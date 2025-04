Cinco ideas tech muy útiles (y sencillas de utilizar) para dar en el clavo con el regalo del Día de la Madre

El próximo 4 de mayo es el Día de la Madre, por lo que toca ir haciendo las compras si aún no tenemos un buen regalo. Si este año has decidido regalarle algún producto tecnológico que sea útil, pero sobre todo que sea sencillo de utilizar, en este artículo he querido dejar cinco ideas interesantes que yo mismamente me he planteado comprar a mi propia madre (algunas incluso sé que las quiere desde hace un tiempo).

Kobo Clara Colour por 169 euros, un buen lector de libros electrónicos que viene con pantalla a color, ideal para leer tanto libros como revistas.

por 169 euros, un buen lector de libros electrónicos que viene con pantalla a color, ideal para leer tanto libros como revistas. iPhone SE (3ª generación) por 339,15 euros, un móvil sencillo, compacto y con botón frontal.

por 339,15 euros, un móvil sencillo, compacto y con botón frontal. Huawei Band 10 por 39 euros, un wearable sencillo, discreto y con buena autonomía.

por 39 euros, un wearable sencillo, discreto y con buena autonomía. Cepillo secador de pelo por 79 euros, un cepillo seis en uno de lo más completo.

por 79 euros, un cepillo seis en uno de lo más completo. Xiaomi Redmi Buds 6 Lite por 16 euros, unos auriculares Bluetooth económicos, pero también muy útiles y con una muy buena autonomía.

Kobo Clara Colour

Hace un par de semanas mi madre se jubiló y una de las primeras cosas que se propuso hacer es leer más. Actualmente tiene un viejo eReader que tenía por casa y que va bastante lento, por lo que un modelo mucho más actual puede ser una opción de lo más interesante. En mi caso, optaría por el Kobo Clara Colour, que tiene un precio de 169 euros —en Amazon está más barato, pero el envío tarda varios meses), para que pueda leer tanto libros como revistas a color, aunque también está la posibilidad de comprar el anterior modelo con pantalla en blanco y negro que cuesta 149 euros.

El Kobo Clara Colour es un eReader ideal para leer en casa o para llevarlo de viaje. Tiene un formato compacto con pantalla de seis pulgadas, por lo que la letra es bastante legible. Permite agrandar la letra, cambiar la fuente, configurar muchos parámetros de las páginas e incluye una luz frontal regulable. Además, se le puede transferir libros electrónicos de forma muy sencilla, cuenta con su propia tienda y se pueden prestar libros desde muchas bibliotecas (como es el caso de eBiblio)

iPhone SE (3ª generación)

Con el paso de los años hemos ido viendo una evolución en los smartphones que han virado hacia formatos "todo pantalla", eliminado así los botones frontales. Afortunadamente, algunos de ellos todavía se pueden comprar, como es el caso del iPhone SE (3ª generación), cuyo precio en el outlet de MediaMarkt en eBay es de 339,15 euros. Se trata de un móvil que viene de un expositor de la tienda y que está nuevo y en estado excelente.

El iPhone SE (3ª generación) puede ser muy útil para aquellas personas mayores que quieran un móvil con un botón frontal, pero que tampoco prescinda de tener una buena pantalla táctil. El móvil de Apple, además, es compacto, algo que se agradece teniendo en cuenta que cada vez hay menos móviles por debajo de las seis pulgadas.

Huawei Band 10

Mis padres tienen cierta rivalidad por ver quién hace más pasos en un día. Hasta el momento, ellos utilizan sus propios móviles para medirlos, pero a mi madre lleva un tiempo rondándole la cabeza dar el salto a su primer wearable. Un modelo sencillo, pero también muy útil, es el Huawei Band 10. Además, también es bastante barato, ya que actualmente cuesta 39 euros (en Amazon cuesta unos euros por encima de su anterior generación).

El Huawei Band 10 es una pulsera de actividad discreta que tiene un elegante acabado y un botón lateral. Tiene todo lo básico para llevar la pulsera en el día a día, viene con sensor óptico de frecuencia cardiaca y su batería ofrece una autonomía teórica de aproximadamente 14 días.

Cepillo secador de pelo

Hace mes y medio le regalé este cepillo secador a mi pareja y está encantadísima. Lo llevaba un tiempo buscando por ser similar en diseño al de Dyson, y lo cierto es que es bastante eficiente. Cuesta 79 euros y viene con muchos accesorios para secar el pelo, para rizarlo (incluye dos accesorios para rizar el pelo en diferentes sentidos) y también para alisarlo. Es práctico, tiene un precio ajustado y es sencillo de utilizar —las instrucciones son bastante claras—.

Cepillo Secador De Pelo 6 en 1 Hoy en Amazon — 79,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Xiaomi Redmi Buds 6 Lite

Unos auriculares también pueden ser un buen regalo para el Día de la Madre, sobre todo si a ella le gusta escuchar música, escuchar la radio o, por qué no, escuchar algún que otro podcast. Hay mucho donde elegir, pero los Xiaomi Redmi Buds 6 Lite tienen una excelente relación calidad-precio. Se pueden encontrar en Amazon por 16 euros.

Los Xiaomi Redmi Buds 6 Lite son unos auriculares Bluetooth bastante sencillos. Se emparejan al móvil u otro dispositivo a través de conexión por Bluetooth y ofrecen una buena autonomía teórica —sobre todo para el precio que tienen—: los auriculares ofrecen hasta siete horas y el estuche de carga ofrece hasta 38 horas.

