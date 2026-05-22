Just Eat sabe que los españoles estamos enganchados al Delivery. Así han cerrado un acuerdo para que pidas por WhatsApp

España es país de Delivery, y Just Eat lo sabe. Somos uno de los mercados europeos donde más ha crecido la comida a domicilio en la última década. Tanto, Just Eat ha decidido convertir a España en uno de los dos únicos países —junto a Países Bajos— donde estrenará en primicia europea algo que no había hecho ninguna plataforma de delivery: permitir pedir comida directamente desde WhatsApp.

La alianza. Just Eat se ha convertido en la primera plataforma en Europa en habilitar una experiencia de pedido integrada a través de WhatsApp en la que todo el proceso de búsqueda y selección ocurre dentro del propio chat. La app de Just Eat solo entra en escena para el último paso: el pago seguro. WhatsApp no va a remplazar a la app del servicio, sino que se va a convertirse en uno de los principales canales de entrada.

"Con el lanzamiento del primer sistema de pedidos vía WhatsApp en Europa, desde Just Eat no estamos solo incluyendo un nuevo canal: estamos redefiniendo el concepto de conveniencia. Esta innovación es un elemento clave en nuestra evolución, pasando de ser una aplicación transaccional basada en menús a convertirnos en un verdadero asistente inteligente impulsado por IA, capaz de comprender en tiempo real la intención de los usuarios". Mert Öztekin, CTO de Just Eat

Cómo funcionará. Mediante un código QR o enlace, entraremos en WhatsApp, iniciaremos una conversación con el agente IA de Just Eat, y podremos completar prácticamente toda la experiencia desde la app de mensajería.

A diferencia de las ya existentes opciones de chat de WhatsApp, orientadas a canales de asistencia al cliente, la compañía asegura que su IA será capaz de entender lenguaje natural, para conversar con nosotros acerca de qué queremos comer, qué restaurantes hay, qué tienen en carta y sus precios. La promesa es clara: esto no es un chatbot de soporte ni nada similar a lo que hayamos utilizado hasta el momento.

Los peros. La propuesta es llamativa, pero es inevitable hacerse algunas preguntas. La primera es un sencillo "para qué". Explicarle a un agente de IA lo que quieres cenar cuando Just Eat tiene una app optimizadísima en la que puedes pedir comida en cinco o seis toques de pantalla, a priori, no parece más cómodo.

La segunda, es que Meta es Meta, y cada conversación de WhatsApp pasa por sus servidores. Que Just Eat tenga datos necesarios para nuestro pedido guarda lógica, pero que toda esta información ahora pase por Meta quizá no es tan atractivo.

Cuándo. Just Eat no ha dado fecha cerrada para este servicio, aunque asegura que empezará su prueba este 2026. Empezarán en España y Países Bajos para, en caso de que sea un éxito, expandirse por más países de la Unión Europea.

En Xataka | La guerra del delivery ya no es llevar pizzas a casa, es entregar en 10 minutos: el 'Q-commerce'



