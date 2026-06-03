La burbuja de las criptomonedas está haciendo crack de nuevo. El problema es que no está nada claro que es vez sobrevivan

Las criptos no levantan cabeza. En los últimos 11 meses el valor ha caído desde aquellos 124.000 dólares de julio de 2025 a los 67.000 en los que se está moviendo a día de hoy. Esta caída del 46% se ha contagiado al resto de un mercado que ya ha hecho crack otras veces para luego recuperarse. No está nada claro que esta vez lo consiga.

Invierno de las criptos. Ayer bitcoin cayó un 7% en una sola jornada y tanto su valor como el del resto de criptomonedas llevan meses en caída libre. Lo que diferencia este desplome de los anteriores es la ruptura de una tendencia. Hasta no hace mucho invesores grandes y pequeños parecían ver en las criptos una gran oportunidad, pero estamos ante un "invierno de las criptos" en el que la estampida de estos activos digitales es colosal.

Liquidaciones récord. El aparente pánico a esa explosión de la burbuja parece estar detrás de una racha de retiradas masivas de inversiones en bitcoin y otras criptomonedas. En Bloomberg indican que la percepción actual de bitcoin como activo de valor en caída libre ha hecho que se liquiden 1.500 millones de dólares en apenas 24 horas.

Hasta Strategy se traiciona a sí misma. La emrpesa Strategy se había convertido en la defensora a ultranza de bitcoin, pero por primera vez desde 2022 ha vendido bitcoins. La cantidad ha sido anecdótica, porque han vendido 32 BTC (unos 2,2 millones de dólares al valor actual) y son propietarios de 843.706 BTC en estos momentos. Sin embargo se trata de una venta con mucho simbolismo, porque traiciona ese espíritu HOLD de los criptocreyentes. Curiosamente los analistas confían plenamente en el futuro de Strategy, a la que ven alcanzando un valor de 400 dólares por acción, un 185% más que el actual.

El fracaso de los ETF. Se suponía que los fondos cotizados con bitcoin como activo protagonista iban a redundar en estabilidad y en la atracción masiva de capital institucional, pero se están convirtiendo en un lastre para los inversores, que llevan 11 días retirándose de sus posiciones: en menos de dos semanas se han liquidado 3.500 millones de dólares, confirmando que ante la incertidumbre, los inversores profesionales son los primeros en abandonar el barco.

¿Cómo era eso de valor refugio? Durante mucho tiempo se ha comparado a bitcoin con el oro en cuanto a su capacidad para convertirse en un valor refugio ante potenciales crisis. Lo que está ocurriendo deja ese argumento en muy mal lugar, aunque es cierto que hemos vivido otras caídas notables de bitcoin y las criptos en el pasado.

Efecto contagio. El desplome de bitcoin se ha trasladado al resto del mercado de las criptomonedas. Ethereum, Solana y Dogecoin sufren pérdidas combinadas de 1.600 millones de dólares, y una vez más se confirma que la interdependencia de las "altcoins" con bitcoin es demasiado importante.

La IA como salvadora. Mienras las criptos se desangran, Wall Street vive un paradójico momento dulce gracias a la inteligencia artificial. Esta tecnología es la que está provocando todo el impulso alcista del mercado, y estamos viendo cómo el dinero que antes fluía hacia activos digitales ahora rota a tecnologías tangibles (o que al menos sí se están usando).

Pérdida de identidad. Algunos expertos señalan que bitcoin está perdiendo precisamente aquello que le hacía diferente. Se está comportando como un activo vulnerable a los tipos de interés y a la política global. Ha dejado de convertirse en una alternativa para convertirse en una ficha más de un tablero de juego que ahora está premiando a quienes se han volcado con la IA. Es paradójico que bitcoin esté siendo tan castigado cuando también llevamos meses hablando de la burbuja de la IA.

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