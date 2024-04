Ninguna tienda de terceros era una amenaza real para App Store. Aptoide llegará para demostrar lo contrario

Tendrían que pellizcarme bastante fuerte hace apenas unos meses para convencerme de que Aptoide iba a llegar al iPhone. Llevo utilizando dispositivos Android desde hace más de 15 años, y Aptoide fue la primera tienda de terceros que instalé en mi dispositivo. Una que no estaba libre de polémicas, y que permitía instalar algunos archivos APK... cuestionables. Por suerte, la foto ha cambiado bastante: Aptoide es a día de hoy una de las mayores tiendas de apps en el mundo, y su seguridad está más que probada.

Desde Aptoide ya han anunciado que llegarán al iOS, anunciándose como "la primera alternativa a App Store para el iPhone". Esto no es del todo cierto, ya que la primera tienda de terceros es AltStore. La principal clave es que el enfoque es distinto: Aptoide quiere ser una alternativa directa a App Store, AltStore es un complemento para descargar apps Open Source.

Qué es Aptoide. Si no has estado metido en el mundo del cacharreo Android, puede que no conozcas Aptoide. La tienda tiene más de 10 años en sus espaldas, y nació como una alternativa de código abierto a Play Store.

Un repositorio gigantesco de archivos APK en el que varios gigantes de la industria tienen alojadas sus aplicaciones. De hecho, a día de hoy sigue siendo una de las mayores tiendas de aplicaciones en el mundo.

El estado actual de Aptoide. De repositorio de aplicaciones alternativo a App Store a una de las plataformas de distribución más grandes del mundo. Aptoide, a día de hoy, no solo es una app para Android: es una web de distribución de aplicaciones, una solución para TV inteligente, e incluso una tienda de aplicaciones para Android Automotive.

De hecho, la compañía ha firmado acuerdos con gigantes como Mercedes para integrar sus servicios dentro del software que utiliza el fabricante alemán. Actualmente, Aptoide cuenta con más de 430 millones de usuarios según sus desarrolladores, con más de 1 millón de aplicaciones en total.

¿Es comparable a una tienda habitual? Por el momento, queda claro que alternativas como AltStore, que literalmente tienen dos aplicaciones en el momento de su lanzamiento, no son rivales para App Store. Algo similar pasa con SetApp: un servicio que cuenta con no demasiadas apps y que, además, requiere una suscripción de pago. ¿Pero qué pasa con Aptoide?

WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, la suite de Office, Telegram, Netflix, Spotify, Zoom... Todas, prácticamente todas las aplicaciones del día a día (incluidas aplicaciones de bancos españoles) están publicadas en Aptoide.

La dificultad de ofrecer alternativas a lo nativo. Aptoide se plantea como la primera tienda de aplicaciones que realmente puede hacer daño al App Store. Es gratuita, tiene todas las aplicaciones necesarias para el uso del teléfono, y tiene detrás un gigante con apoyo de la industria.

¿El problema? Invitar al usuario a instalar algo que ya puede instalar desde App Store desde una tienda alternativa. Algo a lo que se le ha de sumar que las aplicaciones nativas del iPhone, más que probablemente, no aparezcan jamás en Aptoide.

Por el momento, podemos apuntarnos a la lista para recibir información sobre el acceso a la tienda en cuanto esté disponible. No hay noticias sobre su fecha exacta, pero todo apunta a que pronto será posible instalar esta tienda en nuestro iPhone.

