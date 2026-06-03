Ya son oficiales: ocho portátiles que podrás comprar próximamente con el nuevo chip NVIDIA RTX Spark

El mercado de los procesadores para portátiles Windows parece que está más vivo que nunca. Tras el desembarco de Qualcomm con sus chips ARM, MediaTek y NVIDIA acaban de anunciar oficialmente su contraataque: NVIDIA RTX Spark. Se trata de una nueva generación de procesadores diseñados específicamente para portátiles delgados y ordenadores compactos con Windows 11.

El Microsoft Surface Ultra será uno de estos portátiles que se pondrán a la venta próximamente con este nuevo chip de NVIDIA y MediaTek. Es una mejora respecto a la anterior generación que cuenta con Snapdragon X Elite, Copilot+ PC, 16 GB de RAM y 1TB SSD y que actualmente tiene un precio de 1.799 euros. De la nueva generación con el nuevo SoC aún se desconoce el precio que tendrá el próximo portátil de Microsoft.

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Eficiencia ARM y potencia RTX

Hasta ahora, los portátiles ultra delgados y con gran autonomía tenían que sacrificar el rendimiento en videojuegos exigentes. La alianza de estos dos gigantes busca precisamente acabar con ese problema.

MediaTek aporta su experiencia en el diseño de SoC de bajo consumo, la conectividad inalámbrica de baja latencia y la gestión inteligente de energía. Por su parte, NVIDIA pone sobre la mesa su arquitectura gráfica RTX y su ecosistema de Inteligencia Artificial local. El resultado (según ambas compañías) promete efectos visuales hiperrealistas y una potencia gráfica brutal en dispositivos que ni se calientan ni devoran la batería.

Aunque no se han desvelado todos los detalles técnicos, la arquitectura de este chip ya muestra sus intenciones de competir en la gama alta, gracias a características clave como:

IA local avanzada: preparada para ejecutar agentes de IA y flujos de trabajo relativamente pesados directamente en el dispositivo, lo que podría reducir la dependencia constante de los servicios en la nube en tareas cotidianas.

preparada para ejecutar agentes de IA y flujos de trabajo relativamente pesados directamente en el dispositivo, lo que podría reducir la dependencia constante de los servicios en la nube en tareas cotidianas. Hasta 128 GB de memoria unificada: se proyecta con una arquitectura de memoria unificada de gran capacidad y alta velocidad diseñada por MediaTek, un planteamiento que recuerda a la estrategia aplicada por Apple en sus procesadores de la serie M.

se proyecta con una arquitectura de memoria unificada de gran capacidad y alta velocidad diseñada por MediaTek, un planteamiento que recuerda a la estrategia aplicada por Apple en sus procesadores de la serie M. Fabricación de vanguardia: el chip se beneficia de la colaboración entre MediaTek y TSMC, lo que apunta a un consumo de energía optimizado e incluso a una notable eficiencia energética bajo cargas de trabajo exigentes.

Portátiles que se han presentado e integrarán este chip

Con la presentación de RTX Spark también hemos podido descubrir una nueva serie de portátiles que integrarán este SoC. No obstante, conviene tener en cuenta que estos equipos todavía no han desembarcado en las tiendas. Si tienes urgencia por renovar tu ordenador y prefieres no esperar a los próximos meses, hemos seleccionado algunas de las propuestas más interesantes que puedes encontrar hoy mismo entre los modelos de la generación actual tras presentarte las características que tendrán los nuevos modelos.

Microsoft Surface Ultra: el próximo Surface Laptop Ultra aspira a convertirse en el equipo más potente de la historia de Microsoft cuando debute a finales de año. Sus grandes bazas de hardware serán una espectacular pantalla Mini-LED de 2.000 nits, un trackpad háptico y conectividad total sin sacrificar puertos. Todo ello impulsado por el nuevo chip RTX Spark, que promete un rendimiento gráfico a la par de una RTX 5070 de portátil y la capacidad de procesar Inteligencia Artificial avanzada de forma local y 100% privada.

La generación anterior de este Microsoft Surface (que es la actual) viene con una pantalla táctil de 15 pulgadas, Snapdragon X Elite como cerebro, 16 GB de RAM, 1 TB de almacenamiento SSD y Copilot+ PC.

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Asus ProArt P16 y P14: orientados de lleno a profesionales creativos, los nuevos ProArt P16 y P14 destacarán por sus pantallas táctiles OLED a 120 Hz. En su interior esconderán una configuración brutal de hasta 128 GB de memoria RAM LPDDR5X, opciones de almacenamiento SSD de 1 TB o 2 TB según el tamaño del chasis y una conectividad todoterreno para trabajar sin limitaciones.

La actual generación de Asus ProArt se puede comprar con diferentes configuraciones. Por ejemplo, esta que cuesta 2.399 euros viene con pantalla de 16 pulgadas, AMD Ryzen AI 9 HX 370, una RAM de 32 GB, 1 TB SSD y Windows 11 Home como sistema operativo.

MSI Prestige N16: este convertible 2 en 1 busca redefinir el concepto de equipo premium ultraportátil. Aunque los detalles sobre su precio, dimensiones y resto de componentes técnicos se mantienen bajo secreto, la compañía ha confirmado que contará con una espectacular pantalla OLED de 16 pulgadas con resolución UHD y un brillo pico superior a los 1.000 nits.

Si no quieres esperar al nuevo MSI Prestige, tienes disponible la actual generación, también con una pantalla de 16 pulgadas con resolución 2,8K, procesador Intel Core Ultra 9 386H, 32 GB de RAM y un almacenamiento SSD de 1 TB.

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Dell XPS 16: el Dell XPS con chip RTX Spark mantendrá su icónico chasis de aluminio de 16,3 pulgadas, consolidándose como una estación de trabajo de diseño continuista pero con una potencia renovada. Aunque los detalles técnicos específicos y su precio de salida siguen siendo una incógnita, la firma ha confirmado que conservará una conectividad versátil con tres puertos USB-C, HDMI, jack de audio y lector de tarjetas SD.

Para los que no quieren esperar la actual generación del Dell XP también es una buena opción. En su versión de 13 pulgadas cuesta 1.679 euros en Amazon y viene con procesador Intel Core Ultra 7, 16 GB de RAM y un almacenamiento de 512 GB.

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HP OmniBook y Ultra 16: HP ha anunciado el desarrollo de sus nuevos portátiles OmniBook X 14 y Ultra 16, prometiendo dar vida al equipo con chip RTX Spark más delgado del mercado hasta la fecha. Aunque la marca ha preferido guardar en secreto las especificaciones técnicas y los precios, ha adelantado que estos dispositivos vendrán optimizados con entornos de desarrollo de código abierto de fábrica para maximizar la productividad y que, más adelante, expandirá esta familia con un ordenador de sobremesa de formato compacto.

El HP OmniBook 7 Aero es una buena opción de compra actualmente si buscas un portátil de esta marca. Cuenta con pantalla de 13,3 pulgadas, procesador AMD Ryzen AI 7 350, Windows 11, una RAM de 32 GB y un almacenamiento SSD de 1 TB.

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Lenovo Yoga Pro 9n: Lenovo actualizará su portátil insignia para creadores de contenido, el Yoga Pro 9n, con el nuevo chip RTX Spark, manteniendo su característico y resistente chasis de aluminio de 16 pulgadas y sus opciones de configuración a la carta. Aunque la compañía no ha desvelado cambios drásticos en su diseño, el principal objetivo de este salto a la arquitectura de NVIDIA es pulir la autonomía del equipo, buscando superar la barrera de las 9,5 horas de duración de batería que ofrecía el modelo previo con procesador Intel.

La generación actual del Lenovo Yoga Pro es la alternativa perfecta para los más impacientes. Tiene una pantalla de 16 pulgadas, procesador Intel Ultra 9 285H de 16 núcleos, 32 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento interno.

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¿Cuándo los veremos en las tiendas?

Este movimiento supone un salto estratégico enorme para MediaTek, que pasa de dominar los Chromebooks y la gama de entrada a competir de tú a tú en el terreno de los portátiles premium de consumo y gaming.

No habrá que esperar demasiado para poder verlos en acción. La primera generación de portátiles equipados con los chips NVIDIA RTX Spark llegará al mercado en otoño de 2026.

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