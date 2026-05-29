Con el calor que hace ya en Andalucía, mi PC pide a gritos un nuevo sistema de refrigeración. Estos son los que más me gustan

No estamos en junio todavía, pero qué calor hace ya. Dentro de mi piso, como está dando el sol todo el día, se nota mucho. Esto, claro está, no ayuda a que mi PC, que se pone a hacer un ruido infernal por culpa del disipador por aire que tengo montado. Quería cambiar la caja solo, pero también va a caer una nueva refrigeración para el procesador: esta de Corsair que está rebajada hasta los 91,99 euros.

CORSAIR Nautilus 360 RS Refrigeración Líquida de CPU – 360mm AIO – Bajo Nivel de Ruido – Conexión Directa a la Placa Base – Intel LGA 1851/1700, AMD AM5/AM4 – 3X RS120 Ventiladores Incluidos – Negro PVP en Amazon — 91,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una refrigeración líquida fácil de instalar y sin lucecitas

Son varios los motivos para elegir esta refrigeración Corsair. El primero de ellos es que tengo varias cosas de esta marca en casa y todas me van genial. El precio también es bastante atractivo, porque aunque la hemos tenido más barata en otras ocasiones, ahora mismo presenta un descuento que la convierte en una opción calidad-precio muy interesante. Especialmente si, como yo, no quieres que tenga esos añadidos que aumentan el precio (iluminación RGB, te estoy mirando a ti).

Yo busco una refrigeración líquida AIO (es decir, que no sea una personalizada, que son carísimas) que sea sencilla y que haga muy bien su trabajo. Esta Nautilus de Corsair encaja ahí muy bien porque tiene un radiador de 360 milímetros con tres ventiladores de 120 milímetros cada uno, así que podemos esperar una muy buena refrigeración para la CPU del PC.

Otra cosa clave para mí es que haga poco ruido y esta no sobrepasa los 20 dBA, aunque la velocidad de los ventiladores se ajusta en función de lo que necesita tu PC en cada momento. Es fácil de instalar y es compatible tanto con procesadores AMD como Intel, por lo que es adecuada para casi cualquier usuario. No tiene ni iluminación RGB ni pantalla en la zona de la bomba, pero creo que eso es genial: son añadidos que están bien, pero que encarecen el producto.

Hay otras opciones dentro del catálogo de Corsair y de otros fabricantes, pero calidad-precio, creo que esta Nautilus es una de las mejores que podemos comprar ahora mismo.

Otras refrigeraciones líquidas que están de oferta

CORSAIR iCUE Link Titan 240 RX LCD Refrigeración Líquida de CPU – Motor de Refrigeración FlowDrive – Intel LGA 1851/1700, AMD AM5/AM4 – 2X RX120 RGB Ventiladores – iCUE Link Hub Incluido – Blanco PVP en Amazon — 190,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

CORSAIR Nautilus 360 RS ARGB Refrigeración Líquida de CPU – 360mm AIO – Conexión Directa a la Placa Base – Intel LGA 1851/1700, AMD AM5/AM4 – 3X RS120 ARGB Ventiladores Incluidos – Blanco PVP en Amazon — 99,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

CORSAIR iCUE Link Titan 360 RX LCD Refrigeración Líquida de CPU – Motor de Refrigeración FlowDrive – Intel LGA 1851/1700, AMD AM5/AM4 – 3X RX120 RGB Ventiladores – iCUE Link Hub Incluido – Blanco PVP en Amazon — 223,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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Imágenes | Corsair

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