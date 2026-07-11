China tardó una década en frenar el carbón a base de megaproyectos renovables. Le ha bastado un año para reactivarlo

Desde hace años China es la absoluta referencia en energías renovables: han conseguido tirar por los suelos los precios de las placas solares, monta parques eólicos en alta mar o colosales parques fotovoltaicos florecen en sitios tan increíbles como la meseta tibetana, donde también está construyendo megacentrales hidroeléctricas. Y su fuerte apuesta por las renovables se está notando: después de una década, la generación eléctrica con carbón bajó por primera vez. Sin embargo, en 2026 China ha dado un paso atrás con el carbón.

Qué está pasando. Entre enero y mayo de este año, la generación eléctrica a partir de carbón y gas ha subido un 3,4% respecto al año anterior, según datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadística china de los que se hace eco Reuters, situándose en 2,53 billones de kWh. El medio norteamericano recoge estimaciones de S&P Global Energy y de Wood Mackenzie, que cifran el crecimiento de la generación termoeléctrica con carbón en China entre 1,5% y 2%. La consultora Kpler calcula un aumento del 3% en el consumo de carbón del sector eléctrico, llegando a 2.700 millones de toneladas.

Por qué es importante. La primera lectura de esta realidad es que la maquinaria china no para, pase lo que pase. Y están pasando varias cosas que explican que el gigante asiático recurra a un viejo conocido: el Niño está reduciendo la lluvia en las presas hidroeléctricas del suroeste de China, así que el carbón y el gas han salido al rescate para compensar en esas regiones. Por otro lado, la guerra de Irán y el consecuente bloqueo de Ormuz han encarecido y dificultado el acceso al gas licuado, así que China tira de carbón y de viejos pactos con Rusia para optimizar su uso. Por otro lado, las renovables han crecido a menor ritmo que en 2025, así que algo tiene que cubrir ese hueco en la demanda. Y ese algo es el carbón.

Y este viraje es importante porque China es el país que más electricidad consume y más dióxido de carbono emite del planeta. De hecho, India y China son responsables de más del 90% del aumento de las emisiones entre 2015 y 2024, según Carbon Brief. Si China recurre al carbón, el objetivo global de reducir las emisiones se vuelve negro. Y también su promesa de alcanzar el techo de emisiones antes de 2030.

Contexto. En 2020, China pisó el acelerador en su transición energética hacia las renovables: cumplió seis años antes de lo previsto su objetivo de 1.200 GW de eólica y solar para 2030 y para mediados de 2023 las renovables superaron al carbón en capacidad instalada. En 2025 la cuota del carbón en la mezcla de generación cayó al 51,4%, según el think tank Agora Energy, si bien a esto también ayudó que el crecimiento de la demanda eléctrica pasara del 7% en 2024 al 5% en 2025.

En detalle. Esa deceleración en el crecimiento de las renovables en 2026 tiene también varias razones: ha hecho menos viento ( según CREA ha sido el más flojo en una década), las placas solares en las provincias del oeste se están aprovechando menos y se han instalado menos paneles nuevos que el año anterior, en parte por la elevada base de instalaciones del "boom" de 2025 y en parte por la creciente congestión de red y el vertido forzoso que afecta a eólica, solar e incluso nuclear.

Por otro lado, en una entrevista para Inside Climate News, la analista Qi Qin de CREA da una explicación adicional: las centrales de carbón de reciente creación: en su opinión, el repunte del carbón responde más a que China ha puesto en marcha demasiadas centrales nuevas desde 2024 que a las tensiones geopolíticas en el estrecho de Ormuz. Qin señala además que muchas de esas centrales operan bajo contratos de suministro a medio y largo plazo que garantizan un nivel mínimo de utilización, lo que las sitúa en competencia directa con las renovables por una demanda eléctrica limitada; en sus propias palabras, se trata de "una competencia, y las centrales de carbón tienen una ventaja institucional".

Sí, pero. Aunque el repunte del carbón en 2026 es de momento una realidad documentada, es importante resaltar que se trata más de una alternativa coyuntural y que situaciones como El Niño, la sequía, el viento débil o el bloqueo de Ormuz pasarán, por lo que esta vuelta es más un plan B que un retroceso en su estrategia energética.

De hecho, el propio informe de mayo de 2026 de CREA subraya que, de no ser por el viento excepcionalmente flojo de esos meses, la creciente oferta de energía limpia probablemente habría reducido, no aumentado, la generación con carbón y gas. Eso sí, habida cuenta de los permisos y construcciones de centrales de carbón reciente, la realidad es que salvo que se tomen medidas políticas, el carbón seguirá teniendo qué decir y seguirá siendo el salvavidas ante emergencias.





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Portada | ダモ リ y Chris LeBoutillier







