Predecir el crecimiento de bitcoin parece imposible: estos gráficos lo demuestran

A finales de 2020 un bitcoin valdrá un millón de dólares. No lo decimos nosotros: lo dijo John McAfee, creador del célebre antivirus que lleva su nombre y firme defensor de esta criptodivisa. Tanto cree en ese asombroso crecimiento que de hecho prometió que se comería "su pene en la televisión nacional" si eso no ocurría.

La morbosa apuesta se ha convertido en un célebre argumento que incide sobre la dificultad de predecir el crecimiento (o caída) de bitcoin. Muchos son los modelos que tratan de predecir esa evolución, y hay algunos que parecen sorprendentemente precisos. Veamos algunas predicciones alocadas y otras que parecen no serlo tanto.

Predicciones a lo loco

La apuesta de McAfee se produjo hace tres años, aunque entonces afirmaba que un bitcoin valdría 500.000 dólares y que estaba tan seguro de que alcanzaría ese valor que arriesgó hasta su propia integridad personal. En noviembre de ese mismo año revisaba su estimación y aseguraba que un bitcoin llegaría a valer un millón de dólares (y que mantenía su peligrosa apuesta).

When I predicted Bitcoin at $500,000 by the end of 2020, it used a model that predicted $5,000 at the end of 2017. BTC has accelerated much faster than my model assumptions. I now predict Bircoin at $1 million by the end of 2020. I will still eat my dick if wrong. pic.twitter.com/WVx3E71nyD — John McAfee (@officialmcafee) November 29, 2017

Aquellas declaraciones, disparatadas para muchos, son solo parte de la fiebre no por los bitcoin o las criptodivisas, sino por tratar de predecir su valor. Un sitio web apropiadamente llamado dickline.info ('dick' es el nombre vulgar de 'pene' en inglés) lleva desde hace años haciendo un seguimiento de esa estimación, y lo cierto es que la línea no pinta bien para McAfee:

Aunque esa es una de las predicciones más célebres en este sentido, hay muchas más. Entre las más antiguas y célebres es la que en 2014 realizó un usuario de Reddit que decía enviar un mensaje desde el futuro. Concretamente desde el año 2025. En ese mensaje indicaba que el crecimiento de bitcoin había sido exponencial y que tras alcanzar 10.000 dólares en 2017 (ahí acertó) un bitcoin valdría 100.000 dólares en 2019 y un millón de dólares en 2021. "De ahí en adelante", continuaba, "no hay una buena forma de expresar su valor en dólares ya que esta moneda ya no se usa más y ningún banco central emite ese tipo de moneda".

Que vivan las predicciones. Aquí tenemos reunidas un buen montón de predicciones de particulares (buscad a John McAfee, el más optimista de todos, arriba y a la derecha) y también de modelos que en todos los casos parecen predecir lo mismo: bitcoin no parará de crecer. Fuente: BitcoinEconomics.io

En octubre de 2019 el usuario que escribió la carta, apodado Luka_Magnotta, lo actualizaba. "Vaya, esto ha explotado", decía en relación a los miles de comentarios que había generado el post. "Bitcoin no debería ser tratado como una inversión, debería reconocerse como un juego especulativo de suma negativa". Allí hablaba de todos los problemas que rodean a bitcoin (como el consumo energético que se deriva de la producción de esta criptovisas) y planteaba que aquel mensaje original había sido básicamente una broma.

En 2013 un usuario anónimo de los foros de 4chan realizó una singular predicción que rápidamente se convirtió en viral. La curva exponencial de crecimiento de bitcoin apuntaba a que por ejemplo en julio de 2020 un bitcoin valdría unos 56.000 dólares: su valor actual es en realidad de menos de 10.000.

También hay quien se lo toma en serio

A esas predicciones alocadas se le han sumado desde hace tiempo un montón de analistas que han aplicado diversos modelos financieros y matemáticos para analizar la evolución del precio de un bitcoin y así predecir su futuro.

Hay, como señalan en Coin Rivet, aquí tres grandes aproximaciones que han demostrado ser las más precisas en los últimos tiempos. Los valores que han estimado se han ido cumpliendo con cierto margen de error, pero es imposible saber si podrán mantener el tipo en los próximos años, cuando todas ellas parecen apuntar a que efectivamente el valor de un bitcoin seguirá creciendo de forma asombrosa.

Modelo Stock-to-flow

En este modelo el stock (inventario) mide el tamaño de las reservas existentes de un recurso, mientras que el flow (flujo) indica la producción anual.

Si ese modelo se aplica a bitcoin, el inventario es el número de monedas en circulación mientras que el flujo es el número de las que se produce al año. En Plan B hablaban de este modelo de forma extensa y lo relacionaban con el concepto de escasez y comparaban el bitcoin con metales preciosos como el oro o la plata.

Según ese modelo, bitcoin podría alcanzar los 100.000 dólares en algún momento de 2021 y llegaría a valer un millón de dólares en 2025. Cuatro años después su valor se habrá disparado hasta los 10 millones de dólares. Ahí es nada.

Eso sí: el modelo dista de ser perfecto, porque en marzo de 2019 predijo por ejemplo que el valor del mercado bitcoin sería de un billón de dólares tras el "halving" del pasado mes de mayo, con un precio de bitcoin de 55.000 dólares.

De nuevo se produce una discrepancia clara, porque el valor actual, insistimos, es de algo más de 9.200 dólares según CoinMarketCap. En Digitalik han replicado el modelo, que se actualiza de forma constante y permite ir perfeccionando esa estimación a medida que pasa el tiempo.

Este modelo parece ser especialmente aceptado por los analistas y expertos: muchos han intentado desmontar el modelo sin conseguirlo y otros han desarrollado modelos que tratan de comportarse mejor sin que aparentemente ninguno lo haya logrado, así que será interesante seguir esa evolución.

Modelo Mayer Multiple

Otro de los modelos más reconocidos a la hora de hacer predicciones del precio de un bitcoin es el índice Mayer Multiple, creado por el analista Trace Mayer y que analiza el precio de un bitcoin en su contexto histórico.

Como explican en MayerMultiple.info, donde replican ese modelo y estudian su evolución, ese múltiplo no indica cuándo comprar, vender o mantener bitcoins. Ese índice es el múltiplo del precio actual de un bitcoin a lo largo de una media de su valor en los últimos 200 días.

Según esos estudios y las simulaciones realizadas con él, los mejores resultados a largo plazo se consiguen cuando se acumulan bitcoins y el Múltiplo de Mayer es inferior a 2,4. Tanto el analista como los que replican el modelo avisan, no obstante: el modelo está únicamente basado en datos históricos y por tanto "no debería ser la base de ninguna decisión financiera".

Modelo Long-term power-law

El tercero de esos modelos destacados, llamado 'Long-term Power-law' hace uso de una escala logarítimica que hace que los espacios entre años disminuyen a medida que el tiempo pasa.

En este modelo esa escala permite contemplar los grandes movimientos que se produccen en el valor de bitcoin de forma global: los cambios recientes en precio son tan importantes en relación a los precios en el pasado que esos precios pasados cobran cada vez menor sentido.

Aún así todos los precios pasados siguen siendo importantes, lo que lleva a esa representación logarítmica.Estos modelos son cada vez más comunes, y en este caso la predicción es igualmente optimista:

Un bitcoin llegará a valer 100.000 dólares entre 2021 y 2028. Después de 2028 nunca bajará de 100.000 dólares .

. Un bitcoin llegará a valer un millón de dólares entre 2028 y 2037. Después de 2037 nunca bajará de un millón de dólares.

La escala logarítmica es prometedora y parece ciertamente precisa, pero también hay quien la desmonta dicendo que está falseado y que por tanto no es válido. Aún así, otros muchos modelos logarítmicos tratan de plantear conclusiones similares en los últimos tiempos.

Fuente: Muchos son los que se dedican a analizar la evolución del precio de bitcoin desde distintas perspectivas. La cuenta de Twitter de @ChartsBTC es un buen ejemplo. Este gráfico es de noviembre de 2019.

Los estudios en este ámbito son diversos. El de Quantodian (imagen justo encima) es igualmente optimista y también se basa en un modelo power-law de tres parámetros, y allí revelan que "el bitcoin no parece una mala inversión". De hecho, aseguran "si bitcoin sigue haciendo lo que ha hecho en los últimos 10 años, esos rangos deberían mantenerse bastante estables".

Here are figures for $BTC's growth prior to its Halving and after it



Pre-Halving 1: 663%



Post-Halving 1: over +3400%



Pre-Halving 2: 383%



Post-Halving 2: +4080%



Most of Bitcoin’s growth as a result of the Halving occurs after the Halvinghttps://t.co/4StGraQAaQ#Crypto — Rekt Capital (@rektcapital) September 8, 2019

A todo ello se une el reciente halving de mayo de 2020 que volvió a disparar las predicciones de crecimiento y que (naturalmente) parecía confirmar las teorías de todos los que apuestan por este mercado: no parará de crecer.

Aquí hay teorías para todos los gustos e hilos realmente enciclopédicos como este realmente alucinante del tuitero español @BTCAndres que reunen predicciones y modelos diversos:

1 Hilo sobre el precio de bitcoin. He decidido colocar aquí varios puntos de vista (la mayoría, escenario bullish) — BTC Anbrrr🔴🛰️📻285⚡🔦,9🌊🔦🔑🦡🌮🥩🌽🐇🕳️☣️6.15 (@BtcAndres) September 13, 2019

También, por supuesto, están opiniones que predicen que bitcoin y el resto de criptodivisas acabarán cayendo de valor estrepitosamente. Warren Buffett no quiere ni oir hablar de ellas, por ejemplo, y suele tener buen ojo para las inversiones: lleva décadas siendo una de los personas más ricas del mundo. Para ciertos analistas, lo de predecir el precio de bitcoin no es muy distinto de la astrología.

Conclusiones: mejor no hacer predicciones, sobre todo sobre el futuro

Intentar adivinar el futuro es un juego peligroso, y más cuando hablamos de dinero: bitcoin lleva más de una década con nosotros y ha generado una expectación singular junto al resto de criptodivisas, pero su valor real es muy discutible en la práctica.

De hecho es difícil aquí hablar de inversión y para muchos comprar o vender bitcoins no es más que pura especulación. Lo sea o no, lo cierto es que la comunidad que rodea a bitcoin y a las criptodivisas parece tener una fe ciega en ellas.

Lo demuestra ese lema ya conocido de quienes tienen bitcoins, ese "HODL" que no es más que un anagrama de la palabra inglesa "Hold", referida a mantener a toda costa el bitcoin porque subirá notablemente en algún momento.

Este artículo no debe ser tomado en ningún caso como guía a la hora de invertir, y simplemente hemos querido exponer la dificultad de tratar de predecir el valor de bitcoin a lo largo del tiempo. Puede que algunos modelos parezcan estar acertando, pero eso no significa que no dejen de hacerlo en el futuro.

Hay mucha gente que se ha endeudado con la fiebre de las criptodivisas, y por tanto hay que tener en cuenta que hay un enorme riesgo a la hora de invertir dinero en este mercado: la volatilidad es enorme y eso hace que las predicciones, por muy fiables que parezcan, deban ser tomadas con muchísima precaución.

Así pues, insistimos: en ningún momento esto es una guía para invertir, solo una visión de los modelos que tratan de adivinar el futuro. Y como dijo Nostradamus, "las predicciones son difíciles, especialmente si son acerca del futuro".