Nothing Phone (3a) y Phone (3a) Pro: la cámara periscópica llega junto a una de las funciones de IA más curiosas que hemos visto

Nothing tampoco ha querido dejar pasar el MWC 2025. La compañía fundada por Carl Pei ha anunciado en el marco de la conocida feria en Barcelona sus nuevos smartphones, los Nothing Phone (3a) y Nothing Phone (3a) Pro, dos terminales de gama media muy parecidos entre sí, pero con alguna que otra diferencia en la cámara que pone al modelo Pro un escalón por encima.

Los dispositivos se pondrán a la venta a finales de marzo y el precio parte de los 329 euros para el modelo más básico, mientras que el Phone (3a) Pro alcanza los 459 en la única versión disponible. Hechas las presentaciones, vamos a conocerlos un poquito mejor.

Ficha técnica del Nothing Phone (3a) y Phone (3a) Pro



nothing phone (3a) nothing phone (3a) pro dimensiones y peso 163,52 x 77,5 x 8,35 mm 201 gramos 163,52 x 77,5 x 8,39 mm 211 gramos pantalla Flexible AMOLED de 6,77 pulgadas Resolución FullHD+ (2.392 x 1.080 píxeles) Color 10-bit Tasa de refresco adaptativa: 120 Hz Tasa de muestreo: 480-1.000 Hz PWM: 2.160 Hz Brillo típico: 800 nits Brillo pico: 3.000 nits Panda Glass Flexible AMOLED de 6,77 pulgadas Resolución FullHD+ (2.392 x 1.080 píxeles) Color 10-bit Tasa de refresco adaptativa: 120 Hz Tasa de muestreo: 480-1.000 Hz PWM: 2.160 Hz Brillo típico: 800 nits Brillo pico: 3.000 nits Panda Glass procesador Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 memoria ram 8/12 GB 12 GB almacenamiento interno 128/256 GB 256 GB cámara trasera Angular 50 MP, f/1.88, FOV 84,5º, OIS y EIS, AF Telefoto: 50 MP, f/2.55, 33,6º FOV, OIS y EIS, 2x zoom óptico Gran angular: 8 MP, f/2.2, FOV 120º Angular 50 MP, f/1.88, FOV 84,5º, OIS y EIS, AF Periscopio: 50 MP, f/2.55, 33,6º FOV, OIS y EIS, 3x zoom óptico Gran angular: 8 MP, f/2.2, FOV 120º cámara delantera 32 MP, f/2.2, FOV 89º 50 MP f/2.2, FOV 81,2º batería 5.000 mAh Carga rápida 50W 5.000 mAh Carga rápida 50W sistema operativo Android 15 con NothingOS 3.1 Android 15 con NothingOS 3.1 conectividad Dual nanoSIM eSIM NFC Bluetooth 5.4 5G NSA/SA WiFi 6 Dual nanoSIM eSIM NFC Bluetooth 5.4 5G NSA/SA WiFi 6 otros Lector de huellas en pantalla Resistencia IP64 2x altavoces estéreo Glyph Interface Lector de huellas en pantalla Resistencia IP64 2x altavoces estéreo Glyph Interface precio 8/128 GB: 329 euros 12/256 GB: 379 euros 12/256 GB: 459 euros

Muy parecidos por fuera...

Nothing Phone (3a) a la izquierda y Nothing Phone (3a) Pro a la derecha | Imagen: Nothing

En lo que al exterior se refiere, ambos dispositivos son bastante parecidos. Hay algunas diferencias sutiles y con sentido, pero en la práctica son bastante similares. Comparten dimensiones y prácticamente el peso, pero hay una diferencia evidente en el módulo de cámaras. El motivo es que el Phone (3a) Pro incorpora un periscopio y ese tipo de cámaras requieren de más espacio. Hablaremos de ello más adelante.

Nothing ha vuelto a apostar por la que ya se ha convertido en su seña de identidad: el acabado transparente y la interfaz Glyph a.k.a. las luces traseras, que ahora tienen nuevos modos y patrones. La firma también ha conseguido mejorar la resistencia al agua y al polvo, incorporando resistencia IP64.

En lo que a la pantalla se refiere, ambos terminales tienen exactamente la misma pantalla. Estamos hablando de un panel AMOLED flexible de 6,77 pulgadas con resolución FullHD+, 120 Hz de tasa de refresco, hasta 3.000 nits de brillo típico y Panda Glass, una alternativa al archiconocido Gorilla Glass. Sobra decir que el lector de huellas está bajo la pantalla.

... y por dentro

Nothing Phone (3a) | Imagen: Nothing

Bajo el capó encontramos el procesador Snapdragon 7s Gen 3, hasta 12 GB de memoria RAM y hasta 256 GB de almacenamiento interno. El sistema operativo es NothingOS 3.1 (que se ha actualizado con nuevas interfaces en algunas apps y soporte para eSIM) basado en Android 15. La batería, por su parte, asciende a 5.000 mAh con carga rápida de 50W. Y si vamos rápido es porque lo interesante no está en los componentes, sino en el software y en la IA.

Y es que Nothing se ha sacado de la manga el Essential Space, una implementación de la IA enfocada a productividad y organización de lo más interesante. Essential Space es una especie de segundo cerebro en el que almacenar acosas, desde texto a imágenes, para que no se nos pierda nada. Por ejemplo, si vamos por la calle y vemos un cartel de un concierto, simplemente tenemos que abrir la cámara, lanzar Essential Space y decir de viva voz "Mirar este concierto luego", y automáticamente se almacenará en ese espacio.

Nothing Phone (3a) | Imagen: Nothing

En ese sentido, es importante destacar que Essential Space tiene asociada una tecla física situada en el canto derecho del terminal. Su nombre es claro: Essential Key. Esta es la tecla que usaremos para todo lo relacionado con la IA, una mecánica que recuerda bastante a la del Rabbit R1. Será interesante ver cómo mejora.

Este sistema usa modelos de Google Gemini y OpenAI y, de acuerdo a Nothing, la mayoría de datos se procesan en el dispositivo. No se usa la información para publicidad ni se comparte con terceros. Cabe destacar que esta función es gratis, aunque se desconoce si en el futuro se lanzarán opciones o modalidades de pago.

La pequeña gran diferencia de la cámara

Nothing Phone (3a) a la izquierda y Nothing Phone (3a) Pro a la derecha | Imagen: Nothing

Terminamos repasando la cámara, que es donde se encuentra la principal diferencia entre ambos dispositivos. Tanto el Phone (3a) como el Phone (3a) Pro montan un sensor principal de 50 megapíxeles con OIS y EIS y un gran angular de ocho megapíxeles, el modelo Pro es el que monta la lente periscópica y, por lo tanto, la que tiene mayor zoom.

Este periscopio es el que permite al Nothing Phone (3a) Pro tener zoom óptico de tres aumentos, seis aumentos vía sensor y 60 aumentos digitales. El modelo estándar, por su parte, se conforma con dos aumentos ópticos, cuatro vía sensor y 30 digitales. Además, el Phone (3a) Pro tiene un mejor enfoque, HDR optimizado y mejor rendimiento en condiciones de poca luz y, por lo tanto, mucho ruido.

También hay una ligera diferencia en la cámara delantera, ya que el Phone (3a) Pro monta una cámara con 50 megapíxeles de resolución. El Phone (3a), por su lado, se queda con 32 megapíxeles, que tampoco es una mala cifra.

Versiones y precio de los Nothing Phone (3a) y Phone (3a) Pro

Nothing Phone (3a) | Imagen: Nothing

Los nuevos Nothing Phone (3a) se podrán comprar a finales de marzo. Estarán disponibles en color blanco, negro y azul y sus precios son los que siguen:

Nothing Phone (3a) 8/128 GB : 329 euros

: 329 euros Nothing Phone (3a) 12/256 GB : 379 euros

: 379 euros Nothing Phone (3a) Pro 12/256 GB: 459 euros

Imágenes | Nothing

