Ya he jugado a 'Delta Force'. No sé cómo me van a convencer para volver a pagar por un nuevo 'Battlefield'

No sé cuántas horas le habré echado a los últimos 'Battlefield', pero sí puedo dar un dato: a 'Battlefield 2042', el peor de las tres últimas entregas, le he metido más de 300 horas. Y considero que es el 'Battlefield' al que menos he jugado. En 'Battlefield I' puedo haber invertido cerca de 600 horas y en 'Battlefield V', alrededor de 400. ¿A dónde quiero llegar con esto? A que 'Battlefield' que se lanza, 'Battlefield' que exprimo al máximo.

Sin embargo, llevamos tres años sin un 'Battlefield' nuevo y desde abril de este año, 'Battlefield 2042' ha pasado a modo mantenimiento. Siete temporadas después, se acabó actualizar el juego con mapas y armas nuevas. En pocas palabras, el mundo de los shooters arcade a gran escala estaba desamparado y desde China lo han visto claro. Tras una serie de pruebas, Level Infinite a.k.a. Tencent ha lanzado la beta pública y global de 'Delta Force', el shooter que viene dispuesto a comerle la tostada a la saga 'Battlefield'.

Tras haberlo probado, solo puedo decir que Electronic Arts lo tiene muy difícil.

¿Qué es Delta Force? Desde luego, no es una saga nueva. Los juegos de 'Delta Force' se remontan a 1998 (curiosidad: lo distribuía EA) y seguramente resulte familiar el 'Delta Force: Black Hawk Down' de 2005 para Xbox y PS2. Sea como fuere, el 'Delta Force' que hoy nos ocupa es un shooter multijugador online desarrollado por Team Jade (es decir, TiMi Studio o lo que es lo mismo, Tencent). Forma parte de la franquicia y su propuesta es muy interesante.

Es un juego free to play que se puede jugar en PC (de momento), pero que también se lanzará en consolas, iOS y Android. ¿Te suena? Efectivamente, es la misma estrategia que las demás empresas chinas están siguiendo en sus lanzamientos más recientes, véase 'Tarisland'. Tiene juego y progreso cruzado, agentes con diferentes habilidades, un buen puñado de armas y vehículos, algunos mapas (pocos, en realidad) y tres modos de juego.

El primero es el modo guerra, que viene a ser el modo conquista y asalto de 'Battlefield'. El segundo es el modo operaciones, que es un extraction shooter tipo 'Escape from Tarkov' y el tercero, que todavía no está disponible, es una campaña de un solo jugador que será de pago. Yo, que soy jugador de 'Battlefield', he jugado solamente al modo guerra y puedo decir muchísimas cosas buenas, pero también alguna mala.

Esto se mueve de miedo. Mi PC monta una RTX 4070, un Ryzen 5 3600 y 32 GB de RAM. Pues este PC mueve 'Delta Force' en calidad Ultra a 120 FPS estables como una roca. Hay alguna caída muy puntual en ciertos momentos extremadamente puntuales, pero Tencent ha hecho un trabajo de optimización que da vértigo. El juego se mueve de escándalo incluso en ordenadores más modestos y, francamente, estoy deseando ver cómo se desenvuelve en consolas y en móviles. Sin lugar a dudas, eso será lo que defina el éxito a largo plazo del juego.

¡Pium, pium! A los mandos, 'Delta Force' se siente realmente bien. El gunplay, es decir, el manejo de las armas, es muy bueno y cada una obliga al jugador a adaptar ligeramente su forma de disparar. No es lo mismo un fusil de asalto que un subfusil, para que se me entienda. El editor de accesorios es extremadamente completo, aunque muy fácil de usar, y permite personalizar el arma hasta niveles absurdos.

Por ejemplo, no solo podemos cambiarle el cañón al arma para ganar en control y manejo perdiendo precisión, sino que podemos configurar el cañón para mover la balanza más hacia el control o más hacia el manejo. Ese tipo de cosas, que se pueden hacer en todos los accesorios (hasta en las mirillas), hacen que el juego se sienta más redondo.

El sonido es quizá el punto más flaco. Echo en falta algo de rotundidad y de originalidad en los sonidos. Salvo algunas excepciones, todas las armas suenan demasiado parecidas. Eso es algo que hay que darle a 'Battlefield' y a otros shooters y que es, sin lugar a dudas, uno de los principales aspectos de mejora en 'Delta Force'. En cualquier caso, disparar en 'Delta Force' se siente fenomenal y es, en pocas palabras, divertido.

Los mapas. 'Delta Force' no se anda con historias y apuesta por un formato clásico de 32 vs 32 jugadores. No es necesario más. ¿Cuál es el problema? Los mapas. Ahora mismo hay cinco mapas en el modo guerra (adaptados a conquista y asalto) y otros cinco en el modo operaciones. Siendo mapas bien planteados, mención especial para el de las trincheras, cometen el mismo error que los de 'Battlefield 2042'.

Las zonas de conquista están muy alejadas entre sí y no hay nada interesante en el camino que separa unas y otras. La acción se concentra en esos puntos que, en no pocas ocasiones, suelen ser ratoneras donde basta con poner un tanque bien colocado para que los jugadores rivales no tengan la más mínima oportunidad de pasar. Hay momentos que pueden ser muy caóticos, pero pueden serlo para bien o para mal y, muchas veces, el caos tiende a lo segundo. Es una cuestión de ir puliendo los mapas, pero también imagino que será una cuestión de gustos.

Los mapas tienden a concentrar la acción en ciertos embudos, haciendo que algunos momentos puedan ser bastante caóticos

En cualquier caso, la realidad es que todos los mapas tienden a los embudos. Parecen diseñados para que controles los puntos iniciales rápido y no tardes demasiado en llegar al centro, donde habrá uno o dos puntos y se concentrará la acción. Esto es particularmente notable en el modo asalto, donde apenas hay formas de buscarle las cosquillas a los rivales yendo por los lados, por arriba o por debajo. O tiras hacia delante a base de humos y granadas o no hay forma.

Los operadores. En 'Delta Force' no hay soldados, hay operadores y cada uno tiene sus habilidades. El médico cura, revive y tira humos; el de asalto tira granadas y tiene un exoesqueleto que le aumenta la velocidad; la de reconocimiento es un dolor porque tira flechas que aturden o que reconocen el terreno, etc. Cada uno, además, puede acceder a unas armas concretas. No siento que haya un operador más "roto" que otro y no creo que ninguna habilidad sea capaz de decantar la balanza en una batalla frente a frente.

El problema, y esto es personal, lo tengo con los humos. Las granadas de humo son las principales protagonistas de todos los encuentros. Los médicos, por ejemplo, tienen granadas de humo y drones de humo. Imagina qué sucede cuando en un punto se juntan ocho médicos. Es horrible y si hay algo por lo que pagaría dinero para que se cambiase, sería eso. Sería tan fácil como permitir cambiar las granadas, algo que no se puede hacer.

Hablando de cambios, otra cosa que no me gustaría dejar pasar es que los cristales de ciertos vehículos deben estar hechos de Vibranium, como poco. Entiendo que las balas no dañen a los tanques, pero si un vehículo no pesado permite ver al rival en su interior a través de un cristal, debería ser posible matarlo disparando al cristal. Ahí lo dejo.

Un juego divertido, que no es poco. 'Delta Force' tiene todo lo bueno y lo malo de los shooters tipo 'Battlefield', con la diferencia de que es totalmente gratuito y dentro de unos días, el 20 de enero, se podrá jugar también en móviles. Tiene buenos combates, buenas armas, buen rendimiento, buenos gráficos, es divertido, es un pedazo de shooter y la prueba, otra, de que China se está poniendo las pilas y está dispuesta a ir con todo con tal de comerse el mercado.

Hay un nuevo Battlefield en el horno. No tiene ventana de lanzamiento, pero seguramente veamos algo el año que viene. La pregunta es qué argumentos nos dará EA para, siendo 'Delta Force' un juego gratuito, de nivel y con un año de ventaja en lo que a comunidad, optimización y contenido se refiere, pasar por caja y pagar 60, 70 u 80 euros por un nuevo 'Battlefield'. Lo mismo con cualquier hero shooter que pida un pago inicial (...) estando ahí 'Marvel Rivals'.

'Delta Force' no es perfecto, pero marca todas las casillas para ser uno de esos juegos que lo petan y se convierten en el rival a batir. Ahora está en manos de Tencent pulirlo y alimentarlo con mapas, armas y modos de juego. Es una cuestión de tiempo.

¿Y por qué las malas valoraciones? Porque tiene un anticheat a nivel de kernel llamado Anti-Cheat Expert (ACE) que se instala junto al juego. Tiene todo lo bueno y lo malo de otros juegos que usan esta tecnología: funciona bien (realmente bien, aparentemente), pero también supone un salto de fe en términos de confianza hacia los desarrolladores. Desde 'Delta Force' afirman que solo funciona cuando se está ejecutando el juego, pero es comprensible que a los usuarios no les haga gracia tenerlo instalado. Es algo que queda en manos de cada uno.

Imágenes | Delta Force

En Xataka | El nuevo juego de Tencent es lo que pasa cuando le dejas el workbook a tu amigo y le pides que no lo copie todo: 'Light of Motiram'