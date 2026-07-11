China ha llegado al asteroide que lleva una década volviendo locos a los astrónomos. Y su primera foto ya está cambiando la respuesta

Tras 400 días de viaje, la sonda china Tianwen-2 ha llegado a su objetivo: el objeto 469219 Kamo‘oalewa (2016HO3). Toda la comunidad astronómica mundial tiene la vista puesta en este viaje, por las respuestas que puede brindar a un misterio de más de una década. Sin embargo, como suele pasar con las misiones realizadas por China, no hemos tenido apenas información sobre el trayecto hasta que la nave estaba ya en su destino. Esto ocurrió el 4 de julio, aunque la Administración Espacial Nacional China, la CNSA, lo ha anunciado este 6 de julio.

Sea como sea, lo importante es que China ha llegado a Kamo’oalewa, esa “miniluna” terrestre que tantos quebraderos de cabeza ha dado a los científicos desde que se descubrió en 2016.

Ahora viene lo bueno. Tianwen-2 se lanzó el 29 de mayo de 2025. 400 días después, ha llegado a su primera parada, a solo 20 kilómetros de Kamo‘oalewa. Allí, ha tomado las primeras fotos, que le ayudarán a cartografiar este objeto, con el fin de determinar los mejores lugares para el muestreo. Después, llegará el momento de ponerse manos a la obra, para recoger una serie de muestras que serán enviadas a la Tierra en 2027. Entonces, tendremos una respuesta definitiva a la pregunta del millón: ¿Kamo‘oalewa es un asteroide o un fragmento que salió disparado de la Luna?

Los instrumentos. Esta sonda cuenta con 11 cargas útiles, entre las que se incluyen instrumentos que le permitirán estudiar tanto a Kamo‘oalewa como a su siguiente objetivo: el cometa 311P/PANSTARRS. Entre estos instrumentos se encuentran cámaras, aparatos de medición por láser, espectrómetros, radares de sonda y analizadores de partículas. Incluye también el analizador de polvo DIANA, desarrollado en Italia.

Primera misión: cartografiar la superficie. Actualmente, la sonda china está tomando fotografías desde distintos ángulos, para realizar un modelo 3D que permita establecer los mejores lugares para tomar muestras. A grandes rasgos, dichos lugares deben cumplir dos requisitos: ser científicamente interesantes y no plantear riesgos para el muestreo. Esto último incluye, por ejemplo, que no haya terreno inestable o rocas sueltas.

Segunda misión: tomar muestras. Dado que la misión partió sin que se supiera exactamente cómo será la superficie de Kamo‘oalewa, Tianwen-2 viaja preparado para tomar muestras mediante tres métodos distintos: suspensión, toque y partido y anclaje y acoplamiento.

El primero consiste en mantener la sonda en vuelo estacionario, sin llegar a posarse en el objeto, y sacar un brazo robótico que rozará la superficie para obtener las muestras. El segundo método, en cambio, usa un cabezal en forma de disco, impulsado por gas, que toca brevemente, pero más fuertemente, la superficie. Después, se liberan unos cepillos giratorios que, junto a ráfagas de aire, barren el material liberado con ese golpe del disco. Finalmente, el método de anclaje y acoplamiento consiste en liberar cuatro brazos robóticos que se fijan a la superficie para extraer material de forma más prolongada. Sería la primera vez que se usa este método en el espacio profundo.

Tianwen-2 ha estado 400 días de viaje

Tercera misión: enviarlas a la Tierra. Las muestras se enviarán a la Tierra en 2027 para su análisis. No obstante, durante el sobrevuelo de Tianwen-2 a Kamo‘oalewa ya se están haciendo algunas averiguaciones sobre él.

¿Asteroide o fragmento lunar? Hasta ahora, todo lo que se sabía sobre Kamo‘oalewa eran hipótesis o estimaciones. Se creía que medía entre 40 y 100 metros de diámetro y que debía ser un fragmento liberado de la Luna tras una colisión o un asteroide. La primera hipótesis surgió de un estudio mediante espectrometría, en el que se concluyó que su superficie es rica en silicatos, como la de la Luna. La segunda tiene varios orígenes, aunque ganó peso después de otro estudio en el que se modelizaron varias colisiones en una Luna simulada. En muy pocos casos los fragmentos liberados se convertían en cuasi satélites de la Tierra, por lo que cuadraría más el asteroide.

En sus primeros días en las inmediaciones de Kamo‘oalewa, Tianwen-2 ha hecho una medida de la reflectancia superficial del objeto, que apunta a que tiene un albedo geométrico alto. El de la Luna es bastante bajo, por lo que seguiría cuadrando la hipótesis del asteroide. Por otro lado, los primeros datos apuntan a que Kamo‘oalewa mide 20 metros de diámetro. Es menos de lo que se estimó en un principio, pero prácticamente lo mismo que se calculó con observaciones realizadas por el James Webb. Según un estudio publicado el 1 de julio, en estas se calculó que mediría 18 metros y, de nuevo, se apuntó a que sea un asteroide. Concretamente, uno de tipo E.

¿Qué es eso de los cuasi satélites? Se considera que Kamo‘oalewa es un cuasi satélite de la Tierra porque, visto desde nuestro planeta, parece que gira a nuestro alrededor. Pero no es cierto. En realidad, este objeto gira en torno al Sol, como la Tierra. Lo que pasa es que tiene un periodo similar al terrestre. También tarda más o menos un año en dar la vuelta completa al astro rey. Esto, junto a la geometría de su órbita, crea ese efecto óptico de que en realidad es una especie de miniluna terrestre.

Ahora sabemos que, posiblemente, además de no ser una miniluna por su órbita, tampoco está hecho de fragmentos de nuestro satélite. Al menos, parece lo más probable, aunque, por supuesto, habrá que esperar a que las muestras lleguen a la Tierra. Entonces podremos dar el misterio definitivamente por zanjado.

Imagen | CNSA

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