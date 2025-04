La paradoja Ghibli: el éxito más viral de la IA es al mismo tiempo un síntoma de sus problemas como producto diario

La IA había dejado de sorprendernos. Y entonces llegó la "ghiblización" de las imágenes e internet se volvió loco. En los últimos días hemos vivido una fiebre por convertir todo tipo de imágenes —e incluso vídeos— para imitar el estilo del maestro Miyazaki y las míticas creaciones de su Studio Ghibli. El fenómeno ha servido para volver a poner de moda la IA al menos durante unos días. Y ese es precisamente el problema.

Saturados de IA. La aparición de ChatGPT en noviembre de 2022 ha desatado una explosión de IA, pero tras el seísmo inicial las cosas se han relajado. Aunque se han producido avances notables, nos hemos "acostumbrado" a la IA, y la tecnología parece relegada a un segundo plano para la mayoría de los usuarios. Como bien decía mi compañero Javier Lacort en su reflexión de hace unos días, nos hemos visto inmersos en "un universo de jerga impenetrable que iba trasladando la conversación sobre IA desde el asombro inicial hasta el tecnicismo árido".

La IA vive de momentos "mágicos". Lo vimos con DeepSeek hace unos meses, y lo volvemos a ver ahora con las imágenes estilo Studio Ghibli. Hasta que no se producen esos momentos "mágicos", la IA no acaba de cuajar entre el gran público. Hay desde luego un uso moderado entre parte de la población y también hay nichos que la usan de forma intensiva —la comunidad de programadores, por ejemplo—, pero a la gente le falta algo crucial: una killer app.

¿Tú para qué usas la IA? Las opciones actuales son sin duda llamativas en el terreno creativo y también como asistencia para tareas profesionales, pero de momento los chatbots no se han infiltrado en nuestra vida como lo hicieron por ejemplo los buscadores de internet. Solucionaban un problema más acuciante —encontrar lo que uno buscaba en internet— pero de momento la IA no acaba de reemplazarlos y tampoco se usa de forma masiva.

Buscando una IA que sea una Google de uso diario. La revolución de los buscadores es probablemente una de las conquistas inevitables de futuro para la IA. Lo estamos viendo con Perplexity y los buscadores con IA que tanto OpenAI como la propia Google están ofreciendo a los usuarios. Estas plataformas no desplazarán totalmente al buscador tradicional, pero una cosa es evidente: cada vez "buscamos más con ChatGPT" —o cualquier otro chatbot—, y el crecimiento de esa tendencia parece imparable.

De momento el ciclo de expectativas de Gartner está reflejando muy bien el fenómeno de la IA. Parece que hemos llegado al pico de expectativas sobredimensionadas, y caemos ahora en el avismo de la desilusión. Fuente: Wikimedia.

Cuidado con el abismo de desilusión. La Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI) publicó estos días un estudio realizado por 24 investigadores de IA. En él se incluía una sección titulada "Percepción de la IA vs Realidad", y en ella se hablaba del conocido Ciclo de Expectativas de Gartner. La propia consultora estimó que las expectativas y el hype por la IA generativa había superado ya su pico más alto.

La IA no es para tanto (de momento). El 79% de los expertos encuestados en ese estudio indicaron que la percepción pública actual de las capacidades de la IA no se corresponden con la realidad de la investigación y desarrollo en este campo. De hecho el 90% afirmaba que eso está condicionando la investigación, y de esa cifra el 74% reveló que las áreas en las que se está investigando son áreas en las que sigue habiendo muchas expectativas.

Así no vamos a llegar a la AGI. Las empresas más importantes de este ámbito tienen un objetivo común: lograr una AGI, el santo grial de la inteligencia artificial. Sin embargo estos mismos expertos no tienen demasiadas esperanzas de que lleguemos a desarrollarla. El 76% de los 475 encuestados indicaron cómo escalar (más datos, más GPUs para entrenar modelos) no serán suficientes para alcanzar una AGI. Necesitamos un enfoque diferente, y esos expertos abogan por priorizar temas como la seguridad, la gobernanza ética y una innovación gradual y más responsable en lugar de esta aparente carrera frenética que no piensa en las consecuencias.

Esperando al próximo bombazo de la IA. La fiebre por la "ghiblización" parece haberse relajado sensiblemente y seguramente en pocos días o semanas quede difuminada como una opción llamativa más de una IA que nos emociona a tirones —antes lo hicieron las imágenes sin censura de Grok 3, por ejemplo—, pero no nos conquista de forma permanente. De momento parece que esa seguirá siendo la norma, y ahora nos quedamos esperando a ese próximo tirón y quizás a esa killer app que pueda marcar un punto de inflexión en la adopción de la IA.

OpenAI y sus rivales necesitan hype. Mientras tanto una cosa es evidente: lo que nos venden las empresas ("estamos cerca de la AGI" o "con la IA lo puedes hacer todo mejor y más rápido") está alejado de la realidad. Venden expectativas y hype. Aquí el mejor ejemplo es OpenAI, que necesita ese mensaje para seguir levantando rondas de inversión gigantescas que le permitan seguir quemando dinero como si no hubiera mañana.

