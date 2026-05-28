Xiaomi 17T Pro, análisis: una batería que no te acabas en un móvil que condensa a la perfección la familia 'T' de Xiaomi

Si te estás preguntando qué ha pasado con el Xiaomi 16T, debes saber una cosa: Xiaomi también se lo pregunta. Bueno, en realidad se han vuelto a saltar un número y, de los Xiaomi 15T de finales del año pasado, pasamos directamente a los nuevos Xiaomi 17T. A continuación vamos con el análisis del Xiaomi 17T Pro, que es el modelo que he estado probando esta última semana como móvil principal y que es el mejor exponente de lo que significa esa 'T'.

Porque no es tan premium como el Xiaomi 17 o el magnífico 17 Ultra, pero aún así consigue un genial equilibrio en todos sus apartados con una cámara hecha para los amantes del telefoto y una batería que es imposible que fundas en un fin de semana con mucho uso.

Ficha técnica del Xiaomi 17T Pro



Xiaomi 17T pro PANTALLA Panel AMOLED de 6,83 pulgadas Resolución de 2.772 x 1.280 píxeles Refresco de 144 Hz Brillo pico de 3.500 nits Brillo mínimo de 1 nit DIMENSIONES Y PESO 162,2 x 77,5 x 8,25 mm 219 gramos PROCESADOR MediaTek Dimensity 9500 RAM 12 GB ALMACENAMIENTO 256/512 GB 1 TB CÁMARA FRONTAL 32 Mpx f/2.2 CÁMARAs TRASERAs Principal de 50 Mpx f/1.67, OIS Telefoto 5X de 50 Mpx f/3.0 OIS Gran angular de 12 Mpx f/2.2 BATERÍA 7.000 mAh Carga de 100 W por cable Carga inalámbrica de 50 W Carga inversa de 22,5 W SISTEMA OPERATIVO Android 16 + HyperOS CONECTIVIDAD Wi-Fi 7 NFC 5G Bluetooth 6.0 OTROS IP68 Certificaciones de pantalla TÜV Rheinland Corning Gorilla Glass 7i PRECIO Desde 899,99 euros

Diseño y pantalla: sin cambios a la vista (tampoco los necesita)

Foto | Xataka

No hay sorpresas en este apartado y el Xiaomi 17T Pro bebe de sus hermanos mayores, pero también de la generación anterior. El aluminio y el cristal son los materiales dominantes en un cuerpo que tiene un tacto muy agradable gracias tanto a la textura de la trasera como a unos laterales redondeados que le sientan genial.

En un ejercicio de diseño casi industrial, la trasera se funde a la maravilla con los laterales y el módulo de cámaras sobresale con ángulos rectos y cierta curvatura en las esquinas. Es sobrio, elegante y tengo que reconoecr que un poco soso en su color negro.

Xiaomi propone el negro como el más convencional, pero también un azul y un morado que son espectaculares en vivo. También un color blanco exclusivo de su tienda online que no he podido ver, pero que puede recordar al del Poco X8 Pro Max.

El módulo sobresale, aunque menos de lo que estamos viendo últimamente. Foto | Xataka

Algo que me ha gustado es que, aunque es un móvil bastante grandote con su pantalla de 6,83 pulgadas, los botones de bloqueo y volumen están a una altura perfecta. Ni demasiado arriba como para no llegar ni demasiado abajo como para tener que forzar la posición del pulgar.

La ubicación de botones es ideal. Foto | Xataka

Lo que me habría gustado tener en una mejor ubicación es el sensor de huella en pantalla. Es óptico y rápido, pero está demasiado pegado al borde inferior. Estos últimos años me he acostumbrado más y más a los sensores ultrasónicos, pero sobre todo a los que están en una zona más centrada.

Entiendo la limitación porque es donde va el hardware para la cámara que 've' a través de la pantalla en este tipo de sensores ópticos, pero es un móvil con unas dimensiones considerables y una vez estuve a punto de que se me escapara de entre los dedos, precisamente, por tener que contraer el pulgar para desbloquearlo.

Foto | Xataka

Este frontal está bastante bien aprovechado, pero es evidente que el diseño no es el que más miradas va a suscitar (sobre todo, de nuevo, en el color negro). Lo que sí empieza a llamar la atención es la pantalla. Ya digo que tiene un tamaño considerable, pero también una muy buena densidad de píxeles por pulgada (447) y un nivel de brillo más que adecuado.

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Xiaomi habla de 3.500 nits de brillo con un mínimo de sólo un nit. Este abanico es interesante porque, en mis pruebas, no he tenido problema alguno al querer visionar contenido en exteriores (sobre todo a la hora de hacer fotos), pero tampoco de noche cuando no hay luz en la cama y quiero consultar cualquier cosa.

El sensor de brillo se adapta muy bien para adecuarse a la iluminación ambiental, pero algo que quiero mencionar porque me ha pasado varias veces esta semana es que, si bien cuando tenemos las luces encendidas y las apagamos se adapta rápido, cuando por ejemplo suena el despertador y lo cogemos sin ninguna luz en la habitación, el brillo es más alto de lo que debería.

De hecho, cada mañana he tenido que bajar manualmente el parámetro, pero bueno, ya digo que el resto del tiempo es un sensor que funciona muy, muy bien. Hablando de sensores, que siempre es un apartado interesante en los Xiaomi, el sensor de proximidad es virtual.

En la app para probarlo detecta que hay un sensor, pero usa un sistema virtual/emulado por software y otros sensores, no un sensor de proximidad físico dedicado. Ahora bien, es muy sensible y no me ha dado problemas.

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Pero volviendo a la pantalla, para consumir contenido es una delicia y tiene toda la configuración que quieras. De fábrica llega con el perfil 'Color original Pro' que satura los colores, pero no tanto como el 'Vívido'. También llega con la tasa predeterminada que ajusta hasta los 144 Hz y no tiene el Always-on Display activado.

Activar el AoD ya depende de cada uno, pero lo que sí activaría es tanto la temperatura de color adaptativa como el 'Modo Lectura'. Esto es algo que podemos tener siempre activado o programarlo y te lo recomiendo porque, aunque entre otras cosas limita la luz azul, no se trata de algo por software, sino por hardware.

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Es decir, la propia pantalla tiene la tecnología para limitar la emisión de cierto espectro de color y, como ejemplo, estos pantallazos en los que tengo el filtro a tope y al mínimo y, aunque se aprecian de la misma forma, en "directo" es completamente diferente.

También podemos agregar una textura a este 'Modo Lectura', como un grano para que la experiencia sea más similar al papel. Yo, que leo mucho en móvil, no noto que sea una mejor experiencia. Ahora bien, lo del modo para limitar la luz azul sí te lo recomiendo para por la noche.

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Por último, el sonido acompaña y el volumen es considerable, pero subir por encima del 70% no es una buena experiencia y, aunque tiene estéreo, el inferior es considerablemente más potente que el superior.

Rendimiento y software: MediaTek e HyperOS, una de cal y otra de arena

Bajo el capó tenemos un interesantísimo MediaTek Dimensity 9500. Lejos quedaron los tiempos en los que MediaTek no era ni una alternativa a tener en cuenta a chips de Qualcomm o al Apple Silicon y, ahora, tenemos unos chips que son muy interesantes.

Como viene siendo habitual, este SoC apuesta por una arquitectura de núcleos con uno diferenciado del resto a 4,21 GHz, tres 'premium' a 3,5 GHz y cuatro de eficiencia a 2,7 GHz. Aunque el almacenamiento sí varía, existe una única configuración de memoria RAM y, antes de comentar sensaciones, vamos con los fríos números de los test de rendimiento:

Xiaomi 17T Pro SAMSUNG GALAXY S26 Vivo X300 IPHONE 17 realme gt8 pro PROCESADOR MediaTek 9500 Exynos 2600 MediaTek 9500 A19 Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM 12 GB 12 GB 16 GB 8 GB 16 GB GEEKBENCH (SINGLE / MULTI) 3.217 / 9.841 3.066 / 9.135 3.134 / 9.550 3.653 / 9.225 3.575 / 10.651 3DMARK WILD LIFE UNLIMITED 20.795 25.704 26.208 19.049 26.922 3DMARK WILD LIFE STRESS UNLIMITED 20.998 / 15.636 26.680 / 16.220 25.047 / 13.336 20.955 / 14.665 27.632 / 24.044 PCMARK WORK 3.0 17.296 20.626 15.483 - -

Como se puede apreciar, se encuentra en un lugar extraño. Supera al Exynos 2600 del Galaxyx S26 en las dos pruebas de CPU de Geekbench y es mejor en multinúcleo que el A19 del iPhone 17. La GPU también da mejores resultados que la del móvil de Apple, pero contra el Exynos del Galaxy se muestra inferior. Lo mismo pasa contra el Snapdragon 8 Elite Gen 5 del Realme GT8 Pro que sigue por encima en mononúcleo, en multinúcleo y en GPU.

Pero, como siempre decimos, una cosa es un test de rendimiento y otra el día a día, y aquí el MediaTek 9500 se porta como un campeón. Puede con cualquier juego que le echemos y, aunque coge temperatura cuando grabamos a 4K120 o cuando echamos un rato a juegos como 'Destiny', no me parece preocupante.

También es cierto que la temperatura ambiental ha aumentado considerablemente estos últimos días, así que no me parece un mal escenario para probarlo.

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Luego está el sistema, con un Android 16 bajo una última versión de HyperOS que vuela, pero que puede hacer que, en Europa, levantemos una ceja. O las dos.

Empezando por lo bueno, y como ya me ocurriera con el Xiaomi 17 Ultra, el sistema operativo está muy pulido y cuenta con unas animaciones realmente rápidas. La sensación en todo momento es la de velocidad y, de hecho, hay una opción en el apartado de personalización para aumentar aún más esas animaciones.

Puedes toquetear, pero por defecto viene en tasa de refresco automática y con las animaciones en 'Rápido', existiendo un nivel por encima y otro por debajo. Eso ya va en cuestión de gustos. Esa buena velocidad del sistema también está influenciada por un almacenamiento UFS 4.1 que tiene unas tasas de lectura de 0,99 GB/s y de 476,58 MB/s de escritura. No es la escritura más rápida, pero cumple en el día a día y las apps, por ejemplo, se instalan rápido.

Como es habitual, HyperOS (las capas chinas, en general) es muy personalizable y Xiaomi se ha subido al carro de la IA para dejarnos hacer un montón de cosas con la pantalla principal y los fondos de pantalla.

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Esa IA se traduce en algunas funciones más útiles como la de intérprete o traducción sin conexión que me parece realmente útil. Luego hay otras cosas que llevan años y para lo que no se necesita IA, pero como ahora todo tiene que ser IA, pues tenemos IA en todo.

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Una muy buena adición al sistema, y es algo que las marcas chinas están haciendo cada vez más, es abrirse a ecosistemas ajenos. Y para Android no hay nada más ajeno que iOS. Como ya han hecho marcas como Realme, Oppo, Google o Samsung, Xiaomi también tiene un apartado llamado Quick Share que nos permite enviar y recibir datos de un dispositivo iOS con AirDrop.

Es muy fácil de usar y no sólo puedes ver los iPhone, sino también otros móviles Android que compartan Wi-Fi en ese momento, incluso si no se trata de un Xiaomi, un Poco o un Redmi.

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Y esa apertura de miras también se traduce en que, cuando algo les gusta, lo toman como propio sin pestañear. Si te suena de algo el estilo de la interfaz y estás pensando en el lenguaje de diseño Liquid Glass de Apple es porque está claramente inspirado en Liquid Glass.

Pero también está la isla dinámica. Xiaomi no fue la primera qu trasladó funciones de la Isla Dinámica del iPhone a un móvil Android, pero aquí volvemos a encontrarnos algunas cositas como tarjetas de apps, indicaciones, notificaciones y animaciones que hasta hace no tanto eran exclusivas de los iPhone, pero en este Xiaomi 17T Pro.

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Y qué quieres que te diga, como persona que al final ha visto la gracia a la Isla Dinámica del iPhone, me gusta que si una marca tiene una buena idea, el resto se adueñe de ella para adaptarla a su dispositivo.

Lo que no me gusta tanto es que un móvil que parte de los 900 euros tenga publicidad. Ya lo comenté en el análisis del Xiaomi 17 Ultra y lo repito: ya no es el bloatware, es abrir apps y que haya publicidad o que, directamente, de vez en cuando aparezca una notificación para que me descargue cierto juego o cierta app.

En una de las capturas que pongo a continuación se ve esa publi tras el primer inicio del móvil, pero se me olvidó desactivarlo (es una opción escondida, pero se puede desactivar) y estos días me han seguido saltando notificaciones. La publi dentro de las apps propias va a seguir ahí hagas lo que hagas, eso sí.

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En móviles más baratos, entiendo la jugada (sobre todo ahora con la crisis de la RAM y otros componentes y la subida de precio a lo bestia en la gama media y baja), pero en móviles por los que ya estás pagando un buen dinero, esa publicidad está fuera de lugar.

Por lo demás, es un móvil que, en una semana y pico intensa, no me ha dado ningún quebradero de cabeza en lo que a rendimiento y software se refiere.

Batería: no te la acabas

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Pero si el rendimiento es un pilar del dispositivo y la cámara otro, está claro que el tercero que sostiene la experiencia con este móvil es la batería. En un móvil de tamaño y grosos convencional, Xiaomi se ha cascado una batería de 7.000 mAh que no puedes acabarte.

Para llevarlo algo más de una semana, apenas le he hecho cuatro ciclos y uno de ellos fue de viernes a lunes a medio día. Son esas más de 60 horas en las que usé bastante la cámara, pero también redes sociales que sumaron bastantes horas de pantalla.

Lamentablemente, al menos en la versión que tengo, no me muestra la cifra de horas de pantalla, pero me parece una autonomía extremadamente buena para irte de fin de semana y olvidar el cargador en el cajón.

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Hablando de carga, tenemos 100 W por cable, varias opciones para optimizar esa carga, 50 W inalámbricos y una carga inversa de 22,5 W. No tenemos cargador en la caja, pero con un PD de 125 W y un cable adecuado, estos son los tiempos de carga que he medido:

5 minutos - 17%

10 minutos - 27%

15 minutos - 37%

20 minutos - 40%

25 minutos - 48%

30 minutos - 56%

35 minutos - 63%

40 minutos - 71%

45 minutos - 79%

50 minutos - 86%

55 minutos - 90%

60 minutos - 92%

65 minutos - 94%

70 minutos - 95%

75 minutos - 96%

80 minutos - 99%

83 minutos - 100%

Es inconsistente porque parece muy lineal los primeros 15 minutos, pero luego pega un parón y, cuando llega al 90%, la cosa se ralentiza muchísimo. Es raro porque tenía desactivada la protección de carga y configuré la velocidad al máximo, pero bueno, al final me está dando una carga de alrededor de 3.500 mAh en menos de media hora, que no está nada mal.

El Motorola Edge 70 Fusion también tiene 7.000 mAh, pero es mucho menos ambicioso en todo lo demás.

Cámaras: ¿te gusta el telefoto?

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Con las cámaras, el enfoque que estamos adoptando con móviles muy enfocados (chistaco) a esta labor es la de ofrecer muchas fotos para que seas tú quien, a partir de todos los ejemplos, se forme una idea sobre las posibilidades del terminal.

También hay opinión por mi parte, pero al final una fotografía vale más que mil palabras y tengo algo que decirte: el Xiaomi 17T Pro cumple con creces. Antes de nada, vamos con el hardware:

Cámara principal : sensor de 50 Mpx de 1/1,31 pulgadas, f/1.67, distancia focal de 23 mm y estabilización óptica.

: sensor de 50 Mpx de 1/1,31 pulgadas, f/1.67, distancia focal de 23 mm y estabilización óptica. Cámara telefoto : sensor de 50 Mpx de 1/2,76 pulgadas, f/3.0, distancia focal de 115 mm o 5x y estabilización óptica.

: sensor de 50 Mpx de 1/2,76 pulgadas, f/3.0, distancia focal de 115 mm o 5x y estabilización óptica. Cámara gran angular : sensor de 12 Mpx de 1/3,06 pulgadas, f/2.2 y distancia focal de 15 mm.

: sensor de 12 Mpx de 1/3,06 pulgadas, f/2.2 y distancia focal de 15 mm. Cámara frontal: sensor de 32 Mpx f/2.2 en un sensor de 1/3,44 pulgadas.

Como salta a la vista, y como ya presumían los 15T, la colaboración con Leica no se queda sólo en la gama premium y esta gama alta también disfruta de algunas bondades como el tratamiento de la lente principal (con seis elementos de plástico y uno de cristal para mejorar condiciones de entrada de luz), así como algunos filtros y efectos de color.

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Es una cámara que no es para quien quiera máxima versatilidad, sino para los que busquen un telefoto largo con ese 5x. El paso anterior es el 2x que no deja de ser un recorte del sensor (que funciona muy bien, como ahora veremos), pero todo en este sistema está hecho para que enfoquemos de lejos.

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En cuanto te acercas a unos 30 centímetros de lo que quieras fotografiar tanto con el principal como con el telefoto, aparece ese aviso en la pantalla de "da un pasito atrás". Para muchas situaciones del día a día no tiene la menor importancia, pero implica dos cosas:

Hacer foto de comida se complica porque vas a captar mucho aire alrededor del plato.

Hacer una foto macro no es lo óptimo.

tiene modo macro, pero al final no funciona como las cámaras de otros móviles chinos como los de Oppo, Vivo y Motorola que sí te permiten disparar con el telefoto muy, muy cerca del objeto para lograr un detalle brutal. Si quieres ese tipo de fotografía, Xiaomi no está en ese barco.

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Pero bueno, por lo demás a nivel de app, muy en la línea de Xiaomi con las opciones básicas bien accesibles y pestañas tanto arriba como abajo para activar diferentes funciones como el modo de alta resolución o un modo Pro que nos deja jugar con archivos RAW que podemos disparar a resolución completa.

Dicho esto, vamos con los ejemplos, que es donde está la verdadera chicha.

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Principal

Como digo, la dinámica va a ser mostrar mucha fotografía y empezamos por un sensor principal que me parece a la altura de los 900 euros del terminal. Está lejos del tamaño del sensor de sus hermanos mayores, pero trata muy bien los colores, las luces y las sombras.

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Hay un intenso procesado que alisa mucho las texturas (algo que en el telefoto notamos más aún) y me gustaría que las marcas chinas levantaran el pie del acelerador en este sentido, pero por lo demás, es una cámara ideal para el día a día, independientemente de la situación.

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El desenfoque de fondo natural no es muy bestia porque, como digo, el sensor tampoco es muy grande, pero sí se consigue cierta separación que dota de gran nitidez ese primer plano y añade el desenfoque justo como para que ese primerísimo plano destaque un poco más.

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Para fotos de comida, mejor tirar del 2x que del 1x porque te permitirá captar un ángulo más atractivo y, sobre todo, no toparte con el mensajito que te anima a distanciarte de lo que quieres fotografiar.

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Por lo demás, como comento, es una cámara principal versátil y todoterreno. Me ha gustado mucho disparar con ella y considero que está un punto por encima tanto de la del Galaxy S26 como de la del iPhone 17.

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Gran angular

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El gran angular es más discreto. No es tanto una cuestión de megapíxeles sino de trato de color. Como es habitual en las marcas chinas, el cálculo del color no es homogéneo entre las cámaras y el procesado busca conseguir la foto más atractiva posible independientemente de la realidad.

En este caso, eso se traduce en un gran angular que, por separado, ofrece unos buenos colores y un 'look' que, en ciertas situaciones, es atractivo. El problema es que es un sensor pequeño que sufre cuando cae la luz, distorsionando aún más los colores (como veremos más adelante).

¿Cumple? Cumple, pero está por debajo de los otros dos.

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Telefoto

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El telefoto es con el que más fotos he hecho y con el que más he disfrutado, sin duda alguna. Es cuestión de gustos, pero que los 17T pasen de un 1x óptico a un 5x óptico me parece exagerado. Soy de los que prefiere un 3x o 3,5x óptico con un 6x/7x que se saque mediante recorte del sensor.

El motivo es que usar el telefoto en algo que no sea un retrato o una foto detalle de un edificio es... complicado. Pero cuando quieres usarlo en esas condiciones, lo vas a gozar.

En su categoría, es uno de los telefotos largos más divertidos, permitiendo ese 5x óptico o un 10x por recorte que mantiene muy bien el tipo gracias a los 50 megapíxeles del sensor.

Aquí también podemos ver diferencias de color en el cielo, sobre todo. Foto | Xataka

Hasta un 20x o 30x mantiene muy bien el tipo y, aunque llega hasta los 120x, no te recomiendo pasar de un 50x porque rara vez será la ocasión en la que quieras usar el resultado de esa fotografía.

La IA entra en juego para "limpiar" la imagen cuando pasas de cierta distancia digital, pero el resultado no es atractivo, precisamente, porque se nota muy artificial.

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Pero el 5x es delicioso. Me encanta que intente hacer esa foto atractiva, no realista, y precisamente que sea largo tiene una ventaja más allá de que "veas" más lejos: en ciertas situaciones evitas proyectar sombra o reflejos, como en la foto del nenúfar.

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El enfoque también es muy interesante porque, aunque es un f/3.0, que sea tan largo permite una buena separación de elementos. Arriba tienes un ejemplo en el que, sin recurrir al modo retrato, puedes enfocar fácilmente una cosa u otra, aislando lo desenfocado, pero sin perder contexto.

Ese desenfoque es sutil (siempre puedes usar el modo retrato, pero ahí ya sabes que entra en juego un procesado más agresivo en los bordes de los objetos/animales/personas), pero suficiente para muchos casos. Las fotos tienen detalle y textura.

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Muy bien aquí (aunque añadiendo algo de textura y nitidez en el 10x) y haciendo una cosa rara en la silueta del cáctus del fondo. le da un toque, pero no es como debería verse, desde luego. Foto | Xataka

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Ni tan mal el HDR. Foto | Xataka

Ahora bien, textura dependiendo de cómo se haya entrenado el algoritmo para el procesado. En animales, muy bien, mantiene el tipo en el pelaje. En flores... depende. Si bien el 5x parece respetar las texturas, el 10x hace un poco lo que quiere dependiendo de la situación.

En esta rosa naranja se come la textura del 10x, aplanando su superficie.

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Pero luego en esta otra pasa todo lo contrario, manteniendo muy bien esa textura tanto en el 5x como en el 10x. El desenfoque, además, me parece muy atractivo porque tiene un patrón que no solemos ver en móviles, con unas 'bokeh balls' que no son ni redondas ni de ojo de gato, sino rectangulares.

Es muy interesante y, definitivamente, le da un "toque".

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Retrato

Pero donde Xiaomi está enseñando muy bien a los algoritmos es en el retrato. Están calculando bien para hacer un recorte preciso y no meter tijera en elementos que son complicados como gafas o el pelo y me gusta mucho tanto con la cámara principal como con el 5x.

Con el 5x es más fácil porque ya se genera cierta separación de forma natural y es más fácil para los algoritmos saber lo que tienen que desenfocar. Aún así, muy bien en el pelo, sobre todo con esos 'pelos locos' que tenía en la foto. Pero mejor aún en el ejemplo de la izquierda.

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Ese era más complicado porque había que mantener el tronco enfocado (más fácil), pero también cierta parte de las hojas de la zona superior en foco mientras el resto se van difuminando. Y lo logra bastante bien. Hay algunos errores y un verde extremadamente intenso en un par de árboles del fondo, pero bastante bien resuelto.

Perfiles

Eso sí, lo que Xiaomi me debería explicar es el asunto de sus dos modos de color. Esa colaboración con Leica se traduce, entre otras cosas, en los modos Authentic y Vibrant que cambian colores (sobre todo en el trato de los azules y las sombras) y abrn diferentes resoluciones.

En Authentic podemos disparar a 12,5 Mpx como máximo mientras que en Vibrant sí podemos ir hasta los 50 Mpx.

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Pero lo que me extraña es que en la marca de agua no indican en qué perfil hemos disparado. Siendo algo tan importante para ellos, estaría bien saberlo por si queremos imitar la "receta" que veamos en redes.

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Y tampoco entiendo el asunto de los nombres. Authentic debería ser una foto más realista y Vibrant una más procesada, pero resulta que es justo al revés y que los verdes apagados son de Vibrant y la foto más viva es la de Authentic.

Al final, lo que te recomiendo con un Xiaomi con Leica es que hagas muchas fotos con los dos modos y decidas uno con el que quedarte. Y una vez tomada la decisión, no volver a prestar atención a la opción.

Te prometo que no es la misma foto. Foto | Xataka

RAW y resolución completa

Hablando de 50 megapíxeles, aunque la resolución por defecto de principal y telefoto es 12,5 megapíxeles, podemos tirar a 50 Mpx. El procesado es rápido y los resultados, más allá de lo que permite aumentar a posteriori, es muy, muy similar entre ambos.

toma a 12,5 Mpx. Foto | Xataka

Hay veces que podemos ver sutiles diferencias de procesado en sombras y altas luces, pero en este caso esas diferencias son inapreciables.

A 50 Mpx. Foto | Xataka

Con el telefoto más de lo mismo, con unos colores que se mantienen muy bien entre ambas resoluciones y donde disparar a 50 Mpx sólo tiene sentido si tenemos claro que vamos a reencuadrar una escena. Si no, te animo a disparar en 10x que ya es un recorte del sensor antes que estar cambiando de resolución.

Arriba, 12,5 Mpx y recorte. Abajo, los 50 Mpx. Foto | Xataka

Y donde también debes tener cuidado si no tienes claor que vas a editar la foto es con el RAW. Es un RAW procesado (como casi todos), pero que nos da cierta libertad a la hora de levantar sombras. Al estar procesado, el RAW del 17T es un "perfil de color" en sí mismo (con muchas comillas) y puede tener interés a nivel artístico.

Ahora bien, el MediaTek no puede con el RAW + JPEG. O tiras en RAW o tiras en JPEG. Además, el RAW sólo funciona conel perfil Vibrant.

RAW vs JPEG. Foto | Xataka

Noche

De noche, el no tener sensores enormes complica las cosas. El principal sigue manteniendo el tipo y muy bien, además, pero en el resto de sensores se nota que el tamaño es un factor que empieza a pesar.

En el gran angular se pierde mucho detalle aunque se siguen controlando muy bien las altas luces. Incluso móviles más caros fallan en esta prueba particular, quemando los carteles de la derecha.

El telefoto a 3x se defiende bien, manteniendo el detalle y con unos buenos colores, pero el 10x ya necesita un procesado más agresivo que le resta nitidez. Aún así, para algunos casos, sigue siendo una opción interesante de noche.

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Pero donde está la mayor diferencia es entre el principal y el gran angular. Es una cuestión de colores (se nota mucho más que de día), de nitidez general de la escena y del trato a elementos como las farolas.

De noche es una barbaridad la diferencia entre principal y gran angular. Foto | Xataka

Selfie

La cámara fontral tampoco presume de un sensor especialmente grande, pero el puntito de nitidez artificial que inroduce, así como su muy buen trato del color y las altas luces da como resultado unas fotos muy convincentes.

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En los ejemplos de arriba la cosa es fácil para el recorte debido a la pared clara, pero que no queme el exterior cuando activo el retrato es un punto a favor.

En la foto de abajo hay una situación extrema porque se juntan sombras y altas luces. Esto lo trata realmente bien, pero aquí empezamos a ver que mete algo de tijera en el pelo.

Mantiene, eso sí, los colores, aunque es más evidente el procesado y que introduce nitidez artificial en la foto de la derecha al activar el retrato.

Foto | Xataka

Y con el tamaño real en otra situación complicada al haber vegetación de fondo, volvemos a ver que hay veces en las que recorta más de lo necesario. Puliendo un poco, es evidente que subirían un escalón, pero en mi opinión ya hablamos de uno de los mejoers selfie de su categoría.

Foto | Xataka

Vídeo

Todas esas buenas (buenísimas en muchos casos) sensaciones con el modo foto se diluyen en el vídeo. En estático, los resultados son buenos cuando hacemos las pruebas de distancia focal, pero en cuanto la estabilización hace acto de presencia al estar en movimiento, la toma se va al traste.

Rango

El EIS empieza a trabajar intensivamente sobre el OIS y el resultado es un vídeo con artefactos, poca nitidez y, sobre todo, una sensación de movimiento que no debería tener.

Prueba de estabilización

Contamos con un modo superestabilizado que, al igual que el modo normal, da el pego en la pantalla del móvil, pero que cuando pasamos al PC para observar más detalle peca de lo mismo que la grabación normal.

Modo superestabilizado

Eso sí, es interesante para planos en estático que grabe a 4K120. Se me ocurre que creadores de contenido con tomas de objetos pueden hacer tomas a cámara lenta de forma muy suave... aunque ahí el móvil no tarda el coger temperatura.

De hecho, cuando activamos la grabación 120 fps a 4K aparece un aviso que indica que sólo podemos grabar seis minutos en este modo y no es tanto una cuestión de espacio (casi un GB por minuto) como de temperatura.

Xiaomi 17T Pro, la opinión y nota de Xataka

Llegamos al final del análisis del Xiaomi 17T Pro y, como decía, esta gama T se apoya en 'aterrizar' tecnologías y funciones de la gama premium, pero para un usuario que no quiere pasarse de los mil euros.

Tiene elementos tan interesantes como una cámara principal todoterreno, un telefoto muy largo y esa grabación a 4K120 a la que se puede sacar partido en ciertas ocasiones.

También un buen rendimiento gracias a un SoC MediaTek que sigue demostrando que la compañía dejó de ser el patito feo hace años, una pantalla de calidad para consumir contenido y una batería que podría calificar como el punto fuerte.

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Estoy ultimando esta review de viaje y llevo todo el día compartiendo datos, haciendo muchísimas fotos y mirando tanto Instagram como Bluesky y me he comido el 31% de esos 7.000 mAh. Y puede parecer que es una burrada y que así no llego a las 60 horas que comentaba, pero te hablo de compartir Internet de seis de la mañana hasta las 22, haciendo otras cosas en el propio dispositivo y que me siga quedando el 69%.

Creo que es la prueba más extrema que podía hacer a la batería en un uso real y la ha superado con creces. Desde luego, para mí, es el mejor punto de este dispositivo. ¿A mejorar? Detallitos, pero sobre todo lo que ya se está convirtiendo en norma en la compañía china: la publicidad en un sistema que, además, cada vez tiene más opciones y, por tanto, es cada vez más recargado.

Por lo demás, el Xiaomi 17T Pro es un terminal muy recomendable, aunque todo depende de qué opciones encuentres en el mercado de segunda mano porque por esos 900 euros de los que parte ya puede haber móviles premium de la generación pasada que se pongan a tiro y puedan ser más interesantes (el Xiaomi 17 está ahí, de hecho)

Por batería no, está claro: ahí el 17T Pro gana por goleada. Y, entre un iPhone 17 y un Galaxy S26 que son sus rivales naturales, esa combinación de autonomía, telefoto y pantalla me tira algo más a favor del Xiaomi.

8,8 Diseño 8,75 Pantalla 9 Rendimiento 8,75 Cámara 8,5 Software 8 Batería 9,75 A favor Los 7.000 mAh son un lujo y una garantía en viajes (y con buena carga rápida)

Buen rendimiento del Dimensity 9500 en todo tipo de tareas

El 5x es un telefoto muy largo en un móvil de menos de 1.000 euros En contra La publicidad de HyperOS y lo recargado que está cada vez con más funciones

Hay momentos en los que el móvil coge temperatura rápido, sobre todo al grabar vídeo

La grabación de vídeo está muy por debajo del apartado fotográfico

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