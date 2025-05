Hay gente que reservó el Tesla Roadster 2 hace casi ocho años con 50.000 dólares: siguen esperando sin noticias de su coche

En noviembre de 2017, entusiastas de Tesla como Hamid Shojaee no dudaron en adelantar 50.000 dólares para asegurarse una plaza en la lista de espera del nuevo Roadster. No era una cifra menor, pero la promesa que tenían delante resultaba tentadora: un superdeportivo eléctrico capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en menos de dos segundos y recorrer la distancia entre Los Ángeles y San Francisco de ida y vuelta sin detenerse a recargar. Tesla lo presentó como “el coche de producción más rápido que se haya fabricado”. Casi ocho años después, ni Shojaee ni el resto de los depositantes han recibido su coche. Y, lo que es más preocupante, la producción todavía no ha comenzado.

Una espera que se alarga sin fecha clara. El retraso del Roadster no es un caso aislado ni responde a un problema puntual. Desde su presentación, Tesla ha ido desplazando una y otra vez los plazos de producción. En un principio, Elon Musk anunció que el coche entraría en fabricación en 2020. Pero ese mismo año, una hoja de ruta actualizada situaba el inicio entre 12 y 18 meses más tarde, lo que nos llevaba a mediados o finales de 2021. En 2021 volvió a retrasarse a 2022. Después pasó a 2023, luego a 2024, y más recientemente a 2025. En paralelo, ni una sola unidad ha salido de fábrica, y la propia compañía apenas ha mostrado avances tangibles desde entonces.





Tesla y las promesas que no llegan a tiempo. A estas alturas, el patrón se repite. El Roadster se suma a una larga lista de productos de Tesla anunciados con entusiasmo, pero cuya llegada se retrasa sustancialmente. El Cybertruck, por ejemplo, fue presentado en 2019 y se prometió para 2021. No llegó a manos de los primeros compradores hasta finales de 2023. Y los robotaxis, un ambicioso proyecto de conducción autónoma que Musk llegó a anunciar para 2020, han sido rebautizados como Cybercab y, con suerte, llegarán en 2026. La narrativa de Tesla siempre ha girado en torno a ideas rompedoras, pero los plazos rara vez se cumplen. El Roadster ha terminado convertido en el mejor ejemplo de esa realidad.

“El postre” que no termina de llegar. Durante una llamada con inversores tras la presentación de resultados del segundo trimestre de 2024, Musk fue preguntado directamente por el estado del Roadster. No ofreció fechas concretas, pero sí un mensajepara quienes llevan años esperando. “El Roadster no es solo la guinda del pastel, es la guinda del pastel”, dijo. Añadió que Tesla tiene la misión de acelerar la transición hacia un futuro energético sostenible y que eso implica priorizar productos de alto impacto antes que “el postre”. Aun así, dejó caer que el diseño del coche está casi finalizado y que será “algo realmente espectacular”. Palabras grandilocuentes que, de momento, siguen sin materializarse en forma de coche.

La página de reserva para el mercado español

En España, las reservas siguen abiertas. Pese a que la producción no ha comenzado y que el modelo sigue sin fecha clara de entrega, Tesla volvió a abrir las reservas del nuevo Roadster en España en junio de 2023. El proceso exige un pago inicial de 4.000 euros al hacer la reserva y una transferencia adicional de 39.000 euros en los siguientes diez días. En total, 43.000 euros que Tesla asegura que son completamente reembolsables, pero que suponen una cifra nada desdeñable por un coche del que aún no se ha visto una unidad definitiva.

Un precio congelado en el tiempo. Cuando se presentó en 2017, Tesla habló de un precio base de 200.000 dólares y una versión limitada “Founders Series” por 250.000 dólares. Desde entonces, todo ha cambiado: la competencia es más fuerte, el contexto económico es otro y los costes de producción probablemente han subido. Lo que no ha cambiado es esa etiqueta oficial, que sigue flotando como si el tiempo no hubiera pasado. Ahora bien, lo único claro es que, por ahora, el Roadster sigue siendo una promesa en busca de hacerse realidad.

