Los jóvenes programadores ya no saben programar. La IA está provocando ahora lo mismo que provocó la calculadora hace medio siglo

Myron Aub era un hombrecillo de calva cabeza de huevo, pero todo eso daba igual. Había descubierto cómo hacer algo que la humanidad había olvidado: sabía multiplicar sin la ayuda de un ordenador. Tras demostrarlo, los miembros del Nuevo Pentágono quedaron asombrados: ¡alguien era capaz de multiplicar con un papel y un boli!

Todo eso lo imaginó Isaac Asimov en su novela corta 'La sensación de poder', publicada originalmente en febrero de 1958. La historia, de apenas 3.700 palabras, es sencillamente prodigiosa —os animo a leerla— , y plantea un futuro en el que los seres humanos no saben cómo realizar las operaciones matemáticas y dependen de los ordenadores para todo. Cuando Aub realiza ingeniería inversa de ese proceso de cálculo, crea una situación extraordinaria. Una que desemboca en una conclusión igualmente sorprendente... y tristemente predecible.

Yo leí aquella historia hace cerca de 30 años y ya entonces me pareció fascinante —soy un fan absoluto de la saga 'Fundación' de Asimov, pero aborrecí la serie de Apple TV+ por traicionar ese legado—. El prolífico autor transmitía un mensaje claro: quizás no es tan buena idea depender demasiado de las máquinas. ¿O quizás sí?

Los programadores que no sabían programar

Es lo que desde luego está pasando en el mundo de la programación, que es sin lugar a dudas el segmento más afectado por la llegada de la inteligencia artificial. Los modelos de IA han demostrado ser valiosísimos asistentes a la hora de programar, y apenas seis meses depués del lanzamiento de ChatGPT nueve de cada diez profesionales usaban IA para programar.

Los modelos de hecho se han vuelto cada vez más capaces en este tipo de tarea, y la popularidad de herramientas como Cursor ha demostrado que la conquista de la "programación sin esfuerzo" a base de tab-tab-tab es cada vez más clara. Hasta quienes no sabían programar o sabían, pero no en ciertos lenguajes de programación, son ahora capaces de crear aplicaciones sorprendentes. La IA no es perfecta, desde luego, pero una cosa está clara: cada vez es mejor.

Eso, por supuesto, plantea un riesgo: que nos olvidemos de saber cómo programar. Es justo lo que denuncia un desarrollador llamado Namanyay Goel, que en su blog explicaba cómo "los nuevos desarrolladores junior no son capaces de programar".

La IA permite a los desarrolladores entregar más código que nunca, pero esos jóvenes programadores no saben por qué ese código funciona o si habría otra forma mejor de hacer las cosas.

Según su experiencia, la nueva generación de programadores utilizan ChatGPT o Copilot o Claude a todas horas. Eso, dice, les permite entregar más código que nunca, pero según este desarrollador, esos jóvenes programadores no saben por qué ese código funciona o si habría otra forma mejor de hacerlo. "Estamos sacrificando la comprensión profunda [del código] por parches rápidos, y aunque eso nos haga sentir bien ahora, lo pagaremos más adelante".

Goel destacaba cómo no hace mucho sitios como Stack Overflow eran una fuente mucho mejor de información para los programadores. Preguntaban cosas, pero al obtener respuestas solían aprender por qué esas respuestas eran válidas. Ese conocimiento estaba ahí gratuitamente, y además en muchos casos desarrolladores veteranos y con experiencia se convertían en profesores involuntarios para las nuevas generaciones.

"La IA te da respuestas, pero el conocimiento que adquieres es superficial. Con StackOverflow, tenías que leer múltiples discusiones de expertos para obtener una visión completa. Era más lento, pero acababas entendiendo no solo lo que funcionaba, sino por qué funcionaba".

Por supuesto, no todos opinan lo mismo y un comentarista en Slashdot señalaba cómo "StackOverflow ha sido fuente de terribles consejos de programación y de una sobredependencia de copiar y pegar durante mucho más tiempo".

Sin embargo esste desarrollador cree que aun así no todo está perdido. La IA puede ayudarte, sin duda, pero también puedes seguir aprendiendo con ella. "Cuando te dé una respuesta", aconsejaba, "pregúntale por ella. Pregunta por qué [ha dado esa solución]". También recomienda debatir con tu equipo de desarrolladores ese código para debatir y poder sacar nuevas ideas, o quizás hacerlo con desarrolladores que acuden a plataformas como Reddit, Discord o Mastodon.

La calculadora nos enseña el futuro

La reflexión de ese desarrollador es sin duda llamativa, pero para muchos es un debate inútil. En Slashdot un usuario llamado Zak3056 afirmaba llevar dos décadas entrevistando a desarrolladores júnior. "Un sorprendente porcentaje de ellos no entendían conceptos básicos [...]. La IA no tiene nada que ver con esto. Es el estado en el que está la educación, muchas escuelas están creando graduados que simplemente no entienden el campo que han elegido".

Otros comentarios coincidían con él, y la situación recuerda a otras revoluciones industriales y tecnológicas en las que una profesión o una disciplina han acabado siendo conquistadas totalmente por las máquinas. Seguimos aprendiendo a realizar las operaciones matemáticas, pero tras la escuela no hay mucha gente que haga las operaciones a mano: es mucho más rápido usar la calculadora.

Puede que las calculadoras hicieran que algunos trabajadores que realizaban esa tarea quedaran desplazados al principio, pero su impacto a la larga ha sido enormemente positivo.

Puede que las calculadoras hicieran que algunos trabajadores que realizaban esa tarea quedaran desplazados al principio, pero su impacto a la larga ha sido enormemente positivo

Para empezar, sigue habiendo matemáticos, pero ellos se dedican a problemas mucho más complejos que las máquinas aún no son capaces de resolver —de momento tampoco la IA—, y las calculadoras les hicieron aún más valiosos: se podían centrar en esos problemas, y no en los cálculos que además podían ser erróneos porque asumámoslo, el margen de error humano está ahí.

Además, las calculadoras mejoraron notablemente la productividad y la eficiencia, ahorrando a todo tipo de profesionales esas tareas más repetitivas para centrarse en otras que sí requerían otras capacidades no sustituibles (al menos, de momento) por las máquinas.

¿Pasará algo así con la IA y la programación? Es muy probable. La IA ya ha demostrado ser una valiosa ayuda para los programadores, y es fácil pensar que los programadores evolucionen para convertirse en arquitectos e ingenieros software, delegando la mayoría de tareas de programación a las IAs cuando se demuestre que en efecto ese código funciona de forma óptima.

Jensen Huang, CEO de NVIDIA, declaró en febrero de 2024 que a estas alturas nadie debería aprender a programar, porque ya lo hará la IA por nosotros. Otros como Mark Garman, CEO de Amazon Web Services, coincide con esa apreciación, y en la industria se están viendo varios movimientos en esa dirección. Es probable que en algún momento saber programar no aporte valor añadido si la IA puede hacerlo tan bien (o quizás mejor) que los seres humanos. Y entonces, como en tantos otros casos, tendremos que adaptarnos.

Y quizás entonces, dentro de muchos años, un anciano llamado Myron Aub, bajito y calvo, sorprenda al mundo y revele que ha aprendido a programar sin ayuda de las máquinas.

Boom.

Imagen | Mohammad Rahmani

En Xataka | Están los programadores que usan tabuladores y los programadores que usan espacios. Y luego está Linus Torvalds