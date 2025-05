LaLiga ha encontrado la mejor forma de ganarle la batalla a Cloudflare: aliarse con su competencia

LaLiga lleva meses en guerra con Cloudflare. Evitar las emisiones ilegales de partidos de fútbol vía servicios IPTV ha llevado a LaLiga a poner en marcha la polémica y criticada serie de bloqueos indiscriminados de IPs. En esa batalla, no obstante, LaLiga ha acabado lanzando una singular ofensiva.

El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Lo que ha hecho LaLiga es básicamente aliarse con varios de los competidores de Cloudflare, que se han convertido en entidades que sí se prestan a bloquear de forma específica dominios que están infringiendo los derechos audiovisuales que trata de proteger LaLiga.

Vercel, el gran destacado. El caso de Vercel es paradigmático. El 15 de abril, en plena fiebre de los bloqueos de IPs, el CTO de Vercel, Malte Ubl, publicaba un artículo en el blog oficial de la compañía criticando los bloqueos de IPs que habían afectado también a sus clientes.

"Los usuarios en España se enfrentan ahora al bloqueo indiscriminado de internet con sitios web legítimos dejando de estar accesibles debido a su asociación con las direcciones IP compartidas [...] Lo que empezó como una medida contra la piratería se ha convertido en una irresponsable forma de censura en Internet".

Donde dije digo digo Diego. Aquella crítica en el blog se vio acompañada de un mensaje en X del CEO de la empresa, Guillermo Rauch, que confirmaba cómo esos bloqueos les estaban afectando a ellos y a sus clientes. Tres días después el artículo del blog se actualizaba con una nota singular: "estamos trabajando estrechamente con LaLiga para eliminar rápidamente los contenidos ilegales de streaming".

Los bloqueos eran indiscriminados. Lo que hemos vivido estos meses ha sudo un constante bloqueo indiscriminado de IPs que hacía que no solo se cortase acceso a las emisiones ilegales de partidos de fútbol, sino también a miles de sitios web legítimos, incluidos los de empresas que están sufriendo daños económicos y reputacionales. Una de las preguntas clave era si no se podían realizar bloqueos selectivos y específicos. La respuesta parece ahora ser totalmente afirmativa.

Pero pueden no serlo (si no estás en Cloudflare). En la nota de prensa de LaLiga destacaba especialmente una frase. En ella los responsables de LaLiga explicaban que " la colaboración evita que se lleven a cabo bloqueos dinámicos de IPs que puedan afectar a terceros". Eso significa que teóricamente en Vercel, Akamai o CDN77 podrán realizar esos bloqueos selectivos y prohibir el acceso solo a los dominios que infringen los derechos adiovisuales, y no a todos los demás que comparten IP con el dominio infractor. La pregunta es, claro, cómo lo hacen.

Sin detalles técnicos. Nos hemos puesto en contacto con LaLiga, que no tenía los detalles técnicos. También hemos intentado contactar con Vercel para tratar de saber cómo realizan ese filtrado, pero de momento no hemos obtenido respuesta. A priori ese bloqueo selectivo es factible, pero empresas como Cloudflare defienden que ellos protegen la privacidad de sus clientes gracias a tecnologías como ECH.

Unas colaboran en los bloqueos, otras no. Esa extensión del protocolo TLS enmascara el nombre del dominio y hace que sea básicamente imposible que las operadoras sepan a qué web concreta está accediendo el usuario cuando pide una IP. En Cloudflare y Vercel (por ejemplo) una misma IP se comparte entre cientos o miles de dominios, pero mientras que Cloudflare no colabora con LaLiga a la hora de bloquear de forma específica esos dominios, Vercel y otros sí parece que comenzarán a hacerlo según la nota de prensa de LaLiga.

Otro revés para Cloudflare. Este proveedor DNS, CDN y proxy inverso se ha convertido en un valioso aliado para miles de empresas en todo el mundo, pero su obsesión por proteger la privacidad de sus clientes le está poniendo en problemas. La justicia francesa —que ya actuó contra ella, Cisco y Google recientemente en su lucha contra la piratería— la ha obligado recientemente a bloquear las retransmisiones ilegales de MotoGP. Que ahora sus competidores lleguen a acuerdos con LaLiga plantea nuevas dificultades. Es la aplicación de una filosofía simple.

Divide y vencerás. Con esta táctica, LaLiga convierte a Vercel, Akamai o CDN77 —además de a otras entidades— en "colaboracionistas" de su causa, dejando cada vez más sola a Cloudflare. Eso puede provocar un efecto dominó: si usuarios y empresas confirman que "si usamos Cloudflare tenemos problemas con los bloqueos, pero si usamos Vercel no" puede haber una potencial migración de esos usuarios y empresas a los servicios de los competidores de Cloudflare.

Pero. Tras estos acuerdos sigue habiendo intereses económicos, y esos usuarios y empresas acaban sacrificando la protección de la privacidad que ofrecen Cloudflare y otras empresas para evitar salir perjudicados ellos económica, reputacional o funcionalmente. El problema con ese sacrificio es que ahora los bloqueos solicitados son teóricamente para proteger las retransmisiones ilegales de fútbol, pero surge una amenaza probable.

Bloqueos sin tutela judicial. Como nos explicaba Román Ramírez (@patowc), experto en ciberseguridad y creador de RootedCON, está metido de lleno en la batalla legal contra LaLiga. Según él, esta "es una forma de presionar y extorsionar". Si LaLiga logra esa colaboración, añade, la entidad tiene acceso directo a estos proveedores para "cortar lo que le venga en gana. Es fácil imaginar que en vez de ser una IPTV sea una web crítica con Tebas. Sin tutela judicial y sin control democrático".

Imagen | Tourettes

