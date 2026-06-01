El Surface Laptop más potente jamás creado por Microsoft llega con una gran novedad: apuesta por un chip ARM de NVIDIA

Microsoft lleva tiempo buscando una respuesta convincente para una pregunta que el PC arrastra desde hace años: si Windows sobre ARM puede ser algo más que autonomía, silencio y productividad ligera. El Surface Laptop Ultra nace precisamente ahí. La compañía lo describe como su Surface Laptop más potente hasta ahora y lo vincula a cargas de trabajo más ambiciosas, desde creación hasta IA local, apoyándose en NVIDIA RTX Spark como gran novedad.

La jugada de Microsoft llega después de un movimiento que no pasó desapercibido. Apple anunció en 2020 la transición del Mac a Apple silicon y la materializó ese mismo año con el M1, el primer chip propio de la compañía para sus ordenadores. Con él, el rendimiento por vatio, la memoria unificada y la integración vertical pasaron a ser una ventaja difícil de ignorar. Esa presión ya no llega solo desde la gama alta. El MacBook Neo, con un precio de partida de 699 euros, llegó para competir con los Chromebooks y portátiles Windows asequibles.

En paralelo, Microsoft ha intentado ordenar su propia respuesta con los Copilot+ PC, una categoría más sólida que sus intentos anteriores con ARM, pero todavía lejos de convertirse en una apuesta que haya dado sus frutos en popularidad y, por consecuencia, en cuota de mercado.

Un portátil para demostrar una idea: Windows sobre ARM quiere ir más allá de la autonomía

La ficha que Microsoft ha adelantado tiene dos capas. La primera está en el rendimiento: GPU NVIDIA Blackwell RTX, hasta 128 GB de memoria unificada, CUDA y 1 petaflop de cómputo de IA (basado en TOPS FP4 teóricos con sparsity). La segunda está en todo lo que se ve y se toca: una pantalla táctil mini-LED PixelSense Ultra de 15 pulgadas, hasta 2.000 nits de brillo HDR máximo, 262 píxeles por pulgada y el mayor touchpad háptico que Microsoft ha incluido en un Surface. También hay algo casi sorprendente en 2026: puertos HDMI, USB-C, USB-A, SD y auriculares sin depender de adaptadores.

Cuando Microsoft habla de memoria unificada no se refiere a poner mucha RAM en un portátil. Lo importante es que esa memoria pueda servir como una habitación común para CPU y GPU, de modo que las cargas de trabajo se repartan según lo que necesite cada tarea, aunque elimina la posibilidad de ampliaciones posteriores.

La otra mitad del anuncio está en lo que todavía no aparece. Microsoft no ha detallado el precio, la fecha exacta de lanzamiento, las configuraciones finales, el procesador concreto, la GPU exacta ni la autonomía expresada en horas. Un detalle: la propia compañía recuerda en la letra pequeña que el Surface Laptop Ultra es un producto preliminar, que sus características pueden cambiar y que la venta dependerá de las certificaciones o aprobaciones regulatorias de cada país o región.

Microsoft tampoco llega a este punto desde cero. Los Copilot+ PC de 2024 ya habían servido para ordenar una nueva etapa de Windows sobre ARM, con procesadores capaces de superar los 40 TOPS de NPU, funciones de IA local y equipos de socios como Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo y Samsung, además de los propios Surface. Sin embargo, los datos disponibles invitan a poner el crecimiento en contexto. The Register, citando a Context, situaba los Copilot+ PC en solo el 9% de los AI PC distribuidos en Europa en el segundo trimestre de 2025. La cifra mostraba avance, pero también una base todavía pequeña.

Ahí es donde NVIDIA cambia el tipo de conversación. La primera oleada de Windows sobre ARM se apoyó mucho en eficiencia, NPU y autonomía, pero el Surface Laptop Ultra quiere añadir un ingrediente que faltaba en ese relato: músculo gráfico y compatibilidad con un ecosistema profesional muy asentado. CUDA no es una palabra menor para quien trabaja con IA, renderizado o software profesional apoyado en el ecosistema de NVIDIA, porque lleva años formando parte de muchos flujos de trabajo. Microsoft también presenta Prism optimizado, soporte de aplicaciones creativas nativas para ARM y acuerdos con socios en juegos y sistemas anti-cheat.

Lo que tenemos delante parece una propuesta muy interesante. El anuncio nos invita a tomárnosla en serio, porque la firma de Redmond ha dejado bastante clara su posición: quiere que este Surface sea la prueba de que esa nueva etapa de Windows sobre ARM puede ir mucho más lejos. Pero todavía está incompleto para dictar sentencia. Tendremos que tenerlo en nuestras manos para saber cómo rinde, cómo se comporta y qué tal funciona en la vida real.

Imágenes | Microsoft

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