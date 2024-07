CMF Phone 1, análisis: a la pregunta de "¿qué móvil me compro por 200 euros"? la respuesta es "este"

Gracias, Nothing, por lanzar este teléfono. He de ser tajante aquí: estoy muy cansado del sobreprecio que tienen los teléfonos. Un precio a menudo artificial, que suele bajar incluso cientos de euros tras pocos meses en páginas oficiales. Con el Nothing Phone 2a la compañía dejó claro que la calidad-precio seguía siendo prioridad absoluta. Con el CMF Phone 1 tenemos el doble check que necesitábamos.

CMF (colour, material, finish) es una submarca de Nothing. Una que nace con el objetivo de lanzar al mercado productos diferentes y con personalidad a un precio reducido. Con el Phone 1 lo han conseguido, con creces. Es un teléfono que evoca tiempos pasados (para los nostálgicos, siempre fueron mejores), y que combina este aire retro con lo mejor de la familia Nothing; el software.

En este análisis te voy a contar en profundidad cómo es el primer teléfono de CMF y si merece la pena apostar por él en el caso de que busques el mejor móvil por el menor precio posible. Creo que es fácil adivinar cuál es la respuesta.

CMF Phone 1, ficha técnica CMF Phone 1, ficha técnica con características y precio



cmf phone 1 DIMENSIONES Y PESO 164 x 77 x 8mm 197 g PANTALLA 6,67 pulgadas AMOLED de tipo LTPS Resolución Full HD+ Profundidad de color de 8 bits Brillo pico de 2.000 nits Brillo típico de 500-700 nits Tasa de refresco adaptativa de 120 Hz Tasa de muestreo táctil de 240 Hz PMW Dimming de 960 Hz PROCESADOR MediaTek Dimensity 7300 MEMORIAS 8 + 128 GB 8 + 256 GB Ampliables mediante tarjeta microSD de hasta 2 TB BATERÍA 5.000mAh Carga rápida de 33W CÁMARAS TRASERAS 50 megapíxeles, f/1.8 Sensor auxiliar para modo retrato CÁMARA FRONTAL 16 MP SISTEMA OPERATIVO Nothing OS 2.6 Android 14 2 años de actualizaciones de sistema operativo 3 años de actualizaciones de seguridad SONIDO Un solo altavoz CONECTIVIDAD WiFi 6 5G SA/NSA Bluetooth 5.3 OTROS Carcasas traseras intercambiables Lector de huellas bajo la pantalla PRECIO Desde 239 euros

Diseño: una oda a lo retro

El diseño del CMF Phone 1 es su principal punto diferencial. Primero repasaremos los materiales de construcción y sensaciones, para posteriormente desgranar el aspecto modular. El CMF Phone está fabricado en plástico, aunque la tornillería de la tapa es de acero inoxidable y tanto el módulo de cámara como los botones están fabricados en aluminio.

El primer punto que destaco es la cobertura antideslizante y antihuellas de la tapa trasera. Puede parecer un detalle menor, pero es bastante común encontrar teléfonos que se llenan de huellas y resbalan mucho, incluso en la gama más alta. En ningún momento he echado de menos el cristal y, aunque no he tenido la mala suerte de golpearlo, es un plástico que parece bastante resistente. Sin duda, un móvil para usar sin funda.

Pocos terminales combinan plástico y aluminio. El CMF es uno de los pocos que se arriesga a hacerlo

En segundo lugar, que la botonera y el módulo de cámara sean de aluminio es otro puntazo. Prácticamente todos los teléfonos acabados en plástico tienen botones de plástico. El pequeño detalle de fabricarlos en metal los hace más robustos, con una pulsación sólida que recuerda a móviles mucho más premium.

Respecto al módulo de cámara, también es una buena noticia. Es muy, muy discreto (tan solo tiene dos cámaras, por lo que juega con ventaja), y hace que el teléfono apenas baile cuando lo tenemos boca abajo en cualquier superficie.

Si le damos la vuelta, estamos ante un teléfono modesto. El aprovechamiento frontal es mejorable y la parte inferior alberga una pequeña barbilla. Que no se nos olvide en todo momento que estamos hablando de un gama media económico, por lo que no pediría milagros al frontal.

Un móvil con diseño modular

El CMF Phone 1 no solo destaca por sus materiales. Este es un teléfono con carcasas intercambiables, algo de lo que nos olvidamos hace años por la llegada de los cuerpos unibody. Este teléfono permite, mediante un sistema de tan solo cuatro tornillos, retirar la carcasa para poner cualquiera de las que ofrece CMF en distintos colores.

Algo que me ha sorprendido es que en la caja no viene la herramienta para retirar los tornillos. Tampoco viene con cargador, solo con su cable C. Hay una solución sencilla si queremos cacharrear aún así: basta con usar cualquier destornillador plano del 5. Como puedes observar, la parte trasera no esconde tanta magia como en sus hermanos de Nothing. Se aprecia principalmente la batería y ningún componente interno se deja ver.

Además de poder cambiar la tapa, a este teléfono se le pueden acoplar tres accesorios: una cartera, un soporte desplegable y un cordón. Basta con desenroscar un pequeño punto situado en la esquina inferior derecha para poder colocar los accesorios. El simple hecho de desenroscarlo es bastante agradable.

Eso sí, hay un punto que tenemos que tener muy claro y que viene perfectamente descrito en la web de CMF.

"El usuario solo puede desmontar las siguientes partes: los cuatro tornillos de ranura externos de la carcasa, el tornillo decorativo en la esquina inferior derecha de la carcasa, la bandeja SIM y la carcasa. El usuario no debe desmontar ningun otro componente, ya que esto invalidaría la garantía".

En definitiva, un móvil que ha querido arriesgar en diseño y que, en mi opinión, lo ha hecho de la mejor forma posible. Aquí no hay nada que pueda salir mal, no hay componentes mecánicos. Solo hay una tapa que podemos extraer (si queremos) y unos accesorios que podemos acoplar (si queremos).

Pantalla: no había mejor opción por este precio

Una pantalla AMOLED Full HD+, compatible con HDR+, con refresco de 120 Hz y un brillo pico de 2.000 nits. Desde luego, no son las cifras que esperaría en un teléfono de este precio.

El panel no es de gama alta, pese a los 2.000 nits. Pero por poco más de 200 euros no se puede pedir una mejor pantalla

No es oro todo lo que reluce, ya que el brillo típico sube tan solo hasta los 700 nits (el brillo HBM no se especifica, aunque bajo nuestras mediciones y las de GSMarena ronda los 1.200 nits). Esto se traduce en que, a plena luz del sol, la pantalla pide un poquito más de brillo, pese a que pueda alcanzar picos de hasta 2.000 nits en zonas puntuales.

He de hacer asimismo una crítica al comportamiento del brillo automático que espero pueda corregirse en futuras actualizaciones. El teléfono tiende siempre a bajar el brillo lo máximo que puede. En esta semana de uso, no ha habido día en el que no haya tenido que subir el brillo bastante, ya que le cuesta horrores subir al máximo en modo automático.

También hay que tener en cuenta que el panel tiene efecto arcoíris cuando lo inclinamos. Los ángulos de visión son un claro indicativo de la gama en la que se encuentra el panel, y no todas las AMOLED son iguales. Salvando estos dos aspectos, esperables en un teléfono de este rango de precio, el panel tan solo da alegrías.

La calibración, para mi gusto, es demasiado vívida de fábrica. Basta con configurar el teléfono en modo natural y ajustar el balance de blancos algo más cálido para dejarla algo más cerca de una calibración profesional. No es algo que el usuario medio vaya a notar, en mi opinión.

La tasa de refresco es de 120 Hz, y se ha cuidado el PWM Dimming para subir hasta los 960 Hz. No es la cifra más alta del mercado, pero sí un aspecto a destacar en una gama en la que no suele cuidarse esta característica. Cuidar la tasa de parpadeo del panel hace que este sea más agradable a la vista y retarde la aparición de fatiga ocular.

Sonido: el punto más débil del teléfono

Este es el único altavoz del CMF Phone 1.

Sin medias tintas, el apartado sonoro es el único en el que le puedo poner alguna pega a este teléfono. Cuenta con un solo altavoz, algo que llevaba sin ver desde hace años, incluso en gama media. El CMF Phone tiene características de teléfonos más caros, y la inclusión de un doble altavoz, aunque no tuviese mucha calidad, se echa mucho de menos.

El sonido es pobre, distorsionado en los rangos más altos de volumen y, en definitiva, poco agradable tanto para consumir multimedia como para jugar.

Rendimiento: todo bien. Sigan circulando

Llegamos al apartado del rendimiento, donde he de admitir que el CMF Phone 1 me ha sorprendido. Este teléfono llega con 8 GB de memoria RAM, algo poco habitual en móviles de este tipo. La memoria interna de nuestra unidad es de 256 GB, aunque el modelo base parte de 128 GB.

El procesador escogido es el MediaTek Dimensity 7300, una de las respuestas de MediaTek al Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Que no te puedan los viejos prejuicios contra MediaTek: este procesador funciona muy bien. En potencia es equivalente a propuestas de gama alta de hace unos cuantos años -2018-, como el Qualcomm Snapdragon 855.



CMF phone 1 OPPO RENO12 PRO SAMSUNG GALAXY A55 POCO F5 pro REALME 12 PRO+ MOTOROLA EDGE 50 PRO PROCESADOR MediaTek Dimensity 7300 MediaTek Dimensity 7300 Energy Exynos 1480 Snapdragon 7+ Gen 2 Snapdragon 7S Gen 2 Snapdragon 7 Gen 3 RAM 8 GB 12 GB 8 GB 12 GB 12 GB 12 GB GEEKBENCH 6 (SINGLE/MULTI) 101 / 2.924 (6) 801 / 2.018 (6) 1.098 / 3.470 (6) 1.643 / 4.350 (6) 953 / 2.624 (6) 1.138 / 3.106 (6) 3D MARK Wild Life Unlimited 3.117 3.162 3.892 7.594 3.049 5.520 PCMARK WORK 11.207 10.235 12.345 14.090 11.604 14.605

La clave es que CMF ha cuidado especialmente la disipación térmica. El dispositivo cuenta con un sistema de refrigeración líquida que comprende un tubo de calor y láminas de grafito tanto en la parte delantera como en la trasera para una mejor conductividad térmica. Esto permite un rendimiento sostenido bastante bueno y unas puntuaciones en benchmark notablemente superiores a las de otras propuestas con este procesador.

Aunque este teléfono cuenta con 5G, hay una ausencia muy importante: la del NFC. Es una decisión sencillamente injustificable, teniendo en cuenta que el coste de un chip NFC es ínfimo. Es una tecnología que lleva teniendo la gama de entrada desde hace años, y un teléfono de este calibre merecía poder disfrutarla. Espero y deseo que el Phone 2 lo solucione.

Biometría

A nivel biométrico tenemos la dupla más clásica: un lector de huellas óptico bajo la pantalla y reconocimiento facial 2D. El lector funciona bastante bien, aunque hubiese sido ideal encontrarlo en una posición un poco más alta. Estamos ante un móvil grande, y hay que forzar bastante la posición del pulgar para acceder al lector.

El reconocimiento facial 2D es correcto, y funciona como un buen complemento del lector de huellas cuando tenemos el dedo húmedo o, por cualquier razón, no tenemos accesible este método biométrico.

Autonomía: sobresaliente con una carga rápida algo mejorable

Muy buenas noticias en lo que respecta a la autonomía de este teléfono. El MediaTek Dimensity 7300 está demostrando ser una propuesta muy eficiente a nivel energético. Si le sumamos una batería de 5.000mAh, el conjunto es ganador. La batería de este CMF aguanta perfectamente dos jornadas de uso con cerca de seis horas de pantalla. Más de ocho si la progresión se realiza solo en un día.

La carga rápida es de 33W, una cifra humilde, pero que permite cargar el teléfono en hora y veinte. Bajo mi criterio, teniendo en cuenta que es casi imposible agotar la batería en un día, esto no es en absoluto en problema.

Hay algunos ajustes interesantes para cuidar la vida útil de la batería

Me ha gustado la implementación en los ajustes de varias funciones para proteger la vida útil de la batería. Es posible controlar límites del 70, 80 y 90% para evitar la mayor zona de goteo; la del 90 al 100%. También podemos activar la carga inteligente de Nothing, que carga lentamente durante toda la noche para conservar el estado de la batería a largo plazo.

Son pequeños detalles que empezamos a ver en cada vez más teléfonos y que nos ayudarán a que podamos prolongar el remplazo de batería.

Software: alegrías y más alegrías

Y llegamos a mi aspecto preferido en este teléfono: el software. No es sencillo encontrar teléfonos de gama media con un buen software, mucho menos en este rango de precios. Nothing lo consigue con este CMF, dando una experiencia de fluidez mucho más cercana a la de un teléfono que cuesta hasta tres veces más.

Nothing OS es una ROM fabulosa. Bebe de lo mejor de la Pixel ROM, con algunas pinceladas retro en personalización: widgets, sonidos del sistema, tematización de iconos... De hecho, me sorprende sobremanera que hay soluciones que realiza incluso mejor que los Google Pixel.

Por ejemplo, en Android Stock, si queremos activar el WiFi desde la barra de estado el proceso se volvió tedioso hace un tiempo: tenemos que bajar la barra de estado, pulsar sobre el botón de WiFi, abrir el submenú de redes WiFi, y conectarnos. Este CMF funciona como de toda la vida se había hecho: una pulsación, una activación/desactivación de la función.

No hay bloatware, solo esencia de Google. (Casi) todo está bien con Nothing OS

No hay bloatware de ningún tipo, algo a lo que no estoy en absoluto acostumbrado. Las apps del sistema son las de Google (Google Fotos, Google Files, Contactos de Google), y Nothing tan solo añade su propia app de Grabadora, la tematización en las apps de tiempo y cámara, así como Nothing X, la app para conectar auriculares de la compañía al teléfono. Pixel vibes.

El sistema es compatible (y viene activa por defecto) con la tematización automática de Material You, por lo que los tonos y acentos del sistema cambiarán según el fondo de pantalla. Es compatible con packs de iconos de Play Store, permite crear fondos de pantalla mediante la IA generativa de Google (es la misma interfaz de los Google Pixel), etc.

Más allá de la generación de fondos no hay más IA implementada, pero tampoco la necesita. El único punto a mejorar es que tan solo cuenta con dos años de actualizaciones de sistema operativo y tres de parches de seguridad. Es el mínimo imprescindible en cualquier Android, aunque ya hay fabricantes redoblando esfuerzos por aquí.

Cámara: sobra una cámara. El resto es una sorpresa

La cámara principal utiliza el sensor Sony IMX882. Es el mismo sensor que montan móviles como el POCO F6, el Realme 12 Pro o su propio hermano el Nothing Phone 1. Es un sensor muy pequeño, de 1/1,95" con 0,8 µm para el tamaño del píxel. En este caso no hay estabilizador óptico.

Un diminuto sensor de "profundidad", tecnología que ha demostrado no aportar d al modo retrato que no se pueda conseguir mediante software. Entre un chip NFC y un sensor de profundidad, estoy convencido de la decisión que tomarían los posibles compradores del teléfono.e 2 MP con un tamaño de 1/5.1" y 1,75 µm de píxeles.

La app de cámara es la de Nothing, con algunos filtros preinstalados, integración con Google Lens y una interfaz muy sencilla, pero funcional. Me gusta que, a nivel de UI, tiene muchísima personalidad. De nuevo, parte de lo mejor de la cámara de Google, pero adaptado a su manera.

Así son las fotografías del CMF Phone

Ampliación al 100%. Muy buen detalle para un móvil de este segmento.

De un móvil de 200 euros no esperaba una cámara ni siquiera notable. Pero me equivocaba. El CMF Phone 1 tiene uno de los procesados más agradables que he visto en los últimos años analizando teléfonos de gama media. Es una filosofía bastante distinta a la de sus rivales directos.

Este teléfono no apuesta por las malas prácticas clásicas: reducción de ruido incluso de día, sobresaturación de colores, análisis por zonas para darle punch al cielo o a distintos elementos de la fotografía... Esta cámara me recuerda a las de antes. En las que se dejaba al sensor campar a sus anchas, y en las que las únicas limitaciones de la fotografía venían dadas por el propio sensor, pero no por las malas decisiones que tomase el fabricante.

Luz muy dura. Pese a ello, buena gestión. Mucha naturalidad, ninguna sobresaturación.

Durante el día nos encontramos fotografías honestas, con un buen HDR (pero para nada pasado de rosca), y una nitidez algo limitada por el propio sensor. Pese a ello, al no haber sharpening artificial, notaremos un extra de naturalidad poco habitual en móviles de este rango de precio.

Balance de blancos, color, contraste... Todo está algo soft, algo blando, y este es precisamente el punto clave en este teléfono. Son fotografías sin muchas pretensiones, pero excelentes para su rango de precio.

Cuando cae la noche, los resultados son los que podríamos esperar en un teléfono de 200 euros. Hay algunos quemados, el balance de blancos deja de ser preciso y la falta de calidad final se hace patente. De nuevo, la nitidez está limitada por la calidad del sensor, pero el procesado aquí es aceptable. El modo noche se activa de forma automática (podemos desactivarlo con una sola pulsación) y capta luminosidad extra, sin abusar.

Modo retrato

El modo retrato es bastante mejorable. Aquí sí que hemos encontrado que la detección de bordes es algo justita, y el desenfoque que crea el teléfono no es el más logrado que hayamos visto. La interpretación de tonos de la piel tampoco ha sido del todo certera en este caso, aunque la fuerte luminosidad del sur en estas mañanas de verano no se lo pone fácil a nadie

Selfie

El selfie también está algo ajustado. Falta nitidez y los colores aquí no son demasiado realistas. Es quizás uno de los puntos más débiles a la hora de analizar las cámaras del CMF. El modo retrato es similar al de la cámara trasera. Aquí ha hecho un buen trabajo de segmentación, aunque el bokeh sigue siendo bastante artificial.

Vídeo

Dado el sensor que monta, la grabación de vídeo es algo justa. De hecho, no puede grabar más allá de 4K 30 FPS, si queremos 60 FPS tenemos que grabar en 1080p. Es un vídeo modesto con una estabilización electrónica que, sorprendentemente, estabiliza bastante bien los vídeos.

CMF Phone 1, la opinión de Xataka

El CMF Phone 1 es un telefonazo, con todas las letras. No tiene NFC ni radio FM, y entiendo perfectamente que este sea un punto para que algunos usuarios decidan descartarlo. Son dos ausencias que no tienen justificación alguna, ya que el coste del NFC es tan solo unos pocos céntimos actualmente.

Salvando esta problemática, tener este teléfono por unos 200 euros es algo que llevo sin experimentar desde hace años. Los precios de la gama media se han disparado, hasta el punto de que el único teléfono con este procesador en el mercado cuesta más de 500 euros.

Hablamos de una propuesta potente, con una batería excelente, una cámara que se comporta muy bien para su rango de precio y un software sencillamente espectacular. Sí, podría actualizarse durante más años, pero contar con Android casi stock es garantía de buen funcionamiento durante años.

8,3 Diseño 8,5 Pantalla 7,75 Rendimiento 8 Cámara 7,5 Software 9 Autonomía 8,75 A favor El diseño, guste o no, es muy original.

El rendimiento es excelente para su precio.

El software es de los mejores que hay en Android.

Relación calidad-precio imbatible. En contra Falta de NFC.

Falta de altavoces estéreo.

Falta de ultra gran angular.

Cámara de profundidad más bien ornamental.



Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de CMF. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.