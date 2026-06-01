La mayor mudanza de la historia será en Dubai: 35.000 millones de dólares para construir el aeropuerto más grande del mundo

95.192.160 pasajeros.

Es el número de viajeros que se registraron en el Aeropuerto Internacional de Dubai (DXB) en 2025, según datos de Airports Council International (ACI). Una cifra que lo aupó al segundo puesto mundial por tráfico de viajeros, solo por detrás del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta en Estados Unidos.

Este último emplazamiento lleva tres años repitiendo como el aeropuerto más concurrido del mundo y el año pasado movió 10 millones de pasajeros más que el el espacio dubaití, rompiendo la barrera de los 106 millones de pasajeros en un solo año.

Una cifra que, año a año, Dubai quiere ir recortando para convertirse en el aeropuerto con mayor tráfico de viajeros del mundo. Y tiene un plan de 35.000 millones de dólares para conseguirlo.

Un aeropuerto como nunca nadie concibió

Como decíamos, hasta el momento Dubai se ha mantenido por debajo de los 100 millones de pasajeros al año. Sin embargo, la ambición es romper esta barrera en apenas dos años. Paul Griffiths, CEO de Dubai Airports, aseguraba a Time Out que aspiraban a romper este techo próximamente y que para 2031 quieren alcanzar los 113 millones de pasajeros.

Estas cifras previsiblemente les convertirían en el aeropuerto más concurrido del mundo pero tiene un problema: el actual Aeropuerto Internacional de Dubai (DXB) y remodelarlo constaría tanto dinero que, directamente, prefieren hacerse uno nuevo. Al menos eso es lo que sostienen desde el Emirato.

Y es que en 2010 se abrió al sur de la ciudad el Aeropuerto Internacional Al Maktoum, un espacio que hasta el momento ha funcionado a medio gas y tiene un tamaño ridículo comparado con su hermano dubaití. Pero en 2024 se aprobó una ampliación para posicionarlo como el aeropuerto más grande del mundo con capacidad para gestionar 260 millones de pasajeros en un solo años. Es decir, casi los mismos pasajeros que suman ahora mismo los tres aeropuertos más concurridos del mundo: sumando el de Haneda en Tokyo (tercero del mundo) a los mencionados de Atlanta y Dubai.

Según las voces que han defendido el proyecto, el problema es que el actual aeropuerto es tan grande que las labores de mantenimiento disparan los costes y, aseguran, es más barato construir una gigantesca ampliación del actual Aeropuerto Internacional Al Maktoum que remozar el famoso Aeropuerto Internacional de Dubai.

Para ello se ha proyectado invertir 35.000 millones de euros para hacer del actual Aeropuerto Internacional Al Maktoum el centro del Dubai World Central (DWC), el hub de movilidad más ambicioso del mundo. Este espacio se ha planeado como una megaciudad con espacios residenciales, hoteles, campos de golf... y, sobre todo, el mayor aeropuerto del mundo construido por el hombre en su historia.

Concretamente, se ha proyectado que la reforma del nuevo aeropuerto cueste 34.850 millones de dólares. Esta cifra recoge las ambiciones de multiplicar por cinco el tamaño del DBX, construyendo cinco pistas de aterrizaje de 4,5 kilómetros de longitud separadas por 800 metros de distancia. Contará con cuatro vestíbulos principales y más de 400 puertas para operar vuelos.

La intención es que, operativamente, el nuevo aeropuerto esté funcionando a mayor rendimiento a finales de la década para en 2032 hacer la mudanza completa del actual DBX al renovado Aeropuerto Internacional Al Maktoum. Ese año esperan gestionar el tráfico de 150 millones de pasajeros en un año. Es decir, unos 44 millones más de pasajeros de los que mueve el actual aeropuerto de Atlanta, el más concurrido del mundo.

Estos pasajeros se repartirán en tres terminales. La intención es que una de ellas esté dedicada únicamente a las operaciones del Grupo Emirates y otra a los vuelos internacionales. La tercera concentrará los vuelos de bajo coste. Además, está proyectado un aparcamiento de 100.000 plazas solo para los trabajadores.

La intención es la de construir un tren de alta velocidad entre ambos espacios aéreos pero trasladar el grueso de las operaciones a la nueva construcción. Eso sí, sus alrededores y todos sus servicios no se espera que estén construidos hasta 2050. Para entonces, Dubai tiene la intención de poder operar vuelos con capacidad para mover hasta 260 millones de pasajeros. Es decir, debería poder gestionar la mitad de la población de la Unión Europea en un solo año.

Para consolidar esta megamudanza, el aeropuerto dubaití ya está trabajando con nuevos sistemas de reconocimiento biométrico y de gestión de equipajes mediante inteligencia artificial como test antes de que las aerolíneas vayan llegando al nuevo espacio. Evidentemente, la intención es mudar las operaciones de forma escalada para mitigar el riesgo de colapso.

La consolidación como mayor hub de movilidad del mundo no solo se entiende con los vuelos comerciales. Dubai quiere que este nuevo espacio sea el mejor lugar del mundo para el aterrizaje de los Airbus A380, el avión de pasajeros más grande del mundo, pero también el mejor sitio donde realizar sus labores de mantenimiento y reparaciones. Así mismo, quiere consolidarse como un lugar clave para el transporte de mercancías y contar con espacio restringido para el aterrizaje y despegue de vuelos privados a los que se ofrecerá todo tipo de lujos con una oferta enorme de servicios auxiliares como los mencionados hoteles, centros comerciales y espacios de ocio.

Foto | DWC y Adam Khan

En Xataka | Las aerolíneas europeas están aprovechando la crisis de Irán para acelerar algo viejo: complicarte aún más el viaje