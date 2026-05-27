La NASA ha puesto en marcha su base lunar: seis empresas, cientos de millones de dólares y 25 misiones para conquistar el Polo Sur

La NASA ya ha puesto en marcha la fase 1 de construcción de su base lunar. Aún no han llevado una nueva tanda de humanos a la Luna, pero es importante ir preparando el terreno, por lo que este martes anunciaron los primeros pasos que están dando para ello. Y, como no podía ser de otra manera, todo empieza con contrataciones millonarias.

6 empresas en total. De momento, la NASA ha invertido cientos de millones de dólares en contratar a seis empresas que se encargarán de desarrollar las tecnologías necesarias para poner en marcha la primera fase de la base lunar. Las compañías en cuestión son Blue Origin, Astrobotic, Intuitive Machines, Astrolab, Lunar Outpost y Firefly Aerospace. En general, en esta primera fase de construcción de la base lunar se espera explorar la región del polo sur, probar diversas tecnologías y preparar operaciones en superficie. Todo ello se llevará a cabo a través de 25 misiones que incluirán 21 alunizajes.

Moon Base 1. Para empezar, este año se espera lanzar las tres primeras misiones. La primera, Moon Base 1, correrá a cargo de Blue Origin. La compañía de Jeff Bezos llevará hasta la Luna su aterrizador Blue Moon Mark 1, el “hermano” del Blue Moon Mark 2 que se está preparando para convertirse en sistema de aterrizaje humano de las misiones Artemis.

Como carga útil incluirá las Cámaras Estereoscópicas para Estudios de Pluma Lunar-Superficie para estudiar cómo interactúan los propulsores con la superficie lunar, y el Array Retrorreflectante Láser, que ayuda a las naves en órbita a determinar una ubicación más precisa usando luz láser reflejada. La misión se llevará a cabo en otoño de 2026 si todo va bien. Puesto que será la primera en aterrizar en el cráter Shackleton, donde se quiere construir la base, será también la encargada de comprobar la viabilidad de los alunizajes cercanos a la base lunar.

Moon Base 2. La segunda misión, que también viajará a la Luna a finales de 2026, correrá a cargo de Astrobotic. Esta enviará a la Luna su aterrizador Griffin, cargado con 500 kg de instrumentación entre los que se encontrará un rover para estudiar la superficie en la que se construirá la base y madurar los sistemas de movilidad para los futuros vehículos tripulados.

Moon Base 3. La tercera misión que se enviará en 2026 se le ha concedido a Intuitive Machines. Esta compañía llevará hasta allí su módulo lunar Nova-C Trinity, que se encargará de estudiar los remolinos lunares y el comportamiento de los materiales bajo condiciones extremas. Además, esta misión no será 100% privada, ya que incluirá cargas útiles de la Agencia Espacial Europea y del Instituto Coreano de Astronomía y Ciencias Espaciales.

Algunas de las maquetas que mostró la NASA durante la rueda de prensa

Boogies para moverse por la Luna. Para que los futuros astronautas que viajen a la base lunar puedan moverse por ella, se quieren llevar hasta allí dos vehículos lunares tripulados. Dicho para que nos entendamos todos, dos cochecitos tipo boogie, diseñados para desplazarse por la superficie lunar, tanto con tripulación como sin ella. Su desarrollo se ha encargado a las compañías Astrolab y Lunar Outpost, también como parte de esta primera fase.

Drones delimitadores. A la compañía Firefly Aerospace se le ha encomendado llevar hasta la Luna los 4 drones Moonfall, cuya principal misión será inspeccionar la zona en busca de los mejores lugares de aterrizaje para los astronautas. Aunque también tendrán una misión mucho más peculiar. Según ha explicado en la rueda de prensa de la NASA su director ejecutivo del programa de bases lunares, Carlos García-Galan, estos drones también se apostarán en las esquinas para delimitar el perímetro de la base lunar.

Siguientes fases. Esta primera fase se extenderá hasta 2029. Después comenzará la siguiente fase, que acabará en 2032. En esta, se empezará a construir la infraestructura permanente de la base lunar, incluida la instalación eléctrica. De ahí en adelante, solo quedará ir puliendo cada vez más detalles y recibir poco a poco a los astronautas de las misiones Artemis del futuro. Sin duda, este es el principio de una nueva era de la exploración espacial.

Imagen | NASA

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