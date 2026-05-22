Dormir poco y vivir con ansiedad tiene un precio crónico: por qué la tensión alta se está disparando antes de los 30

Irene tiene 32 años y una frase que repite casi como un mantra diario: "No me da la vida". Entre las exigencias laborales, el bombardeo de notificaciones y la constante sensación de quedarse atrás frente a los logros ajenos —el temido FOMO—, su rutina es una carrera sin línea de meta. Últimamente duerme poco, convive con un estrés desbordante y experimenta un persistente dolor de cabeza en forma de casco, acompañado de fatiga e insomnio síntomas que los expertos en Efe Salud asocian a un mal silencioso.

Lo que ella justificaba como el agotamiento típico de nuestra generación, en la consulta médica se tradujo en un diagnóstico inesperado: hipertensión arterial. Una enfermedad, a priori casi invisible y asociada a la tercera edad, que cada día gana más terreno en la vida de los más jóvenes.

Estamos presenciando el colapso de una generación entera atrapada en una epidemia de estrés crónico y burnout. Desde el punto de vista evolutivo, el estrés es un mecanismo diseñado para salvarnos la vida ante peligros inminentes. El problema surge cuando la amenaza no es un depredador, sino la precariedad y el perfeccionismo tóxico. Esta "carga alostática" continua dispara el cortisol, desploma el sistema inmune y daña silenciosamente el sistema cardiovascular.

Ante este malestar emocional, el cuerpo exige un rescate neuroquímico. El estrés nos empuja hacia la nevera buscando un atracón de azúcares y grasas, alimentos que activan el sistema de recompensa del cerebro y actúan temporalmente como un amortiguador de la angustia. Este sedentarismo, sumado a la mala gestión emocional y el alto consumo de ultraprocesados y sodio, ha creado el círculo vicioso perfecto en los últimos 20 años.

Además, investigaciones recientes publicadas en Frontiers in Cardiovascular Medicine han identificado mediante inteligencia artificial que los trastornos del sueño (como despertarse con falta de aire) y el consumo de bebidas energéticas emergen como factores de riesgo modificables clave para la hipertensión de inicio temprano. Todo esto se refleja críticamente en la etapa universitaria: una investigación transversal en estudiantes demostró que el 68% fuma, el 54% duerme menos de seis horas, el 42% es sedentario y el 46% reporta estrés elevado.

Una epidemia infradiagnosticada

A nivel global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta de que 1.400 millones de personas padecen hipertensión arterial, y apenas una de cada cinco la tiene controlada. En España, los datos publicados por el portal iSanidad sitúan a unos 9,8 millones de adultos afectados (el 32% de la población entre 30 y 79 años), logrando el control solo en el 37% de los casos.

Sin embargo, las cifras en la población joven y de mediana edad son alarmantes. Según el estudio nacional Di@bet.es, la prevalencia global de hipertensión en adultos españoles es del 42,6%. No obstante, lo más preocupante es el infradiagnóstico juvenil: más del 15% de los varones menores de 30 años, y el 27,3% de aquellos entre 31 y 45 años, tienen la presión arterial elevada. De hecho, los hombres jóvenes (18-30 años) son el grupo demográfico con mayor porcentaje de hipertensión sin diagnosticar.

El problema de base es que casi nadie sospecha de un problema de tensión a los 30 años. Como señala el doctor José Antonio García Donaire, presidente de SEHLELHA, los avisos del cuerpo son tan difusos —un dolor de cabeza en la nuca, cansancio o alguna palpitación aislada— que ni el paciente ni su médico piensan en la hipertensión como primera opción. De hecho, existe una enorme desconexión con la realidad: la inmensa mayoría de los universitarios ha oído hablar de la enfermedad, pero solo un 20% entiende realmente el riesgo al que se exponen. Por si fuera poco, los jóvenes que ya tienen antecedentes familiares se chocan contra un muro invisible: la ansiedad y el estrés crónico que sufren a diario dinamitan cualquier intento de mantener sus pulsaciones a raya.

La paradoja de la ansiedad y falsas curas en TikTok

Pese a este panorama sombrío, la ciencia nos sorprende con la "paradoja de la ansiedad". Desde un prisma biológico y evolutivo, niveles altos de neuroticismo en su faceta "preocupada-vulnerable" pueden reducir la mortalidad. Estas personas hipervigilantes enferman menos gravemente porque acuden al médico ante el menor síntoma, logrando diagnósticos tempranos. Sorprendentemente, un análisis longitudinal sobre adultos jóvenes y de mediana edad encontró que un diagnóstico previo de ansiedad se asocia significativamente con un menor riesgo de desarrollar hipertensión incidente, lo que subraya este potencial efecto protector derivado de un control más estrecho de la propia salud.

Justamente por esta ansiedad y sobreestimulación constante, los jóvenes buscan remedios desesperados en internet. Algunas son peligrosas, como el radical "ayuno de dopamina" que promueve el aislamiento social extremo y puede derivar en ansiedad y desnutrición. Otras tendencias son puramente comerciales, como el cozymaxxing, que mercantiliza nuestra necesidad de paz mental incitándonos a comprar mantas y lámparas carísimas en TikTok para que nuestro descanso sea estético. La neurociencia aclara que la solución real es la "dopamina lenta": reeducar al cerebro con placeres sostenidos en el tiempo, como cocinar o leer, y no mediante privaciones radicales o compras impulsivas.

Para prevenir a tiempo, los especialistas advierten de la importancia crítica de que la población joven adopte el hábito de tomarse la tensión en casa, sobre todo si tienen factores genéticos. El protocolo es claro: usar un aparato validado de brazo, descansar treinta minutos previos y realizar varias tomas en el brazo dominante para entregar la media al médico.

En definitiva, la crisis cardiovascular de los jóvenes no se curará solo con pastillas. El agotamiento es sistémico. Ante un paradigma que premia la autoexigencia tóxica, descansar, aprender a desconectar y permitirse "no hacer nada" se han convertido en los actos preventivos más radicales y políticos de nuestro tiempo.

Imagen | Magnific

Xataka | Cuando estás ansioso o triste recurres a comidas con un sabor y una textura muy específicas. Y la ciencia sabe por qué