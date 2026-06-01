Europa se las prometía felices apagando el 2G y el 3G. No tuvo en cuenta que hay 64 millones de coches

Buena parte de los vehículos vendidos a partir de 2018 cuentan con un sistema de llamadas de emergencia bajo el nombre de eCall. En caso de accidente grave, es capaz de llamar al 112 y abrir un canal de voz con el que comunicarnos con los servicios de emergencias. En el plan de acabar con el 2G y el 3G, Europa se ha topado con un problema que no tiene fácil solución.

Qué es eCall. eCall nació en 2012 a manos de Bosch y en colaboración con Mercedes-Benz. A partir de 2018, la Unión Europea lo estableció como sistema obligatorio para coches homologados desde el 1 de abril del mismo año.

Este método de seguridad pasiva avisa al 112 cuando detecta un accidente grave. Lo hace mediante una SIM integrada en el coche y dedicada tan solo a llamadas de emergencia, por lo que no hace falta tener un plan de pago adicional para poder usarlo. Mediante la propia ECU del coche, que gestiona todos los sensores del mismo, el propio vehículo sabe cuándo ha impactado. Es en ese momento en el que eCall se activa.

El plan de apagado. Europa se encuentra en un momento de transición. Quiere apagar por completo las redes 2g y 3g por razones de calado.

Son redes poco eficientes a nivel energético

Mantenerlas vivas conlleva costes elevados

Son redes más vulnerables a nivel de seguridad

Estas redes ocupan espectro radioeléctrico valioso en las bandas de 900 y 2.100 MHz que podría reutilizarse para expandir el 4G y el 5G.

En resumidas cuentas, el espectro de red no es ilimitado, y es necesario eliminar las frecuencias antiguas para que las nuevas puedan seguir en desarrollo

La situación actual. España publicó la consulta pública sobre el apagado de las tecnologías 2G y 3G a finales de 2025. Dejaba claro que el apagado permitirá liberar espacio radioeléctrico y que mejorará las capacidades del 4G y el 5G.

"La consulta pregunta específicamente por la estrategia de comunicación prevista: plazos de preaviso, canales, mensajes tipo, campañas, atención a clientes. También sobre medidas específicas para dispositivos y servicios específicos (eCall, alarmas, ascensores, dispositivos de geolocalización…) y colectivos vulnerables como personas mayores, personas que dependen de teleasistencia, con discapacidad o con barrera idiomática y en zonas rurales."

Mientras tanto, los grandes operadores llevan desmantelándolo desde hace tres años, con Movistar comprometido a eliminarlo a partir de 2026 en un plazo de dos años.

Qué va a pasar. Si eCall no puede funcionar con 2G y 3G, la solución es actualizar esta tecnología, y ahí es donde entra en acción NG-eCall. Este sistema, en lugar de usar una llamada de voz tradicional, usa redes 4G o 5G y funciona sobre IMS (IP Multimedia Subsystem), básicamente la capa que permite hacer llamadas y enviar datos de forma simultánea e independiente (el mismo sistema que ya usa VoLTE cuando llamas desde el móvil en 4G)

El principal problema es que este sistema está implementado en vehículos especialmente modernos. En vehículos con más años, hay tres escenarios posibles:

Actualización OTA (over-the-air). Algunos fabricantes diseñaron sus módulos de comunicaciones con hardware siendo compatibles con 4G pero con el perfil de eCall configurado para 2G/3G. Ofrecer remplazos de módulo, de pago de forma gratuita (improbable). Módulos de terceros (más complejo, ya que este hardware funciona en conjunción con los propios sensores del coche).

Profundiza. Una de las preguntas de oro es qué pasará a nivel normativo con los módulos eCall cuando dejen de ser funcionales. Este sistema era un requisito de homologación establecido por el Reglamento (UE) 2015/758. Si deja de funcionar, aunque sea por causas ajenas al propietario, deja de cumplir las especificaciones de seguridad con las que fue vendido.

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