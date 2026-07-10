Marshall renueva sus icónicos altavoces domésticos: los nuevos Acton IV y Stanmore IV prometen un sonido más envolvente

Marshall acaba de actualizar los dos pilares fundamentales de su catálogo de audio para el hogar. Los nuevos Acton IV y Stanmore IV llegan al mercado manteniendo intacta esa reconocible estética inspirada en los amplificadores de guitarra clásicos, pero introduciendo importantes mejoras acústicas y tecnologías en su interior para adaptarse a las exigencias actuales.

Acústica optimizada para colocarse en cualquier rincón

La gran baza de esta cuarta generación radica en el rediseño de su arquitectura interna. Marshall ha mejorado los tweeters y las guías de onda con el objetivo de proyectar una escena sonora notablemente más amplia y definida, logrando una dispersión homogénea del sonido por toda la habitación.

A esto se le suma un cambio muy inteligente en el diseño del puerto de graves (bass-reflex). El flujo de aire se ha optimizado para ofrecer frecuencias bajas más limpias. Además, se ha modificado la salida de los cables hacia la parte inferior de la base. Este pequeño detalle estético y funcional es clave: ahora permite colocar los altavoces pegados por completo a la pared sin que el rendimiento de los graves se vea afectado o retumbe de forma desagradable.

Para garantizar el equilibrio sonoro independientemente del volumen, ambos modelos incorporan la tecnología Dynamic Loudness. Este sistema ajusta sutilmente las frecuencias de forma automática para que la música no pierda cuerpo ni calidez cuando escuchamos a niveles bajos, y evita distorsiones gracias a unos limitadores mejorados cuando decidimos exprimir su potencia al máximo.

Conectividad Auracast y guiños al mundo analógico

En el apartado técnico, la gran novedad es la integración de la tecnología Auracast. Gracias a ella, es posible sincronizar de forma nativa varios altavoces Acton IV y Stanmore IV por toda la casa para crear un sistema de audio multiroom. Incluso los modelos de la generación anterior (Acton III y Stanmore III) se pueden sumar a esta experiencia mediante Heddon, el nuevo dispositivo transmisor y hub de streaming de la marca.

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A pesar de su vertiente inalámbrica y su renovada app de control, Marshall no se olvida de los amantes de los formatos físicos. En la parte trasera encontramos entradas analógicas RCA y un puerto AUX de 3,5 mm, lo que los convierte en compañeros perfectos para conectar un tocadiscos y disfrutar de una experiencia analógica completa en el salón.

Diseño sostenible y reparable

Fieles a su identidad, los paneles superiores mantienen los clásicos controles analógicos de latón para gestionar el volumen, los graves y los agudos de forma intuitiva. No obstante, la marca ha añadido un botón "M" completamente personalizable que permite activar funciones rápidas como Spotify Tap o cambiar entre tus ecualizaciones preferidas con un solo toque.

Por último, la firma ha querido dar un paso hacia la sostenibilidad. Las cajas están fabricadas con madera MDF con certificación FSC 100% e incorporan un porcentaje de materiales reciclados en su construcción (13% en el Acton IV y 16% en el Stanmore IV). Además, se ha diseñado una estructura modular orientada a la reparabilidad, permitiendo sustituir fácilmente piezas de desgaste como las patas, los mandos físicos o la propia rejilla frontal.

Precio y disponibilidad

Los nuevos altavoces ya se encuentran disponibles en los colores clásicos de la marca (Black y Cream) con los siguientes precios oficiales para el mercado europeo:

Marshall Acton IV: 299 euros (equipado con un woofer de 4" y dos tweeters).

Marshall Stanmore IV: 399 euros (equipado con un woofer de 5" y dos tweeters).

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Imágenes | Marshall

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