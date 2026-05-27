Los supermercados de EEUU quieren usar etiquetas de precio digitales. Buenísima idea para ellos, malísima para los clientes

Las etiquetas de precio del súper quieren vivir su particular revolución. Las tradicionales, que normalmente muestran el precio sobre una lámina de papel, cartón o plástico, están en peligro, porque las empresas del sector tienen una idea genial: sustituirlas por pantallas digitales de tinta electrónica que se pueden actualizar desde un servidor central en cuestión de segundos. Parece una idea estupenda, pero los consumidores tienen claro que lo que es es una pesadilla para sus bolsillos.

El avance de las etiquetas ESL/DSL. La tecnología que quiere reemplazar a las etiquetas tradicionales es la de las llamadas Electronic Shelf Labels (ESL) o Digital Shelf Labels (DSL), que no son más que pantallas de tinta electrónica que se pueden gestionar desde un servidor central de forma instantánea. Walmart, la mayor cadena de tiendas del mundo, lidera esta transición y tiene como objetivo implantarlas en el 100% de sus establecimientos en EEUU antes de que termine 2026.

El argumento. Esta compañía explica que la medida busca reducir costes operativos, y que cualquier modificación siempre requerirá la validación de un agente humano. Amanda Bailey, que dirige un equipo en una tienda Walmart en West Chester (Ohio, EEUU) estimaba que el tiempo dedicado a cambiar precios en los productos de la tienda se había reducido en un 75% gracias a las DSL, y con ese tiempo pueden atender mejor a los clientes.

Los consumidores, en contra. Una reciente encuesta de la consultora GBAO Strategies revela que los consumidores no comparten ese optimismo de Walmart. Según los datos de los participantes, el 65% está convencido de que los supermercados usarán esta tecnología para que el carro de la compra nos salga más caro. Solo un 3% cree que servirá para abaratarlo.

La idea no es mala. Las etiquetas ESL son dispositivos de ultrabajo consumo que se conectan a la infraestructura Wi-Fi o Bluetooth del local. Teóricamente la idea es muy razonable, porque además de reducir los tiempos de gestión de los precios, permiten eliminar los errores de caja, reducen los desperdicios de papel y permiten sincronizaar al instante las ofertas de la tienda física con las de la web.

Pero ojo. Sin embargo, estas etiquetas también abren la puerta a escenarios inquietantes, como la aplicación de precios dinámicos. De repente las bebidas frías pueden salir más caras si hace mucho calor fuera, o de ajustes de precio en base al inventario. Incluso se habla ya de algoritmos de IA más sofisticados y ya patentados por Walmart capaces de gestionar un perfil de cliente en tiempo real para ajustar el precio del producto en función de lo que los datos aseguren que está dispuesto a pagar.

Surveillance pricing. La industria habla de precios personalizados, pero las asociaciones de consumidores han bautizado al fenómeno como "surveillance pricing" )"precios de vigilancia", en una traducción literal). El concepto es simple, contundente e inquietante: el supermercado monitoriza el historial de compras del usuario y su geolocalización a través de la app móvil además de otros parámetros como el nivel de afluencia del pasillo para exprimir su margen de beneficio.

Si hay etiqueta electrónica, me voy. El rechazo a estas etiquetas queda claro en la citada encuesta:

El 68% de ellos teme que estos "precios de vigilancia" disparen el coste de la vida.

EL 58% indicó que evitaría comprar en tiendas que implementen este tipo de etiquetas digitales de precio.

El 67% exige una ley que prohíba completamente esta tecnología.

La reacción no es extraña: en abril la inflación subió al 3,8% en EEUU (datos anualizados) mientras que los salarios solo subieron un 3,6%. Es la primera vez que los salarios no logran estar al nivel de la inflación, según CBS News.

En España la situación es paradójica. En diciembre de 2025 los salarios pactados en convenio habían crecido un 3,49% respecto al año anterior, mientras que la inflación promedio hasta ese mes era del 2,7% (muy moderado por la baja electricidad y los carburantes). Eso parece una buena noticia, pero 1) dos de cada tres trabajadores no tienen cláusual de revisión salarial y 2) el precio de los alimentos se ha encarecido en un 37% en los últimos cinco años y la cosa va a peor.

El fantasma de Uber, Wendy's y Ticketmaster. Esta historia ya nos la sabemos, porque en el pasado ya han surgido polémicas diversas con los precios dinámicos.

El algoritmo de Uber multiplicaba las tarifas en mitad de atentados terroristas (la empresa corrigió ese error) por su "surge pricing"

El sistema de Ticketmaster provoca que el precio de una entrada de un concierto se duplique en la pantalla de pago mientras haces la cola birtual

La cadena de hamburgueserías Wendy's sugirió que cobraría más por sus menús en horas punta

Imagen | E Ink

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