 Sistema operativo Windows 10 Pro Signature Edition Batería 6 celdas, 51 watios-hora (hasta 10 horas) Puertos E/S 1 x HDMI, 1 x Thunderbolt 3, 1 x DisplayPort, 2 x USB 3.0 x 2, jack de audio, bandeja SD Conectividad Wifi 802.11ac, Bluetooth 4.2 Otros Soporte WiGig, lector de huellas, ThinkPad Pen Pro integrado, NFC Dimensionesy peso 31,34 x 22 x 1,78 centímetros, a partir de 1,44 kilogramos Precio aproximado Desde 1.264 dólares

Lenovo ThinkPad T470: se espera para febrero de 2017.

Lenovo ThinkPad T470 Pantalla Táctil de 14 pulgadas FullHD Procesador Intel Core de séptima generación RAM 32 GB DDR4 Memoria SSD de hasta 1 TB PCI Express NVMe SSD, SSD Intel Optane 16 GB opcional Tarjeta gráfica Hasta una NVIDIA GeForce 940MX con 2GB GDDR5 Sistema operativo Windows 10 Pro Signature Edition Batería Frontal de 3 celdas 23 watios/hora, trasera de 3 celdas 48 watios/hora, opcional de 6 celdas 73 watios/hora Puertos E/S 1 x HDMI, 1 x Thunderbolt 3, 1 x DisplayPort, 3 x USB 3.0, 1 x ethernet, jack de audio, bandeja SD Conectividad Wifi 802.11ac, Bluetooth 4.2 Otros Lector de huellas, NFC, cámara IR opcional Dimensionesy peso 33,66 x 23,24 x 1,88 centímetros, a partir de 1,58 kilogramos Precio aproximado Desde 914 dólares

Lenovo ThinkPad T470s : una versión del anterior con gráfica de memoria integrada, 24 GB de RAM y pantalla WQHD IPS. Sin lector de huellas ni opción de cámara IR, desde 1.099 dólares y también disponible a partir de febrero de 2017.

: una versión del anterior con gráfica de memoria integrada, 24 GB de RAM y pantalla WQHD IPS. Sin lector de huellas ni opción de cámara IR, desde 1.099 dólares y también disponible a partir de febrero de 2017. Lenovo ThinkPad T470p : otra versión del T470 algo más pesado y grueso al tener una batería con autonomía aproximada de 12 horas. Desde 1.049 dólares y disponible a partir de marzo.

: otra versión del T470 algo más pesado y grueso al tener una batería con autonomía aproximada de 12 horas. Desde 1.049 dólares y disponible a partir de marzo. Lenovo ThinkPad T570: disponible a partir de marzo de 2017.

Lenovo ThinkPad T570 Pantalla Táctil de 15,6 pulgadas, a elegir entre resoluciones 1.920 x 1.080 ó 3.840 x 2.160 píxeles Procesador Intel Core de séptima generación RAM 32 GB DDR4 Memoria SSD de hasta 1 TB PCI Express NVMe, SSD Intel Optane 16 GB opcional Tarjeta gráfica Hasta una NVIDIA GeForce 940MX con 2GB GDDR5 Sistema operativo Windows 10 Pro Signature Edition Batería Frontal de 3 celdas 23 watios/hora, trasera de 3 celdas 48 watios/hora, opcional de 6 celdas 73 watios/hora Puertos E/S 1 x Thunderbolt 3, 3 x USB 3.0 Conectividad Wifi 802.11ac, Bluetooth 4.2 Otros Lector de huellas, NFC, cámara IR Dimensionesy peso 36,58 x 25,27 x 2,01 centímetros, a partir de 2 kilogramos Precio aproximado Desde 909 dólares

Lenovo ThinkPad L470: Disponible a partir de marzo de 2017.

Lenovo ThinkPad L470 Pantalla Táctil de 14 pulgadas, a elegir entre resoluciones 1.366 x 768 ó 1.920 x 1.080 píxeles Procesador Intel Core de séptima generación RAM 32 GB DDR4 Memoria HHD de 1 GB / SSD de hasta 256 GB PCI, SSD Intel Optane 16 GB opcional Tarjeta gráfica Hasta AMD Radeon R5 M430 con 2GB DDR3 Sistema operativo Windows 10 Home/Pro Signature Edition Batería De 3 celdas 23,5 watios/hora / 6 celdas 48 watios/hora / 6 celdas 72 watios/hora Puertos E/S 1 x Thunderbolt 3, 3 x USB 3.0, 1 x VGA, 1 x ethernet, jack de audio, bandeja SD Conectividad Wifi 802.11ac, Bluetooth 4.2 Otros Lector de huellas Dimensionesy peso 33,88 x 23,5 x 2,39 centímetros, a partir de 1,92 kilogramos Precio aproximado Desde 799 dólares

Lenovo ThinkPad L570: Desde marzo de 2017.

Lenovo ThinkPad L570 Pantalla Táctil de 15,6 pulgadas, a elegir entre resoluciones 1.366 x 768 ó 1.920 x 1.080 píxeles Procesador Intel Core de séptima generación RAM 32 GB DDR4 Memoria HHD de 1 GB / SSD de hasta 512 GB PCI Tarjeta gráfica Intel HD Graphics 620 Sistema operativo Windows 10 Home/Pro Signature Edition Batería De 48 watios/hora Audio Estéreo con Dolby Audio Puertos E/S 4 x USB 3.0, 1 x VGA, 1 x mini DisplayPort, 1 x ethernet, 2 x jack de audio (entrada y salida), bandeja SD Conectividad Wifi 802.11ac, Bluetooth 4.2 Otros Lector de huellas, slot M.2 x 2 Dimensionesy peso 37,69 x 24,76 x 2,74 centímetros, a partir de 1,92 kilogramos Precio aproximado Desde 809 dólares

Lenovo ThinkPad X270: Se lanzará a partir de marzo de 2017.

Lenovo ThinkPad X270 Pantalla De 12,5 pulgadas, a elegir entre resoluciones 1.366 x 768(TN a 220 nits o IPS a 300 nits) ó 1.920 x 1.080 táctil Procesador Intel Core de séptima generación RAM 16 GB DDR4 Memoria HDD de hasta 2 TB / SSD de hasta 512 GB PCI Tarjeta gráfica Intel HD Graphics 620 Sistema operativo Windows 10 Pro Signature Edition Batería Frontal de 3 celdas 23 watios/hora, trasera de 3 celdas 23 watios/hora, trasera de 3 celdas 48 watios/hora, trasera de 6 celdas 73 watios/hora Puertos E/S 1 x HDMI 3, 3 x USB 3.0, 1 x USB 3.1 tipo-C, 1 x ethernet, jack de audio, lector SD, lector smart card opcional Conectividad Wifi 802.11ac, Bluetooth 4.2 Otros Lector de huellas, webcam a 720p, NFC Dimensionesy peso 30,53 x 20,83 x 2,01 centímetros, a partir de 1,32 kilogramos Precio aproximado Desde 909 dólares

Lenovo ThinkPad 13: Desde enero de 2017.

Lenovo ThinkPad 13 Pantalla Táctil de 13,3 pulgadas con resolución 1.920 x 1.080 píxeles Procesador Intel Core de séptima generación RAM Hasta 32 GB DDR4 Memoria SSD de 512 GB PCI Express NVMe M.2 Tarjeta gráfica Intel HD Graphics 620 Sistema operativo Windows 10 Pro Signature Edition Batería 42 watios/hora Puertos E/S 1 x Thunderbolt 3,3 x USB 3.0, 1 x USB 3 tipo-C, 1 x HDMI, jack de audio, bandeja SD Conectividad No determinada Otros Lector de huellas Dimensionesy peso 32,41 x 22,28 x 2,39 centímetros, a partir de 1,9 kilogramos Precio aproximado Desde 674 dólares

Además de éstos, ya vimos que Lenovo presentaba un nuevo ThinkPad X1 Carbon, con un procesador Intel Core i5/i7 de séptima generación, opción de resolución 2K de la pantalla de 14 pulgadas. La quinta generación de los Carbon en el que destaca la autonomía que promete (15,5 horas) y el cambio de color.

HP: curvas, convertibles y nuevo Sprout

De HP hemos detallado casi todos los lanzamientos en cuanto a ordenadores que el fabricante ha hecho en esta feria hasta el momento. Hacemos un repaso breve:

El EliteBook x360: un resistente y ultradelgado convertible de 13,3 pulgadas (con opción a resolución 4K), procesador Intel de séptima generación y con la tecnología HP Sure View (sólo estando de frente podremos ver la pantalla con claridad).

El HP ENVY Curved all-in-one: un todo en uno con pantalla curvada de 34 pulgadas que integra un i5/i7 de séptima generación, de 4 a 16 Gb de RAM, de 256 a 2 TB de disco duro y gráfica a elegir entre NVIDIA o AMD. Además, todo el equipo descansa sobre un soporte de carga inalámbrica. En España a la venta en febrero por 2.599 euros.

HP Spectre X360 15: un portátil con pantalla de 15,6 pulgadas táctil e i7 de séptima generación, con almacenamiento hasta 1 TB y gráfica NVIDIA GT 940M. Según HP supera en autonomía al anterior (también es algo más grueso y pesado), con 12,75 horas, y este mes llegará a varios países de la región por un precio de 1.599 euros.

HP ENVY Curved AIO 34

Además de éstos, HP ha renovado el Sprout Pro tras un año del anterior con una segunda generación. Conservadora en cierto modo en cuanto al diseño, éste se mantiene habiendo ligeros cambios en el marco de la pantalla, pero la renovación se nota sobre todo por dentro.

HP Sprout Pro G2 Pantalla Táctil de 23,8 pulgadas diagonal con resolución 1.920 x 1.080 píxeles Procesador Intel Core i7-7700T 2.9G 8M 35W RAM 8 GB (hasta 16 GB DDR4) Memoria HDD de 1 TB + SSD de 512 GB (opción a añadir SSD PCIe de 256 ó 512 GB) Tarjeta gráfica Intel HD Graphics 630 + NVIDIA GeForce GTX 960M Sistema operativo Windows 10 Pro Fuente de alimentación 350 watios Puertos E/S 4 x USB 3.0, 1 x ethernet, 1 x HDMI, jack de audio, bandeja SD Conectividad Ethernet Gigabit, Bluetooth 4.2 Otros Touchpad de 20 pulgadas, stylus HP Active Pen, webcam 14,6 megapíxeles, proyector DLP (proyecta pantalla a 73 ppp máx.), módulo cámara 3D Dimensionesy peso 56,8 x 67,2 x 23,1 centímetros, a partir de 12,8 kilogramos Precio aproximado Desde 674 dólares

Podéis ver estas especificaciones ampliadas y en detalle en la ficha técnica del producto de HP, así como todo lo que soporta y las opciones que hay de configuración y ampliación. Del HP Sprout G2 sabremos precio y disponibilidad el próximo mes de marzo.

Intel: ordenadores en frascos pequeños, muy pequeños

El CES 2017 era la esperada cita para que el fabricante desvelase todos los detalles sobre la séptima generación de sus procesadores, de los cuales hemos podido analizar a fondo el i7-7700K. Pero además de los componentes, Intel también ha anunciado algunos equipos caracterizados por la miniaturización.

Lo primero que vimos fueron los mini-ordenadores NUC, con cinco modelos que montan los nuevos i3, i5 o i7 e incluyendo Intel Optane (sólo en las configuraciones más potentes), Thunderbolt 3, y HDMI 2.0. Los modelos con i3 serán los primeros en estar disponibles, mientras que los superiores saldrán a finales de trimestre, con precios en torno a los 300, 400 y 500 dólares (i3, i5 e i7 respectivamente).

Pero para miniaturas el Intel Compute Card, que como su nombre indica es un ordenador que tiene el tamaño aproximado de una tarjeta de crédito. Las medidas exactas son 94,5 x 55 x 5 milímetros, siendo según el fabricante el ordenador más delgado hasta la fecha. Eso sí, Intel ha sido parca en especificaciones y sólo sabemos que cabe en soluciones con un TDP de 6W, deduciendo que llevará un procesador de bajo consumo (como Atom o Core M).

Razer: una sola pantalla es demasiado poco para un portátil

Si bien no se trata de un producto que podremos comprar a corto plazo, cabe mencionar la sorprendente propuesta de Razer. Tras el último portátil que vimos el pasado mes de octubre, el Razer Blade Pro, la compañía presenta Project Valerie, un portátil con pantalla triple.

Tres pantallas desplegables de 17,3 pulgadas con resolución 4K y tecnología IGZO, con soporte G-Sync. El portátil no es más grueso que un portátil de gaming con una pantalla de esa diagonal e integra una NVIDIA GTX 1080, aunque no conocemos detalles sobre batería y peso (lo que probablemente sean puntos críticos, y tras las pruebas al parecer la temperatura era notable. Tampoco sabemos qué costará este particular ordenador, pero por otros modelos de la compañía no parece que vaya a estar por debajo de los 4.000 dólares.

LG: "L" de ligero

Otro gigante tecnológico que aprovecha el CES para mostrar renovaciones de gran parte de sus líneas de productos. Tras ver secadoras y lavadoras 4-en-1 y neveras con las que hablar, dieron a conocer los nuevos LG Gram, unos portátiles que de gramos tienen pocos al ser ligeros (940 gramos el de 13,3 pulgadas) y que prometen la impresionante autonomía de 24 horas.

Samsung: jugones, haced un hueco para los coreanos

El gigante fue otro de los que presentó un Chromebook, como veíamos al principio, pero donde ha querido entrar y nada discretamente es en el cada vez más concurrido campo de los portátiles para gaming. Aquí vimos esta nueva propuesta, la familia Odissey, que inauguran con 15,6 y 17,3 pulgadas. Unos portátiles que integran la NVIDIA GTX 1050 (en el de 15,6 pulgadas) y con diferencias en tamaño, peso y algunos componentes que veremos desde 1.200 dólares, sin saber cuándo saldrán al mercado y su disponibilidad.

Samsung Odyssey

Samsung Chromebook Pro/Plus

En Xataka | ¿Quién dijo smartphone? El CES sigue siendo (por ahora) la fiesta del PC y del portátil