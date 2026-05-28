Xiaomi mantiene su apuesta con los televisores QD-MiniLED en 2026 y se saca un as de la manga: un modelo de 98" a precio de derribo

Xiaomi sigue sin dar tregua en el mercado de televisores con un precio asequible. La firma china, que lleva años colándose en los salones de medio mundo a golpe de ofrecer televisores con una relación calidad-precio imbatible.

Ahora renueva su gama QD-Mini LED con la Xiaomi TV S Mini LED 2026, una familia que por primera vez en este segmento de precios, se extiende desde las 55 pulgadas hasta un impresionante modelo con 98 pulgadas. Son cinco tamaños de pantalla que no flaquean en su apuesta tecnológica y lo hace a unos precios que, una vez más, invitan a hacerse la pregunta de siempre: ¿cómo lo hacen?

La respuesta, al menos en parte, está en la tecnología que llevan dentro. Todos los modelos montan paneles QD-Mini LED, la combinación de retroiluminación Mini LED con puntos cuánticos (quantum dots) que permite acercarse a la pureza cromática del OLED sin renunciar a un brillo que los paneles orgánicos aún no pueden igualar. El resultado es un panel que, según Xiaomi, es capaz de alcanzar los 1.200 nits de brillo pico, reproducir el 94% del espacio de color DCI-P3 y llegar a 0,0001 nits de negro puro. Algo impensable en esta categoría de precios hace solo un par de años.



Xiaomi TV S Mini LED 2026 de 55" a 75" Xiaomi TV S Mini LED 2026 de 85" y 98" pantalla QD-Mini LED 4K (3.840 x 2.160 píxeles) 60/120 Hz 94 % de DCI-P3 (typ) 308, 384 y 512 zonas de atenuación Brillo pico: 1.200 nits 178° (H)/178° (V) MEMC: 4K 60 Hz HDR10+, HLG, Filmmaker QD-Mini LED 4K (3.840 x 2.160 píxeles) 144/288 Hz 94 % de DCI-P3 (typ) 532 zonas de atenuación Brillo pico: 1.700 nits 178° (H)/178° (V) MEMC: 4K 120 Hz Dolby Vision, HDR10+, HLG, Filmmaker Dimensiones y peso con la base 1.667 × 391 × 1.026 mm y 23 kilos 1.445 × 391 × 901 mm y 16,3 kilos 1.226 × 312 × 769 mm y 11,7 kilos 2179 × 84 × 1.246 mm y 50,8 kilos 1.890 × 413 × 1.154 mm y 33,4 kilos CPU Quad cortex A73 Quad cortex A73 GPU Mali-G52 (2EE) MC1 Mali-G52 (2EE) MC1 MEMORIA RAM 2 GB 3 GB ALMACENAMIENTO 32 GB 32 GB conectividad inalámbrica Wi-Fi 5 Dual band 2,4/5 GHz Bluetooth 5.0 Wi-Fi 6 Dual band 2,4/5 GHz Bluetooth 5.2 puertos DVB-T2/C, DVB-S2 1x HDMI 2.1 (CEC ALLM VRR), eARC (HDMI 2) 2× HDMI 2.0 1x USB 2.0 Ethernet (LAN) CI+ Jack 3,5 mm Salida de audio digital óptica DVB-T2/C, DVB-S2 3x HDMI 2.1 (CEC ALLM VRR), eARC (HDMI 2) 1x USB 2.0 1x USB 3.0 Ethernet (LAN) CI+ Jack 3,5 mm Salida de audio digital óptica potencia 230W Consumo en standby: ≤ 0,5W 500W Consumo en standby: ≤ 0,5W sistema operativo Google TV Google TV SONIDO Altavoces: 2 x 15W Dolby Audio, DTS:X Altavoces: 2 x 15W Dolby Atmos otros Google Cast Google Assistant Apple AirPlay Google Cast Google Assistant Apple AirPlay precio Desde 549 euros Desde 1.399 euros

Dos familias con diferencias importantes

La gama Xiaomi TV S Mini LED 2026 se divide en dos bloques diferenciados por la diagonal de su pantalla. Los modelos de 55, 65 y 75 pulgadas comparten las mismas prestaciones, haciendo especial énfasis en el rendimiento para gaming gracias al modo Game Boost, que permite escalar la tasa de refresco nativa de 60 Hz a 120 Hz, aunque limita la resolución hasta los 1440p.

Xiaomi no ha querido escatimar en zonas de atenuación para este panel, ofreciendo 308, 384 y 512 zonas de atenuación local respectivamente para cada uno de sus tamaños. Ese recuento permite controlar mejor la luz que llega al panel LCD y reducir defectos inherentes en la tecnología LED como el blooming y los halos que lavan la intensidad de los negros en torno a un punto muy brillante en la imagen.

En el apartado de sonido de esta gama, el sistema de audio cuenta con certificación Dolby Audio y DTS:X, que no es lo mismo que Dolby Atmos.

Los modelos de 85 y 98 pulgadas son otra historia. Aquí Xiaomi ha apretado las tuercas en casi todos los frentes: las zonas de atenuación saltan a 640 y 880 respectivamente, la tasa de refresco nativa asciende a 144Hz (con posibilidad de llegar a 288Hz en Game Boost), los tres puertos HDMI son 2.1 con soporte para VRR y ALLM completo que admiten señal 4K a 144Hz.

Para rematar, estos modelos son compatibles con Dolby Vision y Dolby Atmos, lo que los convierte en opciones mucho más serias para disfrutar del cine en casa o de grandes espectáculos deportivos como el Mundial de Fútbol. El procesador de esta gama de gran pulgada también mejora, pasando del Quad Cortex A55 al Quad Cortex A73, con 3 GB de RAM frente a los 2 GB de los modelos más pequeños de la gama.

En todos los casos el sistema operativo es Google TV, con Google Cast, Google Assistant y Apple AirPlay integrados.

Xiaomi desembarca en los televisores de gran pulgada

Si hay algo que diferencia a esta generación de las anteriores es precisamente la apuesta decidida de Xiaomi por los formatos de gran pulgada llevando su gama hasta más allá de las 85 pulgadas.

Durante años, un televisor de 85 o 98 pulgadas con tecnología MiniLED era territorio reservado a los modelos premium de marcas como Samsung, LG o Sony, y con precios que fácilmente superaban los 3.000 o 4.000 euros.

Sin embargo, hoy la escala de fabricación de los paneles de gran pulgada y el incremento de producción de los paneles MiniLED permiten que Xiaomi ponga en el mercado un televisor QD-Mini LED de 85 pulgadas a mitad de precio que hace solo un par de años.

Con esta propuesta, la marca china pone el dedo en la llaga de su competencia, metiendo presión en el segmento de la gama media y media baja con modelos con muy buen rendimiento y equipamiento tecnológico a un precio imbatible. Además, mete el pie en el segmento de la gran pulgada que, hasta ahora, se reservaba a los televisores más top de cada marca y lo hace echando sal en la herida que más duele: la del precio.

Versiones y precios de la Xiaomi TV S Mini LED 2026

La nueva gama Xiaomi TV S Mini LED 2026 está disponible en tamaños que van desde las 55 pulgadas a las 98 pulgadas y sus precios son:

Xiaomi TV S Mini LED 2026 de 55": 549 euros

Xiaomi TV S Mini LED 2026 de 65": 749 euros

Xiaomi TV S Mini LED 2026 de 75": 949 euros

Xiaomi TV S Mini LED 2026 de 85": 1.399 euros

Xiaomi TV S Mini LED 2026 de 98": 2.199 euros

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Imagen | Xiaomi