Un solar de 85 hectáreas, hotel de lujo, ágora para 25.000 socios: las locas ideas de las locas elecciones del Real Madrid

El 7 de junio, el Real Madrid celebrará sus primeras elecciones presidenciales con más de un candidato desde 2006. La Junta Electoral del club validó el pasado 24 de mayo la candidatura de Enrique Riquelme, empresario alicantino de 37 años y presidente del grupo energético Cox. Florentino Pérez competirá por primera vez por la presidencia desde que ganó en segunda vuelta a Ramón Calderón hace ya dos décadas. Si solo en estas líneas ya hay cosas que suenan raro, espera a conocer los detalles.

Hay que ser rico. Los estatutos del Real Madrid tienen una serie de requerimientos para optar a la presidencia del club: ser español, acreditar al menos veinte años como socio y, sobre todo, presentar un aval bancario equivalente al quince por ciento del presupuesto anual del club. Cuando Florentino fue reelegido sin oposición en 2021, el límite ya exigía movilizar más de 150 millones en garantías. Desde entonces, el presupuesto ha crecido sin parar. De hecho, Pérez fue proclamado presidente en 2009, 2013, 2017 y 2021 sin que ningún otro candidato superara ese trámite. Cuatro mandatos consecutivos, cuatro reelecciones sin rival.

Riquelme lo consiguió. Riquelme consiguió el requirimiento de 180 millones que se pedía este año, pero por poco: reunió el aval apenas unas horas antes de que se cerrara el plazo. En una carta abierta previa al proceso, el candidato había pedido ampliar el periodo de presentación de candidaturas y propuesto "un proceso más amplio que fomente la participación real de los socios". La respuesta de Florentino fue directa: "No conozco a ese señor. Cuando las convocaron en el año 2000 no pedí más tiempo, me presenté y las gané." Riquelme, por cierto, ya había intentado presentarse en las elecciones de 2021 y retiró su candidatura alegando exactamente lo mismo, que el calendario electoral de verano le impedía preparar una campaña digna.

Las 85 hectáreas. El verdadero núcleo de estas elecciones está en un solar de 85 hectáreas al norte de Madrid, en Valdebebas, que el club tiene en propiedad desde que cedió su antigua ciudad deportiva en la zona de las Cinco Torres para que el Ayuntamiento construyera otro tipo de infraestructuras. El suelo está actualmente calificado solo para uso deportivo y vale en torno a cinco veces más de lo que valía antes de que la recalificación se pusiera sobre la mesa.

Qué quiere hacer Florentino. En mayo de 2025, Florentino Pérez presentó su proyecto para ese suelo: el Madrid Innovation District. Lo hizo en la sala de juntas de la ciudad deportiva, con la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde José Luis Martínez-Almeida sentados a su lado. Ninguno de los tres respondió preguntas de los medios de comunicación.

El club publicó un vídeo de presentación del que se saben pocas más cosas que las que Ayuso mencionó en su discurso: 8.500 millones de euros de inversión privada, 25.000 empleos y la ambición de convertir el enclave en "uno de los principales polos tecnológicos del sur de Europa". El proyecto prevé atraer empresas de inteligencia artificial, big data, biotecnología, producción audiovisual y e-sports, y en el espacio se construirán zonas universitarias.

Hay que recalificar. La recalificación municipal necesaria para hacer posible el proyecto estaba prevista para su aprobación durante el primer semestre de 2026. Pero las elecciones anticipadas a la presidencia del club, convocadas antes de que ese trámite se completara, servían también para que Florentino llegara al momento decisivo de la negociación urbanística con el mandato renovado y sin disensiones internas. Y entonces aterrizó Riquelme.

Otras ideas para ese suelo. Este 27 de mayo, Riquelme presentó su proyecto para esas mismas hectáreas: la Ciudad del Socio. El plan consta de tres espacios: primero, un campus social y deportivo de acceso preferente para socios y peñas; después, un hotel de categoría premium con tarifas reducidas para aficionados desplazados; por último, un pabellón multiusos de 15.000 plazas para baloncesto y conciertos, que el candidato justifica como alternativa a los eventos cancelados en el Santiago Bernabéu.

Las cifras del proyecto son llamativas. Más de 745.000 metros cuadrados de superficie total, con más de 100.000 metros cuadrados construidos y más de 350.000 de espacios exteriores. 11 campos de fútbol, 41 pistas de pádel y tenis, 6 canchas de baloncesto, un centro acuático, un club central de 22.000 metros cuadrados, un auditorio y un ágora para 25.000 personas. Riquelme también propone ampliar el estadio Alfredo Di Stéfano hasta los 20.000 espectadores para el equipo femenino.

Otras medidas. No todo van a ser ladrillazos: otras propuestas de Riquelme son reducir las cuotas de los socios a la mitad mientras el equipo no gane una Champions League y sortear ante notario 10.000 nuevos abonos entre los socios actuales. También hay una original propuesta de que el socio que ceda su asiento en un partido recibirá el 70% del precio de venta en efectivo en un plazo de siete días, en lugar del descuento diferido en la cuota anual que rige actualmente.

El dinero no crece en los árboles. Lo que Riquelme no ha aclarado es de dónde sale el dinero para levantar todo esto. El Madison Innovation District de Florentino depende de la inversión de grandes compañías privadas que aún no han firmado nada público, pero es que la Ciudad del Socio depende de algo igual de impreciso. Riquelme dice que lleva desarrollando el proyecto desde 2021, aunque los detalles de financiación no se han hecho públicos hasta ahora.

Florentino desatado. El día que Florentino convocó las elecciones, el pasado 12 de mayo, también dio la rueda de prensa más comentada de la temporada. Pérez acusó a periodistas de actuar "en las sombras" para provocar un cambio en la directiva, aseguró que el Barcelona le había robado siete ligas y descartó haber considerado la dimisión mientras simultáneamente convocaba elecciones anticipadas. Al presentar su propia candidatura días después, fue más concreto respecto a Riquelme: afirmó que la candidatura del empresario "está orquestada por quienes hicieron la etapa más siniestra del club".

El 7 de junio se resuelve el conflicto en las urnas. La recalificación de Valdebebas, mientras tanto, no tiene fecha. Quien gane las elecciones heredará esa negociación pendiente con el Ayuntamiento y 85 hectáreas sin construir. Y no es tan mal negocio como podría sonar.

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