"En un año o dos los editores de código no van a existir": cuatro programadores nos explican la revolución del vibe coding

Da igual que no sepas programar. Puedes decirle a una máquina que programe por ti. Esa es la idea básica del vibe coding, la nueva tendencia de la IA que se ha convertido en viral en redes sociales y que nos ha hecho asomarnos a un futuro potencialmente extraordinario: uno en el que bastará hablar con las máquinas para que programen la aplicación que necesitamos.

Por que de eso va el vibe coding, de "programar por sensaciones", casi sin necesidad de teclear, simplemente explicándole a tu ordenador qué es lo que quieres y "conversando" con la máquina para corregir errores o ir completando el proyecto poco a poco. Tú habla, que la máquina programará.

Pero aquí, como en otros ámbitos de la inteligencia artificial, hay muchas promesas y no tantas realidades. De lo que puedes o no puedes conseguir con el vibe coding hemos conversado con cuatro expertos, y todos ellos ayudan a comprender mucho mejor hasta dónde puede llegar esta tendencia y qué significa para el mundo de la tecnología en general y de la programación en particular.

El vibe coding es fantástico, pero "no te va a crear el próximo Airbnb de la nada"

Miguel Ángel "midu" Durán (@midudev) es ingeniero de software y es uno de los grandes influenciadores españoles del segmento de la programación. Para él lo interesante del vibe coding es que "está democratizando la capacidad de convertir ideas en realidades".

Pero también advierte de cómo en este ámbito también hay algo de "humo" y de exageración en cuanto a las capacidades que se le dan a la IA. "No te pienses que con decirle algo sin saber nada de programación te va a dar el próximo Airbnb", explica.

Durán explica que los programadores deben abrazar este tipo de innovaciones, porque la programación siempre se ha ido adaptando a los cambios y los programadores también. Para él el vibe coding y hablar en lenguaje natural para que la máquina programe "no deja de ser otro nivel de abstracción más cerca del lenguaje más humano, más cercano al nuestro".

Sin embargo aclara que "se están viendo muchas limitaciones" en este tipo de programación, y aunque "un conocimiento no técnico te puede llevar hasta cierto punto, necesitas conocimientos para ese extra".

Es lo que vimos hace unos días cuando un usuario de X llamado Leo contó cómo había creado una plataforma SaaS sin escribir una línea de código: aprovechó Cursor y la magia del vibe coding para programarla. No solo eso: la gente al parecer estaba pagando por su app.

Dos días después, no obstante, el mismo usuario contaba cómo "estoy bajo ataque" y había comenzado a notar un comportamiento extraño de su app, que usaba excesivos recursos y estaba generando un montón de cosas que colapsaba su base de datos. Pidió ayuda y descubrió que había cometido errores de bulto, cómo mostrar claves públicas de la API o contar con un muro de pago que la gente se podía saltar.

Y es que como comentaba nuestro experto, "a día de hoy hay que tener un poco de cuidado, el mensaje es un poco peligroso. Se crean expectativas y si no se cumplen se crean frustraciones". Para él lo importante no es que ahora se pueda programar hablándole a la máquina:

"La gente le da una importancia casi mística al código, pero el código es solo un medio para un fin, que es solucionar los problemas de los usuarios. Si ahora el código son frases en inglés eso no importa: simplemente cambia el medio pero no el fin, resolver esos problemas de los usuarios".

El vibe coding está generando cierta polarización, y para Durán eso es normal. Por un lado nos cuenta cómo usa la IA todos los días y "me parece una irresponsabilidad no utilizar las mejores herramientas para hacer el trabajo lo mejor posible y lo antes posible". Además agradece que tendencias como estas permitan que más gente se anime a crear cosas: "no no creo que tengamos que hacer un coto privado de la programación".

Pero también advierte de ese mensaje de que ya no hace falta aprender a programar es delicado.

"Me da un poco de pena, porque es irreal pensar que la IA va a hacer al 100% todo lo que esperas. Es cierto que te pueda ayudar y prototipar hasta un punto, pero puede cometer errores e irlos acumulando, y cada iteración te alejaría entonces del producto que realmente necesitas. Si no tienes ese conocimiento, lo que vas a construir te puede venir bien como prototipo, pero no va a solucionar el problema al usuario".

En su opinión este tipo de avances son muy positivos y en el caso del vibe coding vamos a ver más proyectos y productos, pero es que esto es también una ventaja para los programadores expertos porque van a ser más necesarios que nunca. La IA puede llegar hasta cierto punto, pero a partir de ahí los programadores tendrán que revisar y coger el testigo para llevar ese prototipo creado con IA a un producto funcional, estable, seguro y fiable.

Su optimismo va más allá: "va a haber un boom de "solopreneurs", y acabaremos viendo una empresa de un solo emprendedor convertida en un unicornio o algo parecido". Así, Durán prevé que surgirán más y más pequeñas empresas con muy pocos empleados y con valoraciones muy grandes de 100 millones de dólares o incluso 1.000 millones de dólares. Eso sí, apunta,

"el reto va a separar el grano de la paja. Como pasó con los blogs, internet va a estar inundado de productos “de microondas”: son nutritivos, te los puedes comer, pero no son como los guisos que hace tu madre. Te funcionan, los haces con un esfuerzo relativo y pueden ser algo que te salve la papeleta".

Su consejo para quienes quieran sacar provecho del vibe coding es claro. Anima a todos a probar porque "rompiendo cosas es como uno aprende. Lo más importante de la IA es que la dejemos ahí como artificial, no como principal". Es fantástico construir productos con IA pero destaca cómo quienes prueben a hacerlos "se hagan dueños de ese código, proque podrán entender qué hace y cómo lo hace. No nos saltemos pasos, porque podemos llegar a un punto en el que estemos totalmente perdidos".

La IA es a la programación lo que Photoshop fue para la creatividad digital

Nerea Luis (@sailormerqury) es doctora en ciencias de la computación, divulgadora, consultora y experta en inteligencia artificial, además de participar en Órbita Laika, el programa de RTVE. Como comentaba Miguel Ángel Durán, para ella hay cierta polarización y mucho debate alrededor del vibe coding, pero cree que "es algo que se terminará extendiendo poco a poco".

De hecho, para ella es algo importante porque abre las puertas a la programación a gente que tiene algo de miedo al código: "ayuda a poner las ideas de forma material en algo interactivo", pero también advierte de que "puedes maravillarte por el resultado sin tener en cuenta que la ingeniería del software tiene muchas más capas". Según ella

"El vibe coding es súper interesante para extender el prototipado de ideas y empoderar a la gente. Le das una herramienta a la gente para comunicar sus ideas: poder decir “Lo que persigo se parece a esto” es ultrapotente".

De hecho es un gran primer paso cuando no puedes contar con un equipo externo que programe, explica, "pero tiene riesgos" porque completar estos proyectos requiere conocimientos y tampoco los tiene la IA: ahí es donde los programadores expertos deben entrar en juego. Como explica Nerea Luis, "el vibe coding se parece a poner esas primeras capas en modo POC (proof of concept, prueba de concepto) pero en las que los andamios están a medias".

Ella vivió su "momento vibe coding" hace años. Aficionada a la fotografía, comenzó a usar Photoshop sin tener mucha idea de lo uno ni de lo otro, pero esa aplicación de Adobe le abrió las puertas a ella, como a millones de personas, para editar sus fotografías de forma experta y de paso aprender por el camino mucho sobre fotografía e imagen digital. "Es como esa herramienta que te ayuda a poner en funcionamiento todas esas cosas que tenías en la cabeza".

Así, para ella el vibe coding permite algo similar a lo que ofreció Photoshop para escenarios como el de la creación de sitios web. "Te lleva más allá del boceto. A nivel de software lo puedes pintar en modo esquema, pero la IA te ayuda a dar ese salto sin pasar por los estadíos intermedios".

Pero es que además, destaca, "puedes molestarte a aprender del código que ha programado y vas aprendiendo, vas viendo cómo crea los ficheros y los estructura". Es un poco como "aprender al revés", puntualizaba. Nerea Luis explica además cómo entiende el debate que se ha generado a favor y en contra del vibe coding.

"El código que genera no es perfecto, pero tampoco lo que ves en internet no es perfecto. Hay un punto intermedio: es algo que puedes mejorar, pero que te da un punto de partida, una base. Creo que va a ser lo común en el corto plazo simplemente porque hay mucha parte de escribir código que es repetitivo".

De hecho, advierte a quienes están rechazando este tipo de avances a que se adapten a ellos. Ve claramente cómo los equipos de desarrollo usarán IA porque habrá una clara relación con reducción de costes y "en el momento que veas que tu competencia lo usa te va a arrastrar. Negarse a usarlo a medio plazo es posible que sea contraproducente, porque vas a convivir con gente que va a usarlo" y que por tanto tendrá una ventaja competitiva.

Cuando la IA crea "ingenieros 3x"

Si hay una empresa que esté haciendo cosas importantes en IA en España, esa es Freepik. Lo sabe muy bien Omar Pera (@ompemi), su Chief Product Officer. Es uno de los artífices de esa transformación que ha vivido esta startup, que nació como banco de imágenes y ahora es un referente en herramientas de IA generativa para todo tipo de ámbitos creativos.

Para Omar el vibe coding es "algo parecido a lo que empieza como un juguete y acaba siendo un estándar". Atacaba pronto esa polarización que existe respecto al tema, y destacaba cómo para él quienes se ríen de esta tendencia y afirman que "eso no es programar" en general se equivocan.

Y es que según él abre las puertas a algo extraordinario: "poder programar chateando con Bolt, V0, etc, sin saber programación". Nos habla con emoción de cómo todos esos proyectos parecen como juguetes, y de toda esa gente que los muestra en X/Twitter con mensajes del tipo “este ha hecho el Doom con vibe coding”.

Omar ve claro cómo tendencias como el vibe coding permiten generar código de forma más eficiente. De hecho, explica, "a los ingenieros top el vibe coding les convierte en ingenieros 2x o 3x. Parece un juguetito, pero al aplicarlo se incrementa la productividad de un ingeniero no en un 30% sino en un 2x, 3x o más. Por cada ingeniero puedes llegar a tener cinco". Este tipo de herramienta, según él:

"será el estándar de cómo empezamos las cosas. Nos ofrece la capacidad de poder usar la IA para crear borradores, para luego tomar el control para hacer exactamente lo que queremos".

Eso sí: es para lo que es. Como señalaban el resto de expertos, hay que tener en cuenta que las herramientas actuales de IA tienen limitaciones claras. Aunque puedas generar un juego básico, llevar un producto a producción es muy distinto. "La persona que no sabe programar podrá hacer algo, pero de momento la habilidad y el conocimiento priman".

Para él el vibe coding es un ejemplo de cómo la IA ya no solo abraza a los ámbitos técnicos, sino también a los consumidores. Es un poco lo que pasó con ChatGPT, explica, pero para el mundo de la programación. "La barrera de entrada para crear cosas con programación ha bajado, así que mucha más gente puede hacer cosas" sin realmente saber programar.

Pero insiste en que esto, como otras herramientas anteriores de IA, potencia al programador o al creador humano. El ejemplo de los videojuegos es claro: con vibe coding cualquiera puede crear un videojuego sencillo, "pero ese juego va a ser mejor con gente que sabe de videojuegos y tiene ese conocimiento. Conocer el problema bien va a seguir siendo diferenciador".

Quienes están rechazando estas herramientas están para Omar Pera en un error: "negarse a usar IA es una estupidez", explica. Para este experto la inteligencia artificial "es EL amplificador" de la capacidad humana, "es LA herramienta" que puede potenciarnos en todos los ámbitos. El vibe coding es una señal de hacia dónde va el mundo de la programación:

"Vamos a hablar un poco menos de lenguajes y más del valor que damos. Hablaremos menos de “este framework es mejor que el otro” porque eso no importa, lo que importa es resolver el problema para el usuario. La programación es un medio, no es un fin. Los programadores ahora son mejores y más rápidos. Lo único que hemos hecho es mover una capa de abstracción más arriba".

La programación va a ser charlar con un repositorio software

Daniel Ávila (@dani_avila7) es programador desde hace 15 años. Comenzó en la banca y empresas tradicionales, pero pronto se lanzó a emprender. Tras crear BoxMagic, una exitosa plataforma para gestionar gimnasios, empezó a dedicarse a otros proyectos. Y en ese paréntesis descubrió GPT-3 y se dio cuenta de "algo estaba pasando".

Aquello le llevó a cofundar CodeGPT, una herramienta creada para desarrolladores que permite aprovechar toda la potencia de diversos modelos de IA para programar en distintos entornos de programación. Ya cuentan con dos millones de descargas, y su objetivo es "democratizar la programación". Que es precisamente lo que también está haciendo el vibe coding, lo que nos dio la oportunidad perfecta para preguntarle su opinión sobre esta tendencia. Para empezar, Daniel nos deja claras sus limitaciones.

"Falta muchísimo para que la IA se puede hacer cargo de un proyecto y lo haga todo. Incluso hablándole técnicamente a estas herramientas. Se pueden hacer cosas muy básicas. Nosotros hemos probado Cursor, Bolt, etc., y se llega a un nivel que uno puede pensar que es avanzado, pero en realidad lo que suele pasar es que están clonando un repositorio de Github y cambiándole los colores".

Para él el vibe coding tiene mucho de eso. "Es copiar lo que ya estaba en Github, cambiar estilos y un par de cosas más, pero eso ya lo hacíamos los programadores". Como coincide con lo que decía Miguel Ángel Durán. Esta tendencia, afirma "es genial porque van a salir más proyectos y se van a necesitar más programadores, porque esos programadores son necesarios para terminar el proyecto". Según Ávila:

"Veo una oportunidad gigante para personas que no saben programar y también para programadores que se pueden hacer cargo de esos proyectos y pueden usar la IA para automatizar esos proyectos. Además la IA les permite dedicarse a lo que más les gusta, que es resolver el problema práctico".

También nos hablaba de la polarización existente y de cómo algunos programadores rechazan este movimiento. "Creo que programar es un arte", explicaba coincidiendo con esa parte de las críticas. "[Programar] es súper complejo y cuando trabajas en proyectos grandes, no cualquiera lo puede hacer, las plataformas se caen, revisar logs, servidores, así que esto del vibe coding es también un poco moda".

Pero también avisa: "esto es la etapa cero de esta tecnología. En un año o dos los editores de código no van a existir, no va a sexistir VS Code ni Cursor, sino va a ser un flujo distinto, la programación va a ser conversacional con el repositorio". En CodeGPT de hecho están trabajando en una tecnología que convierte el repositorio en un grafo de conocimiento para conversar con ella, pero esa opción está dirigida a programadores.

Y es que como el resto de nuestros protagonistas, Daniel Ávila cree que esto es una gran oportunidad, porque "cuando estás usando esto acabas sabiendo programar, pasaste de tu idea a convertirte en un programador. Eso va a ser el camino de muchas personas. Algunas no irán más allá, pero otras harán algo pequeño y luego seguirán con ese proyecto y aprenderán".

