Ya disponible en España el primer monitor gaming 6K del mundo: es de Samsung y llega con descuento y Galaxy Buds4 de regalo

Samsung tiene nuevos monitores Odyssey. Estos están orientados a gaming como de costumbre, aunque en esta ocasión tenemos dos que también nos pueden venir genial a la hora de trabajar. Lo mejor es que ya están todos disponibles en la tienda oficial de la compañía y lo hacen con doble promo: tenemos 10 % de descuento en todos y, además, unos Galaxy Buds4 de regalo.

Monitor Gaming 27" Odyssey G8 G80HF 5K 180 Hz Plano PVP en Samsung — 624,10 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Aprovechar esto es muy sencillo: lo único que deberemos hacer es usar el código 'NUEVOSIT10'. Justo a continuación vamos a ver cada uno de los nuevos monitores y, además, os explicaremos cómo comprarlos al mejor precio.

Odyssey G8 G80HS

El primero de estos monitores es el Odyssey G80HS, que es, como podéis leer en el titular de este artículo, el primer monitor gaming 6K del mundo. Esta resolución implica que podremos jugar con una nitidez mayor y con una imagen más detallada, aunque también es algo que nos vendrá genial a los que trabajamos con texto. Todo ello con una tasa de refresco de 165 Hz, que tampoco está nada mal. La gracia es que podemos bajar hasta 3K de resolución (parecida a 1440p) y subir la tasa de refresco hasta los 330 Hz.

Este Odyssey, que tiene 32 pulgadas, cuenta con DisplayPort 2.1 y es compatible con HDR10+ Gaming, así como con AMD FreeSync Premium y con G-Sync de NVIDIA, las dos tecnologías de VRR más importantes que permiten jugar sin tearing (saltos de imagen muy molestos). Usando el código 'NUEVOSIT10' y 'Entrega y Estrena', el plan renove de Samsung, se queda en 1.119,10 euros (su PVP es 1.299 euros).

Monitor Gaming 32" Odyssey G80HS 6K 165 Hz Plano PVP en Samsung — 1.119,10 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Odyssey G8 G80HF

El Odyssey G8 G80HF viene a ser una versión más compacta y pequeña del anterior. Tiene 27 pulgadas y en este caso tiene una resolución base 5K con una tasa de refresco de 180 Hz. También como el anterior, cuenta con Dual Mode, por lo que podemos bajar su resolución hasta QHD y subir la tasa de refresco hasta los 360 Hz.

Por lo demás, es exactamente el mismo monitor en lo que a las prestaciones más importantes se refiere: compatibilidad tanto con FreeSync Premium como con G-Sync, también con HDR10+ Gaming y trae puertos DisplayPort 2.1. Usando el mismo código de descuento y utilizando 'Entrega y Estrena' se queda en 624,10 euros (en lugar de 749 euros).

Monitor Gaming 27" Odyssey G8 G80HF 5K 180 Hz Plano PVP en Samsung — 624,10 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Odyssey G8 OLED G80SH

Pasamos ahora al Odyssey G8 OLED G80SH. Aquí no tenemos Dual Mode, aunque sigue siendo un monitor 4K de 32 pulgadas. El punto clave de este Odyssey es que utiliza tecnología OLED, que supone un salto de calidad en la imagen con respecto a los paneles IPS. Al no tener capa de retroiluminación (sus píxeles son autoemisivos), este tipo de paneles logran un color negro puro y un contraste mucho mejor, algo que notaremos mucho a la hora de jugar (especialmente, en escenas oscuras o en juegos de terror, por ejemplo).

De hecho, una de las novedades de este panel QD-OLED utiliza tecnología Penta Tandem, lo que se traduce en que tiene una estructura de múltiples capas. Esto, en la práctica, implica que tiene mejor brillo, eficiencia y que resiste mejor los quemados que suelen sufrir, a la larga, los paneles OLED. Además, también utiliza tecnología Glare Free que ayuda a evitar esos molestos reflejos en pantalla.

A todo lo anterior hay que sumarle un puerto USB-C de 98 W (ideal para cargar un portátil o cualquier dispositivo, por ejemplo) y una tasa de refresco de 240 Hz, que no lo hemos comentado más arriba. Usando el código 'NUEVOSIT10' y con 'Entrega y Estrena' se queda en 1029,10 euros (tiene un PVP de 1.199 euros).

Monitor Gaming 32" Odyssey OLED G8 G80SH 4K 240Hz Plano PVP en Samsung — 1.029,10 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Odyssey G7 OLED G73SH

Solo nos queda un monitor Odyssey de los que hablar de esta nueva hornada de Samsung: el G7 OLED G73SH. Es una versión más económica que el anterior G8, aunque sigue manteniendo la resolución 4K y las 32 pulgadas de diagonal. Sí que tiene ciertos recortes, como la ausencia de Glare Free o de la tecnología Penta Tandem.

A cambio de esto, este Odyssey sí que cuenta con Dual Mode, pudiendo bajar su resolución hasta el FHD, ganando 330 Hz de tasa de refresco. Esto puede ir genial para, por ejemplo, juegos competitivos que exijan movimientos rápidos y precisos (también ayuda que el monitor tenga solo 0,03 ms de tiempo de respuesta).

Usando el mismo código y con 'Entrega y Estrena', su precio se queda en 804,10 euros, un descuento con respecto a su PVP de 949 euros.

Monitor Gaming 32" Odyssey OLED G7 G73SH 4K 165Hz Plano PVP en Samsung — 804,10 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Bola extra: ViewFinity S85TH

Aunque casi todos los monitores que ha lanzado Samsung, hay una excepción: el nuevo ViewFinity S85TH. Este monitor, que tiene pantalla curva de 40 pulgadas, está más orientado al mundo profesional y para trabajar. Es compatible con Thunderbolt 5 y tiene un puerto de carga de 140 W, por lo que es perfecto para conectar un ordenador portátil.

Pese a no ser un Odyssey, entra dentro de la misma promoción, por lo que también cuenta con unos Galaxy Buds4 de regalo y se puede usar el código 'NUEVOSIT10'. Con este y 'Entrega y Estrena', su precio pasa de 999 euros hasta los 849,10 euros.

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Imágenes | Samsung

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