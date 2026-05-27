No era ninguna broma: el robot aspirador que sube escaleras es real, llega a España y no, no es un robot aspirador

Los robots aspiradores son capaces de navegar sin perderse, retirar calcetines con un brazo, sacar la patita para limpiar mejor las esquinas y hasta de limpiarse solos. Hacen un montón de cosas, cada vez más, pero lo que ninguno hacía hasta ahora era subir escaleras. Por su propio formato, los robots aspiradores han estado limitados al suelo firme.

Entonces llegó Dreame, dijo "sujetadme el cubata" y lanzó el Cyber X, un robot aspirador conceptual que era capaz de subir escaleras usando unas orugas. En IFA 2025 enseñaron el concepto, luego lo volvieron a exhibir en el CES de este año y hoy, al fin, podemos decir que ya no es conceptual. Es un producto terminado, definitivo, con fecha de lanzamiento y precio en España. Y no, aunque lo parezca, no es un robot aspirador, sino un accesorio para los robots aspiradores.

Escaleras pa'rriba, escaleras pa'bajo

Así es un robot aspirador convencional. Con esas ruedas puede superar algún obstáculo, pero no un escalón | Imagen: Xataka

Por norma general, un robot aspirador tiene dos ruedas traseras que lo impulsan hacia delante y hacen que pivote jugando con las velocidades o la dirección de la marcha. Algunos tiene un sistema de elevación que les permite superar pequeños obstáculos, como un bordillo, pero ninguno suele superar los ocho-diez centímetros. ¿Qué ha hecho Dreame? Inspirarse en los tanques para lanzar no un robot aspirador que sube escaleras, sino un accesorio con cuatro orugas en el que robot aspirador se acopla para superar las escaleras.

El Cyber X es, efectivamente, un accesorio, un addon, un producto adicional al robot aspirador, lo cual tiene todo el sentido del mundo si pensamos en usarlo a largo plazo. Pocas categorías de productos han evolucionado tanto en tan poco tiempo como los robots aspiradores. Ponerle patas a un único modelo carece de sentido en tanto que, probablemente, se quedaría desfasado en unos años. Ponérselo a un accesorio en el que encaja un robot aspirador es, sencillamente, una idea mucho mejor.

Así se ve el Cyber X sin ningún robot aspirador dentro | Imagen: Dreame

Y así se ve con un robot en el interior | Imagen: Dreame

¿Cómo funciona? El dispositivo tiene cuatro orugas de caucho, un sistema independiente de visión y detección de escaleras y su propia base de carga. Cuando el robot aspirador tiene que subir escaleras, se acerca al Cyber X, se acopla como cuando se acopla a la base y, entonces, se mueve. Pero no se mueve el robot, se mueve el accesorio. El robot va, simplemente, de pasajero dentro.

Cuando llega a una escalera, el Cyber X despliega las orugas, se monta sobre el primer escalón, asciende y pone las orugas delanteras y traseras en horizontal, lo que le permite subir como si fuera un tanque a una velocidad de 0,2 metros por segundo. Tarda 27 segundos en subir un escalón, según la empresa, y admite todo tipo de escaleras: rectas, en forma de L, con escalones flotantes y en espiral. Puede no parecer muy rápido, pero es más rápido que lo que había hasta ahora, que era nada.

En teoría, el robot puede superar todo tipo de escaleras | Imagen: Dreame

Al llegar arriba, el Cyber X se pone en modo reposo, retrae las orugas y el robot se desacopla, limpiando como normalmente. Cuando termina, el robot vuelve al Cyber X y puede o bien subir otra planta (tiene capacidad para hasta cuatro plantas) o bien bajar. Es cuando baja cuando el Cyber X enseña otro de sus trucos: es capaz de barrer y aspirar los escalones.

En la parte interior de la oruga trasera hay dos bracitos con dos cepillos que barren el polvo y la suciedad de los escalones. Esta se mueve hacia un aspirador con 6.000 Pa de potencia situado en la parte trasera, que a su vez está conectado directamente a un filtro HEPA y al depósito de polvo del robot aspirador que va de pasajero.

En la parte trasera hay unos cepillitos para limpiar los escalones conforme baja | Imagen: Dreame

Cuando llega al final, el robot activa un sistema de aterrizaje suave, de manera que la oruga delantera se apoya suavemente sobre el suelo al tiempo que la trasera baja el último escalón. Eso evita golpes bruscos sobre el suelo. En el caso de ser necesario, el robot dispone de un sistema de frenado que le permite pararse si detecta mascotas o personas durante la subida o la bajada.

Versiones y precio del Dreame Cyber X

El Cyber X tendrá un precio de 1.199 euros al que habrá que sumar el del robot aspirador. En esta primera fase, el Cyber X solo es compatible con la serie Dreame X60 Pro (todos los modelos independientemente del tipo de mopa), cuyo modelo más barato vale 1.499 euros. Es, a todas luces, un producto premium a precio de producto premium. Se lanzará en septiembre de este mismo año.

Imágenes | Dreame

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