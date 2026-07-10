De 799 a 399 euros: PcComponentes tumba el precio de este móvil Nothing de gama alta

Si estás buscando un teléfono que rompa radicalmente con el aburrido diseño de los smartphones actuales y que, además, ofrezca potencia de primer nivel, el buque insignia de la firma de Carl Pei, el Nothing Phone (3) acaba de protagonizar una de las rebajas más brutales de la temporada. PcComponentes ha desplomado su precio desde los 799 euros oficiales hasta unos irresistibles 399 euros. Sin duda, es una oportunidad de oro para llevarte un gama alta a mitad de precio.

Un móvil con una personalidad única

El Nothing Phone (3) mantiene el icónico chasis trasero transparente de la marca, pero lleva su interfaz de luces LED un paso más allá gracias al sistema Glyph Matrix, una pantalla de matriz de puntos monocromática capaz de mostrar cronómetros, el tiempo o incluso widgets personalizados.

Pero no todo es estética; por dentro es una auténtica bestia impulsada por el potente procesador Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, acompañado de 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno UFS 4.0 de alta velocidad.

En su parte frontal nos encontramos con una pantalla AMOLED flexible de 6,67 pulgadas con resolución Full HD+, una tasa de refresco fluida de 120 Hz y un brillo pico de hasta 4.500 nits, garantizando así una visibilidad perfecta bajo el sol más brillante. Además, viene protegido por el robusto cristal Gorilla Glass 7i.

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El apartado fotográfico ha dado un salto gigante respecto a sus predecesores, apostando por una configuración de triple cámara trasera de 50 MP: un sensor principal con estabilización óptica (OIS), un ultra gran angular y un teleobjetivo periscópico de 3x (también con OIS) ideal para no perder detalle en las distancias.

Para rematar, incorpora una generosa batería de 5.150 mAh compatible con carga rápida de 65 W, carga inalámbrica, y cuenta con certificación IP68 contra el agua y el polvo, lo que lo convierte en un móvil todoterreno.

⚡ EN RESUMEN: oferta para nothing phone (3) hoy ✅ LO MEJOR La pantalla es una locura: sus 4.500 nits de brillo pico son propios de teléfonos que pasan de los 1.000 euros. Se ve perfectamente bajo cualquier condición de luz.

sus 4.500 nits de brillo pico son propios de teléfonos que pasan de los 1.000 euros. Se ve perfectamente bajo cualquier condición de luz. Diseño único y materiales premium: el sistema Glyph Matrix trasero no es solo postureo; es utilísimo para ver temporizadores o notificaciones en silencio. Además, el salto a la batería de silicio-carbono y la protección IP68 le dan una durabilidad magnífica. ❌ LO PEOR El procesador no es el "top" absoluto... Monta el Snapdragon 8s Gen 4. Es un chip de gama alta fantástico y muy eficiente, pero si buscas la potencia bruta extrema para juego competitivo que da el 8 Elite (su hermano mayor), se queda un escalón por debajo.

Monta el Snapdragon 8s Gen 4. Es un chip de gama alta fantástico y muy eficiente, pero si buscas la potencia bruta extrema para juego competitivo que da el 8 Elite (su hermano mayor), se queda un escalón por debajo. Estética polarizante... Su diseño transparente con luces o te encanta o lo odias. Si buscas un teléfono sobrio que pase completamente desapercibido en una mesa de reuniones, este no es el tuyo. 💡 CÓMPRALO SI... Estás aburrido de que todos los móviles parezcan clones de metal y cristal y buscas algo con personalidad y una interfaz limpia. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tu única prioridad es exprimir los gráficos al máximo en los juegos más exigentes del mercado durante horas, hay opciones en el mercado con chipsets más enfocados puramente a la potencia bruta.

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Imágenes | Ricardo Aguilar (Xataka) y Nothing

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