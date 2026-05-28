Hemos creído durante casi 30 años el remedio de 'Friends' para las picaduras de medusa: la ciencia explica por qué es la peor idea posible

Es probable que, si te enfrentas a una picadura de medusa en plena playa, alguien en tu grupo de amigos sugiera rápidamente una solución escatológica: mea sobre la picadura. Este consejo es, sin duda, uno de los remedios caseros más extendidos en la cultura popular y en foros de internet. Gran parte de la culpa la tiene una de las comedias más exitosas de la historia de la televisión.

En 1997, la serie Friends emitió el episodio titulado "el de la medusa". En una escena inolvidable, a Monica le pica una medusa y Joey rápidamente sugiere que alguien le mee en la pierna, afirmando que lo vio en un documental de Discovery Channel y que el amoníaco calmaría el dolor. Ante el "pánico escénico" de Joey, es Chandler quien finalmente realiza la desagradable tarea, dejando al trío profundamente traumatizado por la experiencia. La anécdota hizo reír a millones, pero también grabó a fuego en el imaginario colectivo una supuesta cura médica.

¿Realidad o ficción en la orilla del mar? A pesar de su fama televisiva, la ciencia es tajante: orinar sobre una picadura de medusa es un mito absoluto y no funciona. Lejos de aliviar el sufrimiento del bañista, este fluido corporal puede empeorar drásticamente la situación y aumentar el nivel de dolor de la víctima. Diversos estudios científicos y especialistas médicos descartan por completo esta práctica. De hecho, la prestigiosa publicación Scientific American ya se encargó de desmentir este falso remedio en el año 2007, advirtiendo de sus peligros.

La anatomía de un error. Para comprender por qué el consejo de Joey es tan peligroso, primero hay que entender cómo ataca este animal. Las medusas poseen miles de células especializadas en sus tentáculos llamadas cnidocitos o nematocistos. Estas estructuras funcionan como minúsculos arpones cargados de veneno que, al percibir un estímulo mecánico (como el roce de una pierna) o un cambio químico, se disparan en fracciones de segundo inyectando sus toxinas.

La lógica detrás del mito se basa en que la orina contiene compuestos como el amoníaco y la urea, los cuales teóricamente podrían neutralizar el dolor. Sin embargo, la orina humana está compuesta mayoritariamente por agua, por lo que las cantidades de amoníaco son irrisorias e insuficientes para detener a las células urticantes.

Porque no es una buena idea.. La orina es un líquido a base de agua dulce, y ese cambio brusco en la salinidad provoca que los "arpones" que aún quedan adheridos a la piel se activen, inyectando aún más veneno en el torrente sanguíneo. Además, la fuerza y la velocidad del chorro de orina actúan como un estimulante físico que agita los tentáculos residuales.

Como explica la bióloga experta en medusas Lisa Gershwin, el veneno se neutraliza con ácidos, pero la acidez de la orina humana es variable; si el pH es alcalino, provocará que el 100% de las células urticantes se disparen, convirtiendo este remedio en una peligrosa "ruleta urinaria".

Entonces, ¿qué debemos hacer? Si la orina queda descartada, ¿cómo debemos actuar en la arena? Los expertos y las instituciones médicas recomiendan seguir este protocolo de primeros auxilios:

Lavar con agua salada: Se debe enjuagar la zona inmediatamente con agua de mar o suero salino. Nunca se debe utilizar agua dulce, ya que el cambio de presión osmótica hará estallar las células urticantes restantes.

Retirar los tentáculos: Hay que extraer los restos visibles usando pinzas finas o el borde de una tarjeta de crédito de plástico. Nunca se debe frotar con las manos desnudas ni frotar con una toalla o arena.

Aplicar temperatura: Para aliviar el dolor, es muy efectivo sumergir la zona en agua caliente durante unos 20 minutos. También se puede aplicar frío usando hielo, pero siempre envuelto en una toalla o plástico, jamás directamente sobre la piel.

Uso de vinagre (con precaución): El ácido acético del vinagre ayuda a neutralizar los tentáculos de ciertas especies, como la temida avispa de mar (Cubozoa) o la medusa brújula. Sin embargo, está totalmente contraindicado en picaduras de la carabela portuguesa (Physalia physalis), ya que empeorará la reacción.

Atención médica inmediata: Si la cosa se complica y aparecen síntomas más allá del simple escozor como dificultad para respirar, presión en el pecho, náuseas, vómitos o calambres musculares, entonces hay que buscar ayuda médica o ir a urgencias cuanto antes.

La idea fue un chiste que quedo bien en pantalla. La cultura pop es una herramienta maravillosa para el entretenimiento, pero, definitivamente, series como Friends no deben utilizarse como manuales de supervivencia clínica. Frente a una picadura de medusa, la ciencia nos pide que olvidemos los mitos de playa, mantengamos la calma y confiemos en el agua de mar, unas pinzas y el calor.

Como resume con humor el Dr. Elias Hyams, urólogo de la Universidad de Brown, al advertir sobre la ineficacia de este falso remedio casero: "Siempre es mejor orinar en un baño que sobre un amigo en la playa".

Imagen | Photo by Laura Nyhuis on Unsplash

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