El Airbus A380 fue uno de los mayores tropiezos de Airbus: sus piezas sostienen ahora un negocio millonario

El Airbus A380 nació para ser muchas cosas a la vez: una demostración de músculo industrial europeo, una respuesta al crecimiento del tráfico aéreo y una forma distinta de imaginar los grandes viajes de largo radio. Durante años lo vimos como el avión de dos pisos que prometía cambiar la economía de las rutas más densas, pero el mercado terminó moviéndose en otra dirección. Lo interesante es que su historia no acabó con el cierre de la línea de producción en 2021. Ahora, parte de su valor está apareciendo donde menos se esperaba: en los aviones que ya no vuelan.

La explicación empieza en una tensión muy concreta del mercado. En abril de 2025, VAS Aero Services señaló que los retrasos en las entregas del Boeing 777X, demoradas hasta, como mínimo, 2026, estaban aumentando la dependencia del A380 para cubrir la demanda de grandes aviones de largo radio. La compañía estimaba entonces que podía haber hasta 175 unidades del modelo en operación en todo el mundo, una cifra que ayuda a entender la presión sobre el inventario de piezas usadas certificadas.

La cuestión no es solo cuántos A380 siguen en servicio, sino cómo se mantiene una flota tan específica cuando el avión ya no se fabrica y la cadena de suministro depende cada vez más del material usado certificado. El foco está en ese mercado, donde las piezas recuperadas pueden volver a entrar en servicio tras los procesos correspondientes. Ese detalle cambia la lectura del avión retirado: deja de ser únicamente un activo al final de su vida útil y pasa a funcionar como una fuente de componentes para otros operadores. En una flota limitada, cada elemento recuperable tiene más peso.

El negocio también está en los aviones que ya no vuelan

En la práctica, esa economía del A380 retirado pasa por convertir un avión completo en un catálogo de piezas. Airbus ha seleccionado a la mencioanda VAS Aero Services para gestionar el desmontaje y la redistribución de material usado certificado procedente de varias unidades que salen de servicio. El plan anunciado por la compañía pasa por trabajar junto a Tarmac Aerosave en Tarbes, Francia, y situar las piezas recuperadas en Europa para atender al mercado EMEA. La firma, filial independiente de Satair, una empresa de Airbus Services, actúa aquí como puente entre los aviones que se retiran y los operadores que necesitan repuestos.

La información de VAS no pone una cifra total al catálogo resultante, pero sí apunta a elementos especialmente relevantes: los motores de esos aviones se ofrecerán en alquiler y también podrán aprovecharse como fuente de piezas usadas con demanda. Simple Flying añade dos datos que ayudan a entender el tamaño del negocio: un juego de tren de aterrizaje del superjumbo pesa unos 5.443 kg y puede alcanzar varios millones de dólares en el mercado secundario, mientras que un Rolls-Royce Trent 900, uno de los motores utilizados en el A380, puede venderse en condiciones de servicio por unos 10 millones de dólares. Como podemos ver, cada avión retirado se convierte en algo más que chatarra.

La propia compañía lo expresa en términos bastante claros. Tommy Hughes, CEO de VAS, asegura que identificaron pronto la plataforma A380 como una “oportunidad de crecimiento en el mercado posventa” y que siguen invirtiendo en aviones A380 al final de su vida útil para poner componentes críticos a disposición del mercado global de operadores de grandes aeronaves. En la misma comunicación, el directivo añade que ha llegado el momento de un programa centrado en retirar A380 al final de su vida y “monetizar el valor residual de sus piezas en condiciones de servicio”.

La paradoja es potente porque devuelve al A380 a un lugar inesperado. El avión que nació para redefinir los grandes viajes de largo radio terminó siendo demasiado grande para muchas de las aerolíneas que debían sostenerlo, pero sus unidades retiradas aún conservan valor en una industria que necesita mantener operativa la flota existente. No estamos ante una reivindicación completa del programa, ni ante una segunda juventud sin matices. Estamos ante algo más concreto y quizá más revelador: incluso uno de los mayores tropiezos de Airbus puede seguir generando negocio cuando se desmonta pieza a pieza.

Imágenes | Airbus | Engine Alliance

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