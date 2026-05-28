Ninguna pulsera podía conectarse a la vez a un Android y un iPhone. La Xiaomi Smart Band 10 Pro: sujétame el cubata

Xiaomi acaba de hacer oficial la Smart Band 10 Pro, junto a los Xiaomi 17T, Xiaomi 17T Pro y la nueva TV S Mini LED. Promete ser una de las pulseras inteligentes más avanzadas hasta la fecha en el mercado de wearables, con una calidad-precio que la hace especialmente atractiva. Llega en una sola versión a España y destaca, entre otras cosas, por su capacidad de poder conectarse de forma simultánea a un iPhone y un móvil de Xiaomi.

Si estabas pensando en renovar pulsera inteligente o en probar por primera vez una Mi Smart Band, este caramelito tiene mucha guerra que dar en 2026. Esto es todo lo que conviene saber la smart band más completa de Xiaomi.

Ficha técnica de la Xiaomi Smart Band 10 Pro



xiaomi smart band 10 pro dimensiones y peso Standard: 46.18 x 33.35 x 9.7mm Ceramic: 43.96 × 33.36 × 9.7mm 21,6g (sin correa) pantalla 1,74 pulgadas AMOLED Resolución 480 x 336 píxeles Brillo pico de hasta 2.000 nits Brillo típico de 1.500 nits Tasa de refresco de 60 Hz Sensores Sensor de ritmo cardíaco Acelerómetro Giroscopio Brújula Sensor de luz ambiente Conexión GNSS Batería 350mAh Autonomía Hasta 21 días de duracióin conectividad Bluetooth 5.4 Android 8 y superior iOS 14 y superior Resistencia 5 ATM compatibilidAD Android 8.0 o superior iOS 14 o superior PRECIO 79,99 euros

Cada vez más smartwatch, cada vez menos Band

Con la Xiaomi Smart Band 10, se mantenía el formato tradicional de "pastilla", en un dispositivo compacto que claramente hace referencia a su nombre, Smart Band. Con la versión Pro, las cosas cambian bastante. Su pantalla de 1,74 pulgadas sube la resolución hasta los 480 x 336 píxeles, con un brillo máximo superior al de muchos móviles de gama media. Nada menos que 2.000 nits de pico y 1.500 nits de brillo HBM, un pantallón.

2.000 nits de brillo pico, 1.500 nits en HBM, curvatura 2,5D... La Smart Band 10 Pro huele a reloj inteligente de gama alta más que a pulsera económica

La pantalla tiene un cristal ligerísimamente curvo, con un efecto 2,5D que no curva el panel en sí, sino el cristal que la recubre. La tecnología es AMOLED, y en esta versión Xiaomi presume de contar con más de 200 watchfaces para personalizarla.

Un paso más allá

Xiaomi se ha tomado muy en serio las mediciones de salud de esta pulsera, para lo cual ha querido colaborar con Clue, una de las aplicaciones más relevantes a la hora de hacer seguimiento del ciclo menstrual en la mujer. Al comprar la Mi Band 10 Pro, tendremos tres meses gratuitos de suscripción a Clue Plus, para medir de forma avanzada el ciclo, predicciones de fertilidad, seguimiento de embarazo, etc.





Xiaomi ha mejorado los sensores de medición físicamente, además de refinar los algoritmos para ser más preciso en la información relacionada con deporte y salud





Más allá de esta novedad, estamos ante una pulsera que actualiza su módulo PPG –(el conjunto de sensores y LEDs que miden los datos)– para prometer una precisión del ritmo cardíaco del 98,2%. Cuenta con más de 150 modos deportivos, entre ellos la grabación de pista para corredores, y funciones mejoradas para ciclistas.

La medición de sueño ahora mostrará informes de tendencias en la app, promete ser mucho más precisa y, en cuanto a autonomía, en las mejores condiciones promete hasta 21 días. La batería es de 350mAh, y sigue utilizando el sistema de cargador magnético mediante pines.

No obstante, lo que más llama la atención de esta pulsera es una posibilidad que no habíamos visto hasta la fecha. Cuando se conecta a un smartphone Xiaomi, la Xiaomi Smart Band 10 Pro permite la sincronización de notificaciones y el emparejamiento simultáneo con un iPhone, lo que hace posible recibir llamadas, mensajes y alertas de ambos dispositivos en una sola pulsera.

La principal limitación está en que, sí o sí, necesitamos un móvil de Xiaomi para lograr esta sincronización simultánea, no podemos utilizar otro dispositivo Android.

Versiones y precio de la Xiaomi Smart Band 10 Pro

Como acostumbra Xiaomi, el precio de la Mi Band 10 Pro será bastante rompedor. En concreto, 79,99 euros estando disponible en varios colores.

Xiaomi Smart Band 10 Pro estará disponible en colores: negro, plata y rosa, con un precio de venta de 79,99 euros.

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