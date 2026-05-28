Di adiós al mando a distancia: este gadget te sirve para poder controlar cualquier aire acondicionado desde el móvil

Las altas temperaturas nos dejan claro que el verano está ya prácticamente aquí y el aire acondicionado se convierte en nuestro fiel compañero en casa. Sin embargo, la gran mayoría de los aparatos tipo split que tenemos instalados dependen de un mando a distancia tradicional. Esto se traduce en que no se pueden programar de forma inteligente y es imposible encenderlos antes de llegar a casa.

Por suerte, Amazon vende el Sensibo Sky (a 99 euros), el gadget definitivo para actualizar por completo el sistema de climatización de tu hogar sin gastar una fortuna. Es, básicamente, un dispositivo capaz de convertir cualquier aire acondicionado antiguo con mando por infrarrojos en un sistema de última generación completamente conectado al móvil y a tus asistentes de voz.

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El cerebro inteligente que le faltaba a tu climatización

El funcionamiento del Sensibo Sky es muy sencillo a la par que brillante. Se coloca en la pared de la habitación con visión directa hacia tu aparato de aire acondicionado y se sincroniza con el router de casa a través de su app (disponible para Android e iOS). A partir de ese momento, el Sensibo emite las señales de infrarrojos por ti. Podrás así guardar el viejo mando y empezar a tener el control del aire acondicionado en la pantalla de tu smartphone.

Este dispositivo va mucho más allá de ser un simple sustituto del mando. Al contar con sensores de temperatura y humedad integrados, te permite automatizar el clima de casa con funciones avanzadas que te harán ahorrar en la factura de la luz.

Por ejemplo, su sistema de geolocalización detecta cuándo sales de casa para apagar el aire automáticamente si te lo has dejado encendido por descuido, y lo vuelve a encender cuando te estás aproximando para que la casa esté fresca al llegar.

Además, cuenta con el modo Climate React, una función inteligente que te permite establecer reglas fijas (como, por ejemplo, que si la habitación supera los 26ºC y la humedad es mayor del 600%, enciende el aire en modo frío a 23ºC). Todo esto es completamente disponible con Alexa y Google Home, por lo que podrás regular el termostato con un simple comando de voz desde el sofá o la cama sin mover un solo dedo.

⚡ EN RESUMEN: controlador de aire acondicionado sensibo sky ✅ LO MEJOR Compatibilidad universal: funciona con prácticamente cualquier aire acondicionado del mercado. Si tu aparato actual tiene un mando a distancia con pantalla, el Sensibo Sky lo puede controlar.

funciona con prácticamente cualquier aire acondicionado del mercado. Si tu aparato actual tiene un mando a distancia con pantalla, el Sensibo Sky lo puede controlar. Geolocalización inteligente: es su función estrella. Apaga el aire automáticamente cuando te vas de casa (ideal para despistados) y lo enciende cuando estás llegando para que encuentres la casa fresca. ❌ LO PEOR Depende de la línea de visión... Al funcionar por infrarrojos (igual que un mando tradicional), el Sensibo Sky tiene que estar colocado en un lugar de la habitación donde vea directamente al split del aire acondicionado. Si hay un mueble o una columna en medio, no funcionará.

Al funcionar por infrarrojos (igual que un mando tradicional), el Sensibo Sky tiene que estar colocado en un lugar de la habitación donde vea directamente al split del aire acondicionado. Si hay un mueble o una columna en medio, no funcionará. Funciones premium bajo suscripción... Aunque las funciones básicas (control remoto, Alexa y geolocalización) son gratuitas, la app intenta venderte una suscripción de pago para acceder a estadísticas de consumo ultra detalladas o consejos de salud del aire. 💡 CÓMPRALO SI... Vives de alquiler o tienes un aire acondicionado que funciona de maravilla pero no tiene WiFi, este gadget te da tecnología de última generación por una inversión no muy elevada y te lo puedes llevar cuando te mudes, por ejemplo. ⛔ NO LO COMPRES SI... Ya tienes un aire acondicionado con WiFi nativo y cuenta con una app oficial para controlarlo desde el móvil.

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Imágenes | Sensibo

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