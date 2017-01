Dell XPS 27 es el ordenador todo-en-uno que te quiere ganar por su sistema de sonido: 10 altavoces

Dell ha renovado su gama completa de ordenadores en este CES 2017, no solo tenemos convertibles, monitores 8K y portátiles nuevos, también hay sitio para ordenadores todo-en-uno como este XPS 27. El equipo tiene un característica bastante llamativa que se aprecia rápidamente en las fotos: los altavoces.

Se trata de un ordenador de los que en la industria denominan all-in-one, con todo lo que hace falta integrado en el monitor de 27 pulgadas. En este caso hace justicia a la denominación XPS con unas especificaciones realmente interesantes, por ejemplo, la pantalla cuenta con resolución 4K.

El tipo de pantalla es UltraSharp, del mejor nivel que nos puede ofrecer Dell, un especialista en estas lides. Esto quiere decir que además de representar 3.840 x 2.160 píxeles, reproduce el 100% del color Adobe RGB y 1.070 millones de colores. Dell instala el software PremierColor para ayudar a configurar los colores.

Se puede elegir táctil, o no, y la elección no es trivial ya que si se escoge la primera opción el pie del equipo da mucho más juego pudiendo articularse para usarse de forma horizontal. No se nos olvida comentar que hay un sensor infrarrojo frontal que sirve a Windows Hello para hacer el reconocimiento facial.

Un sistema de sonido potente

Se dejan ver claramente bajo la pantalla, hay hasta diez altavoces con 50W de potencia - dos de ellos tweeters -. Nos cuentan que esa barra ha sido diseñada por el productor - ganador de Grammy - Jack Joseph Puig.

Esto es un equipo XPS, como todos sus hermanos Dell se caracterizan por contar con potentes especificaciones

También hay cuatro micrófonos en el frontal diseñados para recoger el sonido de la mejor forma posible, pensando en que vamos a hablar más de lo que esperamos con Cortana.

Pasamos al hardware interno, donde nos encontramos con dos procesadores de la séptima generación de Intel: Core i5-7400 o Core i7-7700, con hasta 32GB de RAM y 2TB en formato SSD. ¿Qué pasa con la parte gráfica? Pues no es muy moderno, pero no está del todo mal: Intel HD 530, AMD R9 M470 con 4GB, o AMD R9 M485X.

Muy bien servido de conectividad, ya que hay cinco puertos USB 3.0, HDMI, DisplayPort, Ethernet, un par de USB-C con soporte Thunderbolt 3 y ranura para tarjetas SD.

¿Cuánto cuesta este all-in-one? Pues no hay precios para nuestro mercado, pero en Estados Unidos tiene un precio de partida de 1.500 dólares, llegando hasta los 2.800 dólares si quieres lo máximo en especificaciones.