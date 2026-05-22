LaLiga quería multar a las VPN que no bloquearan IPs durante los partidos. Un juzgado se ha plantado

LaLiga mantiene desde hace meses una guerra sin cuartel contra la piratería del fútbol y, con el respaldo de una sentencia judicial conseguida en 2025, LaLiga tenía potestad para pedir a las operadoras que bloquearan ciertas direcciones IP. ¿El resultado? Webs que iban a trompicones los días de partido debido a unos bloqueos que eran un claro ejemplo de matar moscas a cañonazos.

En un proceso en el que parecía que nadie podía parar los pies a estas acciones, LaLiga consiguieron en febrero de este año lo que parecía otra victoria: un juzgado de Córdoba ordenó a NordVPN y ProtonVPN bloquear determinadas IPs. Ni los propios jueces sabían si eso se podía hacer y las herramientas de VPN, evidentemente, respondieron.

Ahora otro juzgado de Córdoba ha puesto algo de sentido en todo esto, desestimando la solicitud de LaLiga para imponer multas a las plataformas de VPN por incumplir la orden de bloqueo indiscriminado.

El giro en la historia de los bloqueos de LaLiga y las VPN

A través de un comunicado en su web, una de las compañías afectadas por la sentencia inicial (NordVPN) ha comentado el resultado de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Córdoba en lo que han calificado como la desestimación de la solicitud para imponer multas coercitivas a NordVPN.

El comunicado que han compartido es el siguiente:

El 19 de mayo de 2026, el Juzgado de lo Mercantil de Córdoba desestimó la solicitud de LaLiga para imponer multas coercitivas a NordVPN por un supuesto incumplimiento de la orden cautelar de bloqueo dictada en febrero de 2026. NordVPN ya había advertido en su momento de que la orden no era técnicamente viable sin perjudicar a miles de páginas web legítimas en España y fuera de ella. Ahora, el juzgado ha aceptado la prueba técnica independiente presentada por NordVPN y ha dictaminado que no puede concluirse que la empresa haya incumplido la orden de forma deliberada y sin justificación.

La orden emitida en febrero exigía a NordVPN bloquear una lista de direcciones IP que supuestamente alojaban emisiones no autorizadas de La Liga. Los expertos técnicos de NordVPN han demostrado que las direcciones IP objetivo cambian constantemente, a menudo en cuestión de horas, lo que significa que las listas suministradas no se corresponden con las direcciones reales en el momento en que el bloqueo puede ser implementado.

Además quedó demostrado que el bloqueo masivo a nivel de IP habría dejado sin acceso a miles de sitios web completamente legítimos para usuarios en España y fuera de ella. Tras valorar los informes periciales contrapuestos, el juzgado encontró una disputa técnica genuina y dictaminó que las multas no estaban justificadas.

Continúa detallando que se trata de una resolución procesal en fase preliminar, por lo que no resuelve la cuestión de fondo: todo el procedimiento que continúa en curso. nordVPN apunta que seguirá colaborando con los tribunales españoles y apunta que Cloudflare, uno de los grandes afectados en todo esto, también sigue su propio camino de colaboración con los tribunales.

Lo que CloudVPN apunta es que están comprometidos con la protección legítima de la propiedad intelectual y la aplicación de medidas, pero esas medidas deben ser proporcionadas, técnicamente sólidas y respetuosas tanto con los usuarios como con los servicios que dependen de la infraestructura compartida de Internet, afirmando que ese bloqueo masivo de IPs impuesto a los proveedores de VPN, precisamente, carece de todos esos aspectos.

Y lo más importante, NordVPN apunta algo que es de cajón: estas medidas "no detienen a los infractores, que se adaptan en cuestión de minutos mientras se imponen costes reales a usuarios, empresas y servicios legítimos que no tienen relación con la disputa".

En Xataka | Los bloqueos masivos de IPs de LaLiga están haciéndole la vida imposible a usuarios, empresas y desarrolladores. Así puedes reclamar