Nothing Phone (3a) Vs Nothing Phone (2a). Qué móvil de gama media elegir según tus gustos y necesidades

Nothing ha aprovechado la MWC 2025 para anunciar su nueva generación de móviles de la gama "a". Lo cierto es que el salto generacional es bastante grande y hay mucho que contar, por lo que hemos aprovechado para explicar cuáles son las diferencias entre los Nothing Phone (3a) y Nothing Phone (2a) y, sobre todo, cuáles son las más importantes.

Ficha técnica del Nothing Phone (3a) y Phone (2a)



nothing phone (2a) Nothing phone (3a) dimensiones y peso 161,74 x 76,32 x 8,55 mm 190 gramos 163,52 x 77,5 x 8,35 mm 201 gramos pantalla Flexible AMOLED de 6,7 pulgadas 1084x2412 (394 ppp) 30 a 120 Hz Profundidad de color de 10 bits Brillo máximo de 700 nits Pico de brillo máximo en HDR de 1.300 nits Tasa de muestreo táctil de 240 Hz Flexible AMOLED de 6,77 pulgadas Resolución FullHD+ (2.392 x 1.080 píxeles) Color 10-bit Tasa de refresco adaptativa: 120 Hz Tasa de muestreo: 480-1.000 Hz PWM: 2.160 Hz Brillo típico: 800 nits Brillo pico: 3.000 nits Panda Glass procesador MediaTek Dimensity 7200 Pro Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 memoria ram 8GB / 12 GB 8 GB / 12 GB almacenamiento interno 128 GB / 256 GB 128 GB / 256 GB cámara trasera Principal: 50 MP, f/1.88, OIS. Ultra gran angular: 50 MP; f/2.2 Principal: 50 MP, f/1.88, FOV 84,5º, OIS y EIS, AF Ultra Gran angular: 8 MP, f/2.2, FOV 120º Teleobjetivo: 50 MP, f/2.55, 33,6º FOV, OIS y EIS, 2x zoom óptico cámara delantera 32 MP, f/2.45 32 MP, f/2.2, FOV 89º batería 5.000 mAh Carga rápida 45W 5.000 mAh Carga rápida 50W sistema operativo Android 14 con NothingOS 2.5 Android 15 con NothingOS 3.1 conectividad DualSIM 5G SA/NSA LTE 4x4 MIMO Wi-Fi ax Bluetooth 5.3 NFC Dual nanoSIM eSIM NFC Bluetooth 5.4 5G NSA/SA WiFi 6 otros Interfaz LED Glyph Lector de huellas bajo la pantalla Doble altavoz estéreo IP54 Lector de huellas en pantalla Resistencia IP64 2x altavoces estéreo Glyph Interface precio 8/128 GB: desde 249 euros 12/256 GB: desde 299 euros 8/128 GB: 329 euros 12/256 GB: 379 euros

Nothing Phone (3a) (128 GB) PVP en Nothing — 329,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Diferencias entre los Nothing Phone (3a) y Phone (2a)

Se mantiene el particular diseño, adoptando un nuevo material

El diseño de los móviles de Nothing es una de sus razones de ser. La marca ha ido diferenciándose de la competencia, y haciéndose un hueco en el mercado, al apostar por un particular diseño que es tan bonito como llamativo. El Nothing Phone (3a) mantiene el característico diseño del Nothing Phone (2a) con unas pequeñas diferencias.

Donde sí vamos a encontrar una gran diferencia es en el material de la parte trasera. Mientras el Nothing Phone (2a) llegaba con una parte trasera de plástico, la del Nothing Phone (3a) es de cristal. Esto es interesante porque pasamos de contar con una certificación IP54 a una certificación IP64.

La llegada de Essential Space

Más allá del diseño, que es uno de los principales reclamos de ambos móviles, el Nothing Phone (3a) llega con una interesante función a la que podremos acceder a través del botón lateral denominado Essential Key. El botón activa el Essential Space, que se trata de una implementación basada en Inteligencia Artificial que está enfocada en la productividad y organización.

Podemos decir que es como un espacio donde podremos almacenar cosas, desde texto hasta imágenes, para poder recurrir a ellas más tarde. Dependiendo de las pulsaciones que realicemos en el Essential Key, podremos hacer capturas, almacenar texto o audios y acceder al Essential Space.

De MediaTek a Qualcomm

A nivel interno, uno de los cambios más notorios lo encontramos en los procesadores. Ha pasado prácticamente un año desde que se lanzó el Nothing Phone (2a), por lo que para esta ocasión, para la nueva generación, la marca ha apostado por ofrecer algo más potente.

De esta forma, en este sentido vemos un cambio de procesador (no sólo de generación) entre MediaTek y Qualcomm. El Nothing Phone (2a) llegó con el MediaTek Dimensity 7200 Pro, mientras que el Nothing Phone (3a) llegará con el Snapdragon 7s Gen 3 de Qualcomm.

Se añade una nueva cámara

Para la nueva generación, Nothing ha dado un pequeño salto en el apartado fotográfico. El Nothing Phone (2a) llegó con dos sensores, mientras que el Nothing Phone (3a) llegará con tres. Cabe mencionar que aquí es donde vamos a encontrar una de las mayores diferencias entre el Phone (3a) y el Phone (3a) Pro.

En este sentido, mientras que el Nothing Phone (2a) viene con un módulo de cámaras trasero que se compone de un sensor principal de 50 MP (f/1.88, OIS) y un ultra gran angular de 50 MP (f/2.2), el Nothing Phone (3a) llegará con un sensor principal de 50 MP (f/1.88, FOV 84,5º, OIS y EIS, AF), un ultra gran angular de 8 MP (f/2.2, FOV 120º) y un teleobjetivo de 50 MP (f/2.55, 33,6º FOV, OIS y EIS, 2x zoom óptico).

Por qué elegir el Nothing Phone (3a)

El Nothing Phone (3a) llega por todo lo alto implementando un buen surtido de novedades y cambios con respecto a la generación anterior. Su precio de lanzamiento es de 329 euros en su configuración más básica, y donde más destaca es en:

Essential Space . La llegada de esta interesante (y curiosa) función puede ser útil en determinados momentos en los que queramos almacenar una fotografía, texto o audio.

. La llegada de esta interesante (y curiosa) función puede ser útil en determinados momentos en los que queramos almacenar una fotografía, texto o audio. El cambio entre MediaTek y Qualcomm . La llegada de una nueva generación, y la integración de funciones de IA, implica que debemos tener un procesador más potente. En este caso, Nothing ha apostado por el Snapdragon 7s Gen 3 de Qualcomm.

. La llegada de una nueva generación, y la integración de funciones de IA, implica que debemos tener un procesador más potente. En este caso, Nothing ha apostado por el Snapdragon 7s Gen 3 de Qualcomm. Su diseño se mantiene, pero... Pese a que nos encontramos con un diseño similar entre las dos generaciones —esto no es malo—, sí que vemos un cambio de materiales entre el plástico del Nothing Phone (2a) y el cristal del Nothing Phone (3a).

Por qué elegir el Nothing (2a)

Aunque los cambios entre ambas generaciones son más que evidentes, el Nothing Phone (2a) sigue ofreciendo una muy buena experiencia. Actualmente se puede encontrar por 249 euros en su configuración más básica, y donde más destaca es en:

Su precio ha bajado . Ha pasado un año desde el lanzamiento del Nothing Phone (2a), por lo que actualmente se puede encontrar más barato. Si lo que queremos priorizar es el precio, la anterior generación puede ser interesante.

. Ha pasado un año desde el lanzamiento del Nothing Phone (2a), por lo que actualmente se puede encontrar más barato. Si lo que queremos priorizar es el precio, la anterior generación puede ser interesante. Sigue recibiendo actualizaciones de software. Pese a que no es el modelo más actual de la marca, seguirá recibiendo actualizaciones de Android y parches de seguridad durante unos años.

Imágenes | Freepik (cabecera), Nothing

