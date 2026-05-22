Rodalies es tal caos de retrasos y cancelaciones que un estudiante se ha hartado. Y ya le reclama 9.200 euros a Renfe

¿Qué precio le pones a tu tiempo?

Las compañías aéreas y las ferroviarias lo tienen claro: tiempo vale lo mismo que el billete del tren. Con mayor o menor flexibilidad a la hora de reembolsar un billete, estas empresas lo tienen muy claro y la ley les ampara.

Pero, ¿qué precio le pones a tu tiempo cuando ese retraso afecta directamente a tu trabajo o a tu día a día? David Pujol, un estudiante de segundo curso de Matemáticas en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), lo tiene también muy claro. En su caso, 9.211,35 euros.

Y ya reclama ese dinero a Renfe.

Daños psicológicos y un cambio de residencia

Problemas psicológicos que han agravado su trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), daño académico y un cambio de residencia forzoso.

Esto es lo que, según el estudiante catalán David Pujol, le ha provocado el mal funcionamiento de Rodalies, el servicio de Cercanías de Cataluña. Lo recoge todo en el escrito que ha presentado contra el Ministerio de Transportes y el Departament de Territorio como reclamación para recuperar los 9.200 euros en los que valora las 55 incidencias graves que tiene documentadas entre septiembre de 2024 y mayo de 2026, explican en El País.

Estas incidencias graves hacen referencia a las cancelaciones de trenes sin previo aviso y la ausencia de información en tiempo real para poder tomar un camino alternativo. "He perdido días enteros de mi vida", señalaba el joven esta misma semana en Cope donde incidía en los problemas generados por los retrasos.

Entre sus quejas está la imposibilidad de poder organizar su día correctamente dados los incontables problemas de Rodalies. Reconoce a elDiario.es que su casa en Pineda de Mar está lejos de la facultad en transporte público pero que el trayecto que debía durar dos horas rara vez bajaba de las dos horas y media y, en ocasiones, podía alcanzar las cuatro horas.

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“Me levantaba a las cuatro de la mañana para poder llegar a clase y, muchas veces, ni así llegaba”, recalcaba el medio digital. La única solución que encontró fue la de mudarse a Cerdanyola del Vallès donde paga el piso con una de las becas otorgadas para educación.

Estos retrasos y cancelaciones continuas, explica, han tenido efectos directos en sus estudios y en su salud mental. Por eso reclama 9.211,35 euros que desglosa de la siguiente manera:

211,35 euros por el reembolso de los abonos de transporte

4.500 euros por el agravamiento de su trastorno obsesivo compulsivo (TOC)

2.500 euros por vulneración del derecho a la educación

2.000 euros por la mudanza obligada

Aunque esta vez ha dado el paso de reclamar estos más de 9.000 euros como indemnización completa por todos los daños causados, Pujol lleva tiempo interponiendo quejas al servicio de Rodalies, con 33 reclamaciones en formato físico y nueve en formato digital, otras tres quejas al Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán) y otra ante Inspección de Trabajo por el incumplimiento de los servicios mínimos durante una jornada de huelga.

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Pero además, lleva tiempo haciendo público su trabajo. En la imagen superior se puede ver que solo en los primeros tres meses de 2025 ya había puesto 15 quejas formales por cancelaciones o retrasos. Con cada una de ellas, el joven estudiante acompañaba la información con post en X. El resultado: en verano consiguió una reunión con dos altos cargos del Govern y de Renfe.

En El Periódico ya recogían que la mayor parte de estos problemas a los que Pujol se refería tenían su origen en el uso de las líneas R7 y R1, dos de las líneas con más problemas de toda la red catalana. De hecho, apenas dos días después de la publicación superior en X, Rodalies registraba severas afecciones en las líneas R4, R3, R7, R8 y R15.

Es solo uno de los casos que ejemplifican el mal funcionamiento de la red catalana. Esta misma semana, La Vanguardia recogía multitud de testimonios de usuarios de los trenes en Cataluña en los que algunos aseguraban salir de casa hasta una hora antes "por si acaso" para llegar puntuales a su puesto de trabajo. Entre las voces del reportaje flotaba una solución generalizada: pasarse al autobús. Este medio de transporte está también saturado pero, aseguran varios usuarios, es más fiable que los trenes.

"Yo llevaba dos horas esperando en la estación y había visto cómo se habían cancelado los tres primeros trenes de la mañana, sin que nadie nos diera explicaciones”, señalaba Pujol a elDiario.es hace unos días. Hablaba entonces de un día concreto del mes de marzo de 2025.

Hoy, en mayo de 2026, existen grupos de Whatsapp con más de un millar de usuarios que se lanzan mensajes de alerta cuando un tren de Rodalies vuelve a fallar, ya que aseguran a La Vanguardia, la información por parte de la compañía es nula.

Foto | eldelinux y David Pujol

En Xataka | Renfe ha lanzado un mapa en tiempo real para saber dónde están sus cercanías en pleno 2025. Y funciona bastante bien



