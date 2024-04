Cómo instalar apps en tu iPhone desde tiendas de apps alternativas como AltStore

Vamos a explicarte cómo instalar apps en el iPhone desde tiendas alternativas , que es una de las grandes novedades de iOS 17.4. Esta actualización fue lanzada en marzo del 2024, pero no ha sido hasta casi mes y medio después que ha llegado la primera tienda de apps alternativa para los usuarios de iPhone.

La primera tienda de apps alternativa se llama AltStore, y vamos a aprovechar su llegada para explicarte paso a paso el proceso de instalar aplicaciones desde ella. Esto es solo un primer paso, ya que la tienda tiene apenas dos apps, pero con el tiempo llegarán más aplicaciones a ella y más tiendas de apps, por lo que merece la pena saber el proceso para usarlas.

Primero instala la tienda de apps

Lo primero que tienes que hacer es entrar en la web de la tienda de apps, en este caso altstore.io. En ella, tendrás que pulsar el botón de descarga para iniciar el proceso para instalar esta tienda de aplicaciones adicional en tu iPhone. En el caso de esta tienda, tienes que pulsar primero en Get AltStore, lo que te llevará a la parte de la página donde tienes el botón de descarga.

En el caso de la AltStore debes saber que es de pago, y que tendrás que pagar 1,82 euros al año por usarla. Esto quiere decir que cuando pulses en el botón de descargarla, primero tendrás que proceder a realizar el pago (importante no pagar dos veces), y luego ya podrás pulsar en el botón de descarga.

Cuando pulses en el botón de descargar la tienda de apps, te aparecerá un mensaje de iOS avisándote de que los ajustes de tu iPhone no permiten instalar esta tienda de apps. En este mensaje tienes que pulsar OK, y no te preocupes, porque ya has iniciado el proceso.

Ahora, lo que tienes que hacer es entrar en los ajustes de iOS. Aquí, verás que arriba del todo te aparece una opción relacionada con la tienda de apps que has estado intentando instalar. Pulsa en la opción de Autorizar tienda de apps que te aparece.

Esto abrirá una pantalla en la que se te informa de los peligros relacionados con instalar tiendas de aplicaciones alternativas que tengan distintas políticas de seguridad y privacidad. Lo que tienes que hacer en esta pantalla es pulsar en el botón Autorizar que te aparecerá abajo.

Ahora, tienes que volver al navegador y pulsar en el botón de descarga de la tienda de apps, ese que antes te devolvió el mensaje de que no podías descargarla. Ahora, lo que harás es ver una pantalla donde tienes que pulsar en Instalar tienda de apps, y cuando lo hagas tendrás que confirmar la instalación pulsando en Continuar en la ventana que se te va a abrir.

Ya está, con estos pasos ya habrás instalado la tienda de aplicaciones, y la podrás encontrar en tu iPhone como si fuera una app más. Ya podrás buscarla y entrar en ella. Posiblemente, cuando entres por primera vez tendrás que decidir si quieres permitir que te envíe notificaciones, ya que es un permiso que la tienda posiblemente te pida.

Instala apps desde la AltStore

Ahora, dentro de la tienda de aplicaciones tendrás que buscar la app que quieras y pulsar en el botón de instalación. La interfaz aquí dependerá de cada tienda de aplicaciones, pero en la AltStore tienes distintas categorías, y se te dice si una app es gratis o no. Si es gratis, pulsa en Free para instalarla.

Esto abrirá una ventana en la tienda de apps en la que tienes que elegir la opción de instalarla. Cuando lo hagas, se abrirá otra ventana en iOS en la que se te advierte de que estás intentando instalar una app que está gestionada por otra tienda. En esta ventana, pulsa en Instalar la app, y listo, habrás instalado una aplicación desde otra tienda de aplicaciones.

