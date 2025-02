Qué es Cloudflare, cómo funciona y por qué una caída o bloqueo hace que medio Internet falle

Vamos a explicarte qué es Cloudflare y cómo funciona este escudo y acelerador para páginas web. Se trata de uno de esos servicios casi imprescindibles para el correcto funcionamiento de Internet, pero del que no somos conscientes hasta que falla o se bloquea y dejas de poder entrar a cientos de webs.

Este artículo lo comenzaremos explicándote de una manera sencilla qué es Cloudflare, resumiéndote el funcionamiento de Internet y el papel que tienen los CDN como este servicio en él. Luego, te diremos por qué una caída o bloqueo del servicio hace que medio Internet parezca caerse.

Qué es Cloudflare y cómo funciona

Cloudflare es un CDN, un Content Delivery Network o Content Distribution Network, que en castellano es Red de Distribución de Contenido. Se trata de una red de servidores distribuidos por todo el mundo destinados a ayudar a distribuir mejor el contenido de Internet y a hacer que puedas acceder de forma rápida y segura al contenido de una web.

Para entender su funcionamiento debes entender primero cómo funciona Internet. Una página web está alojada en un servidor, y simplificándolo mucho, cuando entras a ella conectas tu ordenador al de ese servidor, para poder acceder a los contenidos de una web. Pasa lo mismo cuando quieres entrar a cualquier servicio online o aplicación web, te tienes que conectar a su servidor.

El problema está en que quizá el servidor de mi aplicación está en un país muy lejano al ordenador desde el que se quiere conectar alguien. Entonces, esa distancia hace que la velocidad de conexión sea muy lenta, o que incluso desde algunos países no se pueda entrar.

Lo mismo pasa si la web o el servicio al que vas a acceder tuviera un único servidor. Entonces, tener miles de usuarios entrando a ese único servidor haría que todo fuera más lento porque tendría que trabajar más y para más personas.

Es aquí donde entran en juego los CDN y sus redes de servidores. Cuando una web, un servicio o aplicación online recurre a ellos, es como si tuvieran copias del contenido y del caché repartidas por todo el mundo para poder conectarte de una manera más rápida y eficiente. Habrá siempre un servidor cercano a ti, y el tráfico se podrá distribuir por los cientos de servidores.

Así, si yo me conecto desde España a un servicio estadounidense, no me uniré a una cola gigante de usuarios queriendo entrar a un único servidor que además está muy lejos, algo que haría que la conexión fuera lentísima. Simplemente, me conectaré al servidor más cercano de la red CDN que esté usando ese servicio. Todo irá más rápido, y el tráfico que accede al servicio estará más repartido.

Cloudflare es uno de los CDN más utilizados del mundo. Son muchas las páginas web que recurren a esta empresa, porque además de una muy amplia red de servidores, también ofrece protección contra varios tipos de ataques online que podrían colapsar el acceso a los contenidos.

De esta manera, Cloudflare es un intermediario entre un cliente o usuario y el contenido de la página web o el servicio online al que quieren acceder. Es una red que aloja copias de un servicio para que siempre tengas un acceso geográficamente cercano, tecnológicamente seguro, y menos colapsado de tráfico.

Por qué si Cloudflare falla medio Internet lo hace

Cuando dejas de acceder a esta red de servidores, dejas de poder acceder a su contenido. Esto hace que si tu operador de Internet te bloquea el acceso a Cloudflare o si este servicio tiene un fallo, dejes de poder entrar en la mayoría de páginas web. Ya no habrá una red que reparta el tráfico y el acceso a estas webs, y simplemente conectarte a una sería demasiado lento o estarías demasiado lejos.

A efectos prácticos y simplificándolo mucho, no poder acceder a Cloudflare supone no poder acceder a muchísimos servicios, y que a los que lo usan y no estén caídos simplemente vayan extremadamente lentos.

Esto es así por la dependencia que hay de Cloudflare. Al ser una de las CDN más populares del mundo, muchos servicios importantes y de primer nivel acceden a él. Y estos servicios que lo usan, dependen de que su red de servidores funcionen correctamente.

En este PDF puedes ver los servicios y webs que usan Cloudflare, como X, Bluesky, Microsoft, Mozilla, Snapchat, Temu, Agencia EFE, Github, Wikimedia, Facua, CaixaBank y muchos más. Todos estos servicios dejarán de funcionar o funcionarán extremadamente lentos si la red de Cloudflare deja de funcionar.

Cuando una página web o servicio online falla, lo más seguro es que haya algún problema con la infraestructura de la red de servidores que te proporciona el acceso a él. Entonces te aparecen errores como el 502 Bad Gateway indicando este problema. Si el que no puedas acceder a una web, app o servicio se debe a esto, lo único que puedes hacer es que Cloudflare o el CDN que use solucione el error.

Cuando un operador bloquea el acceso a Cloudflare o algún otro CDN concreto, el problema es que tu IP no puede acceder a esta red de servidores, aunque funcione correctamente. En estos casos solucionarlo es fácil, y solo tienes que usar una VPN para acceder desde una IP diferente que no tenga bloqueado el acceso.

