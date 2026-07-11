Acabamos de descubrir el auténtico "Inditex" vikingo: una colosal fábrica textil de hace mil años con su propio Amancio Ortega

Muchos son los mitos que hay en torno a los vikingos: ni eran una raza pura superior como piensan los supremacistas ni el pillaje era su modo de vida. Eso sí, eran todavía más violentos de lo que el imaginario colectivo piensa. Pero no eran salvajes ni analfabetos: su sociedad era más compleja y avanzada de lo que puede parecer. Tanto es así que tenían montado un enorme taller textil.

El hallazgo. El Moesgaard Museum, la institución vinculada a la Universidad de Aarhus y una auténtica referencia en arqueología vikinga danesa, ha presentado los resultados preliminares de una excavación en curso en Søften, al norte de Aros, la ciudad vikinga origen de la actual Aarhus. Allí han encontrado 82 cabañas taller (grubehuse) subterráneas en un área de al menos 100.000 metros cuadrados.

Liv Stidsing Reher-Langberg, directora de la excavación, señala que la disposición del yacimiento, con zonas diferenciadas de producción, artesanía y una única vivienda, sugiere que se trataba de una actividad dirigida por alguien con control sobre los recursos, no era un poblado agrícola cualquiera.

Por qué es importante. El historiador de Moesgaard Kasper H. Andersen explica que Søften y Lisbjerg son ejemplos de que Aros se integraba en redes económicas internacionales gracias a estos centros productivos de la periferia. Es decir, refuerza la teoría de que allí la producción artesanal se organizaba en asentamientos satélite alrededor de emporios, como Ribe o Hedeby.

Contexto. Además de este yacimiento de Søften, cerca de Aros hay otros dos yacimientos vikingos: Lisbjerg, donde el museo Moesgaard había excavado previamente un asentamiento aristocrático donde encontraron 30 tumbas en 2025 y Elsted, donde en 2024 un estudiante de arqueología encontró un tesoro de plata vikingo.

Este conjunto de yacimientos refuerza la imagen de una región densamente organizada en torno a Aarhus durante la época vikinga, probablemente entre los siglos VII y X d.C., aunque la datación exacta del yacimiento de Søften está aún por confirmar mediante análisis científicos, según recoge mithsonian Magazine.

En detalle. De los 82 grubehuse, 48 se han localizado en esta campaña en un área que cubre 60.000 metros cuadrados y las 34 restantes proceden de excavaciones anteriores llevadas a cabo en 2008 y 2013. Entre los objetos recuperados había pesas de telar y fusayolas para la producción textil, recortes de plata, monedas y cuentas de vidrio, bienes vinculados al comercio y la actividad económica del lugar. Asimismo, había una zona empedrada junto a una zona húmeda, lo que facilitaba el tránsito.

Sí, pero. Por el momento estamos ante conclusiones del estudio preliminar, no una publicación académica con revisión por pares. Además, la hipótesis del "control centralizado" es una interpretación de la directora de excavación, Liv Stidsing Reher-Langberg, pendiente de dataciones más precisas y de análisis de fibras que sitúen el yacimiento con exactitud dentro de la época vikinga

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Portada | Ashutosh Gupta y Museo Moesgaard







