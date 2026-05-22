Anthropic está a punto de lograr algo que parecía imposible para una gran empresa de IA: ganar dinero

En una filtración de datos publicada por The Wall Street Journal, el laboratorio de inteligencia artificial fundado por los hermanos Amodei ha comunicado a sus inversores que cerrará el segundo trimestre de 2026 con unos ingresos un 130% superiores a los del primer trimestre del año. Es logro colosal que además consigue algo insólito para estas empresas: tendrán un beneficio operativo de 559 millones de dólares.

Ganan más que gastan. Según esos datos, la empresa alcanzará los 10.900 millones de dólares frente a los 4.800 millones del primer trimestre. Su tasa de crecimiento trimestral ya supera a la Zoom durante la pandemia o las que tuvieron Google y Facebook antes de sus subidas a bolsa. Es todo un balón de oxígeno para una industria acusada de ser una gigantesca burbuja.

Los rivales, fatal. Mientras en Anthropic dan la gran sorpresa, el resto de competidoras sigue en un buen berenjenal financiero. Por ejemplo, OpenAI confesó a sus inversores que no espera ver beneficios hasta 2030. Tampoco le val del todo bien a xAI, que arrastra pérdidas de 6.500 millones debido a las inversiones en centros de datos.

Cómo lo han conseguido. Para lograr este hito, Anthropic se ha diferenciado en su estrategia desde el principio. Se ha enfocado principalmente a empresas que pagan por el uso intensivo de sus herramientas agénticas (Claude Code) y sus APIs (Claude Opus/Sonnet 4.7). Además utiliza chips de fabricantes como Google y Amazon, y ha logrado optimizar su gasto en la nube. Está por tanto más centrada y es más eficiente que sus rivales, y eso ha tenido un efecto claro en su hoja de cuentas.

Mythos como éxito reputacional. En los últimos mees Anthropic ha librado varias batallas políticas y mediáticas y parece haber salido victoriosa de todas ellas. Haber rechazado el intento del Pentágono por controlar cómo se usaban sus modelos de IA supuso un impulso claro a esa imagen de marca. Pero además el lanzamiento de su modelo Mythos ha sido especialmente llamativo porque aunque no es accesible públicamente, no para de dar titulares que parecen confirmar que lo que decía Anthropic ("es tan bueno que mejor no lo sacamos") era cierto.

Pero. Aunque las cifras son prometedoras, existen matices en esas estimaciones. Al no ser una empresa pública, Anthropic utiliza métodos de contabilidad que la benefician en esa previsión. Por ejemplo, incluye como ingresos directos las ventas de sus modelos a través de sus socios, como AWS o Google Cloud, algo que OpenAI no hace. Además, excluye la compensación en acciones de sus empleados y estos resultados no garantizan que esa rentabilidad se mantenga todo el año.

Veremos más trimestres en rojo. El beneficio conseguido sería extraordinario para muchas empresas, pero es calderilla para Anhtropic. La empresa se comprometió recientemente a gastar 15.000 millones de dólares en capacidad de cómputo de SpaceX usando los clústeres Colossus. Por el momento todo apunta a que esos beneficios serán algo transitorio y la empresa volverá a números rojos. Y aun así, su evolución es de momento más positiva que la de OpenAI, a la que desde hace tiempo no para de ganarle batallas.

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