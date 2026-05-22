Oviedo ya ha batido su récord de calor para mayo y AEMET avisa de que esto no ha hecho más que empezar

Quedémonos con una cifra: 34,3. Es, casi con toda seguridad, el dato más importante de la semana. El jueves 21 de mayo de 2026 los termómetros de la ciudad de Oviedo registraron una temperatura de 34,3 grados. 1.8 ºC más de la temperatura más alta registrada nunca en mayo en la capital del Principado.

AEMET está convencida de que entre hoy y el fin de semana se volverá a alcanzar (o incluso superar) esta temperatura. Y, pese a todo, esto es solo una parte diminuta de la historia.

Porque la verdadera historia es que, en una región estructuralmente protegida por su clima oceánico, se están batiendo récords de una forma que no hubiéramos sido capaces de imaginar. Y eso sin que el país esté en 'ola de calor'.

¿Qué está pasando? Aunque hay cierta polémica con el nombre, lo que está pasando se llama 'domo de calor'. Es decir, una dorsal anticiclónica subtropical, anómalamente potente para esta época del año, que está atrapando aire muy cálido sobre nuestras cabezas.

La peor parte se la está llevando Europa, es verdad. Países como Francia, Alemania, Países Bajos e Islas Británicas están viendo temperaturas entre 10 y 15 grados por encima de lo normal. Si todo va según lo previsto por los modelos, los récords de mayo de media Europa van a saltar por los aires el 25 de este mes.

Y, claro, eso lo estamos notando nosotros. Mientras la calima cae sobre las Canarias (justo en el vértice oriental del domo), buena parte del país va a sufrir un calor muy considerable. Hablamos de más de 34 grados en Asturias y el País Vasco y 38 en las vegas del Guadiana.

El valle del Guadalquivir ya está por encima de los 35.

Y, como digo, todo esto sin olas de calor. A pesar de la magnitud del episodio, AEMET no lo califica como ola de calor en la España peninsular. No lo es. Ya sabemos que la definición operativa exige superar durante al menos tres días el percentil 95 de las temperaturas máximas diarias del trimestre julio-agosto y, por supuesto, no vamos a llegar a ese extremo.

¿Qué nos dice todo este calor? Seamos sinceros. Que en Andújar o Badajoz se alcancen los 38 grados un 21 de mayo es raro, pero no excepcional. Pero que Oviedo llegue a los 34,3 es una cosa muy distinta. Muestra, sobre todo, que la cornisa Cantábrica empieza a dejar de ser un "refugio climático".

¿Por qué es importante todo esto? Además de por una cuestión climática de fondo, este episodio cálido es importante porque es peligroso. Los primeros calores extremos del año son los más mortíferos porque la población no ha pasado por el periodo de aclimatación fisiológica que produce la exposición progresiva al calor estival.

Es decir, porque es mayo y ya ha comenzado de verdad el verano ibérico.

Imagen | Tropical TidBits

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