RootedCon está dispuesta a llegar al Constitucional si tiene que hacerlo: "LaLiga ha hackeado la ley" con los bloqueos de IPs

El evento RootedCon es uno de los referentes del segmento de la ciberseguridad en España y en todo el mundo, pero esta tarde ha sido algo más. Allí sus responsables han organizado una mesa redonda titulada "Tebas a quedar sin fútbol". El juego de palabras era tan solo detalle, porque quienes allí participaban tienen claro que hay que parar a LaLiga.

Antecedentes. A principios de febrero comenzaron a producirse bloqueos indiscriminados de IPs que dejaron a los internautas españoles fuera de juego. Pronto se descubrió que los bloqueos los había ordenado LaLiga, que trataba de evitar emisiones ilegales de fútbol en servicios IPTV. Esas acciones estaban basados en argumentos legales discutibles, y todo ello acabó detonando la guerra entre LaLiga y Cloudflare Debido a ella comenzaban a pagar justos por pecadores, con muchos usuarios y empresas afectados por los bloqueos y perdiendo negocio durante esos cortes.

RootedCon se activa. La situación acabó provocando que RootedCon comenzase a tomar cartas en el asunto. Sus responsables comenzaron a recabar datos de las víctimas de estos bloqueos para iniciar potenciales acciones legales. Mientras, Cloudflare iniciaba sus propias acciones legales contra LaLiga, acusando los bloqueos de "torpes e ineficaces". LaLiga respondió a dicha demanda, y unos días después conocimos que RootedCon había presentado un incidente de nulidad para tratar de hacer que la sentencia usada por LaLiga —conseguida con "artimañas legales" según los expertos de RootedCon— no pudiera aplicarse.

Tomás Ledo.

Acciones desproporcionadas. En la mesa redonda, moderada por Omar Benbouzza (@omarbv), participó entre otros Tomás Ledo (@toplus), cofundador y CEO de la empresa Tecnocrática. Según él lo que estaba haciendo LaLiga era "como cerrar todo un centro comercial porque un bar dentro está poniendo el partido por IPTV". La analogía es clara: los bloqueos de IPs, como decimos, provocan que potencialmente decenas de miles de sitios y servicios web totalmente legítimos queden inaccesibles, con el perjuicio que eso puede provocar a sus responsables.

Javier Maestre.

El fútbol no tiene propiedad intelectual. Javier A. Maestre (@JavierAMaestre), de Maestre Abogados, fue otro de los participantes de la mesa. Maestre es el abogado de RootedCon, y hace unos días publicaba 'El affaire Cloudflare' explicando la situación legal en este ámbito. Tanto allí como en la charla recordaba que el fútbol no tiene propiedad intelectual, y usaba también una analogía para explicarlo. "Cuando sacas una foto de un paisaje, el paisaje no tiene propiedad intelectual, pero la foto sí". Igual con el fútbol: la grabación (la señal) sí tiene propiedad intelectual, pero el fútbol no. Según Maestre, LaLiga acudió varias veces a los organismos judiciales para conseguir lo que perseguía.

Omar Benbouzza.

Un primer intento de LaLiga. Un auto de la Audiencia Provincial de Pontevedra de junio de 2019 es el primero que aparece en Cendoj con referencia al hecho de atribuirse funciones de producción y realización. LaLiga intentó entonces atribuirse dichas funciones, pero el auto dejó claro que:

"Estas afirmaciones no son correctas en su totalidad [...] Por tanto, en modo alguno puede considerarse que LaLiga tenga atribuidas las funciones de producción y realización de la grabación audiovisual sino sólo de comercialización de derechos audiovisuales y de control de la producción y realización para establecer un mismo patrón que garantice un estilo común. Nada más".

Aquel intento falló para LaLiga, y se indicó que "no se habría acreditado un derecho de propiedad intelectual". La cosa no acabó ahí.

Sentencia chapucera. Maestre indicó que LaLiga siguió insistiendo hasta que logró su propósito. En una sentencia del Juzgado de Valencia del 1 de marzo de 2021, se indicó que:

"En primer lugar, debe partirse, como hecho probado, de que la Liga Nacional de fútbol Profesional, que actúa como denunciante y acusación particular en esta causa, es, por ministerio de la Ley, la única cesionaria de las facultades de comercialización conjunta del los derechos audiovisuales del Campeonato Nacional de Liga de Primera y Segunda División y de la Copa de Su Majestad el Rey, con excepción de la final de dicha competición, teniendo legalmente atribuidas, las funciones de producción y realización de su grabación audiovisual, así como los derechos de autorización de su comunicación pública, reproducción y distribución".

Esa "sentencia chapucera", como explicaba Maestre, hizo que se le atribuyeran esas funciones, pero según este experto eso no hace que se puedan aplicar los famosos artículos 138 y 139 de la Ley de Propiedad Intelectual porque no se modificaba dicha ley. Para él "LaLiga ha hackeado la ley".

Ofelia Tejerina.

Los hackers somos nosotros, los ciberdelincuentes ellos. Ofelia Tejerina (@OfeTG), abogada y presidenta de la Asociación de Internautas, también participó en esa mesa redonda. Recordó cómo esto era como un déjà vu tras todo lo que ocurrió con la Ley Sinde, y que LaLiga ya ha demostrado no hacer las cosas bien. Se vio recientemente con la multa impuesta por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por los sistemas de reconocimiento biométrico. Para esta experta los que estaban violando la ley y varios derechos fundamentales (libertad ideológica, religiosa y de culto —artículo 16—, libertad de expresión e información —artículo 20—, o derecho a la tutela judicial efectiva —artículo 24—) eran los responsables de LaLiga. La palabra hacker ha tenido a menudo connotaciones negativas, pero quiso aprovecharlas para dejar claro que en este caso "los hackers somos nosotros, los ciberdelincuentes son ellos [LaLiga]".

Román Ramírez.

Esto puede ser el principio de algo realmente malo. Para Román Ramírez (@patowc), confundador y CEO de RootedCON, lo que está ocurriendo con estos ataques a Cloudflare es solo el principio de algo más peligroso. "Esto va contra todos los CDN", explicaba, y señalaba junto a Maestre cómo siempre ha habido excusas para tratar de "cercenar la libertad de internet". Pusieron ejemplos como los del blanqueo de capitales, terrorismo o, ahora, la violación de los derechos de propiedad intelectual. "Si esto les funciona [a LaLiga] con la base de la propiedad intelectual, luego lo aplicarán con la excusa de las fake news, por ejemplo", y eso podría dar pie a un control mucho más férreo del discurso en internet. Si un organismo (y no un juez, importante) tiene esa potestad, el poder para censurar es enorme y la neutralidad en la red, "que ya está herida de muerte", podría desaparecer.

Al Constitucional (y más allá) si es necesario. Pero es que como señalaba Tejerina, "la propiedad intelectual no es un derecho fundamental de la Constitución Española, aunque sí sea un derecho reconocido en la Constitución. Aun así, destacaba esta abogada, no está al nivel de los derechos fundamentales, y no puede estar por encima de ellos. Ramírez lo tenía absolutamente claro: había que parar esto antes de que sea demasiado tarde y vaya aún más allá. "Lo llevaremos al [Tribunal] Constitucional si es necesario".

