Amazon acaba de empezar a vender algo que todavía no había tenía en su catálogo: coches

Cuando Bezos fundó Amazon, empezó vendiendo tan solo libros. Con los años su empresa se convertiría en "la tienda para todo", y hoy en día es un imperio del comercio online en el que es posible encontrar casi de todo. Había algunos segmentos que por ahora se le escapaban, pero acaba de lanzarse a uno de ellos: el de la venta de vehículos nuevos.

Amazon Autos. Así se llama la nueva división de negocio dedicada a la venta de coches nuevos. Amazon ya anunció ese proyecto a finales del año pasado, y ahora la empresa ha indicado que por fin pone en marcha esta nueva y ambiciosa iniciativa.

De momento, solo en EEUU. La actividad de Amazon Autos se limita a Estados Unidos. Allí el servicio estará disponible en 48 ciudades distintas en las que será posible comprar un coche nuevo como si se tratase de cualquier otro producto vendido por Amazon.

Hyundai como socio de lanzamiento. Hyundai y Amazon llevan años colaborando y el fabricante se ha convertido en el primero en poner a la venta sus coches en Amazon. Fan Jin, máximo responsable de Amazon Autos, explicaba que "nos estamos asociando con distribuidores y marcas para rediseñar el proceso de compra de un coche, haciéndolo más transparente, cómodo y amigable para el cliente".

Opciones más potentes. El proceso de compra del coche en Amazon Autos permite acceder a todo tipo de opciones para filtrar los resultados de la búsqueda, pero la compra como tal no se realiza "en un clic" como sí ocurre con otros productos. En lugar de eso hay un botón de "Comienza la compra" a partir de lo cual se permite elegir al cliente si pagar al contado o financiar la compra.

Nada de regatear. Una de las curiosidades del servicio es que a diferencia de lo que puede ocurrir en los concesionarios, en Amazon Autos no hay negociación ni regateo del precio. Los precios al contado y de financiación son los que son, lo que puede ser especialmente atractivo para ciertos clientes, aunque no para otros.

Entrega tu coche usado como parte del pago. Una vez comprado el coche, el cliente puede establecer una fecha y hora para ir a recoger el coche al concesionario, e incluso hay una opción para entregar el coche como parte del proceso de compra para reducir el precio del coche comprado.

Amazon como intermediario. En realidad más que vender coches, Amazon actúa aquí como intermediario de los fabricantes y sus redes comerciales, porque en EEUU hay leyes que evitan que empresas como Amazon vendan coches de forma directa.

Esto no es como comprar pasta de dientes. Expertos de este sector creen que los concesionarios seguirán siendo muy importantes y que Amazon y Hyundai tendrán que demostrar que la experiencia de compra tiene mucho sentido si pretenden que este proyecto tenga éxito. Mike Stanton, de la National Automobile Dealers Association, indicó que "no creo que vaya a ir a comprar un coche y después me compre una pasta de dientes". Otros directivos como Eddie Hall III, de Hall Automotive Group, indicanron que "en la mayoría de los casos, los clientes siguen queriendo venir y ver un coche", aunque admitió que "hay un montón de oportunidades para que podamos evolucionar y simplificar [el proceso de venta]".

